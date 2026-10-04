'41:44→45:44 ' 日 심장을 찔렀다! 오상욱, 3000만원 받는다…선수단 MVP 선정 "선수단 선전에 크게 기여" [나고야 현장]

[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 무서운 뒷심을 보여준 남자 펜싱 사브르 국가대표 오상욱(30·대전광역시청)이 한국 선수단 최우수선수(MVP)로 선정됐다.
대한체육회는 4일 2026 아이치-나고야 아시안게임 결산 자리에서 MVP 및 특별상을 시상했다.
현지 취재단 투표로 결정되는 MVP에는 오상욱이 받았다.
Advertisement
김택수 국가대표선수촌장은 "오상욱은 개인전과 단체전 우승을 하고, 2회 연속 아시안게임 2관왕에 올랐다. 단체전 결승전에서는 일본을 상대로 극적인 역전승을 이끌면서 대한민국 선수단의 선전에
크게 기여했다"고 밝혔다.
오상욱은 지난달 23일 남자 펜싱 사브르 결승전에서 선천펑(중국)을 15대13으로 이기고 금메달을 걸었다. 2023년 열린 항저우 아시안게임에 이은 대회 2연패다.
Advertisement
Advertisement
단체전에서는 '기적의 우승'을 완성했다. 일본과의 단체전 결승전에서 41-44로 뒤진 마지막 라운드에 나와 45-44로 역전승을 이끌어냈다.
오상욱은 2회 연속 2관왕에 올랐고, 한국 펜싱 남자 사브르는 개인전 5연패, 단체전 4연패에 성공했다. 오상욱은 대한체육회로부터 상금 3000만원을 받는다.
Advertisement
투혼상은 테크볼 금메달리스트 이준석이 받았다. 김 촌장은 "축구선수로 태극마크 꿈을 이루지 못한 뒤 족구를 거쳐 테크볼에 도전했다. 안정적인 직장까지 포기하면서 훈련에 전념해 테크볼 초대 금메달리스트가 됐다"고 이야기했다.
Advertisement
기량발전상은 카누 조광희-김효빈에게 돌아갔다. "어려운 훈련 여건 속에서도 꾸준히 기량을 끌어올리며 이번 대회 2관왕에 올랐다"라머 "대한민국은 지난 항저우 대회에서 은메달을 획득했던 남자 K-4 500m와 K-2 500m에서 이번 대회 모두 금메달을 획득했다. 특히 K-4 500m에서는 한국 사상 첫 금메달, K-2 500m에서는 36년 만의 금메달을 기록했다"고 설명했다.
리더상입은 남자 3대3 농구 배길태 감독이 받았다. 김 촌장은 "배길태 감독은 해외 3대3 농구의 흐름과 전술을 꾸준히 연구하고, 젊고 유망한 선수들을 중심으로 대표팀을 구성해 강도 높은 훈련을 이끌었다"라며 "그 결과 이번 대회에서 대한민국 남자 3대3 농구의 아시안게임 첫 금메달을 이끌어냈다"고 했다.
특별상은 배드민턴 박주봉 감독과 육상 마라톤 박민호, 스케이트보드 강준이, 요트 하지민, 양궁 컴파운드 김종호가 받았다.
Advertisement
김 촌장은 "박주봉 총 감독은 안세영 선수의 여자단식 2연패와 백하나·이소희 선수의 24년 만의 여자복식 금메달 등 대한민국 배드민턴의 의미 있는 성과를 이끌었다. 박민호는 마라톤 경기 도중 발바닥이 찢어지는 부상에도 42.195㎞를 끝까지 완주하며 강한 투혼을 보여줬다"고 했다.
이어 "강준이는 결승에서 두 차례 기술 실패에도 마지막 시기에 같은 고난도 기술에 다시 도전해 최고점을 기록하며, 한국 스케이트보드 사상 첫 아시안게임 금메달을 획득했다. 요트 하지민은 다섯 번째 아시안게임에 출전해 금메달을 획득하며 개인 통산 네 번째 아시안게임 금메달을 기록했다. 김종호는 네 번째 아시안게임 도전 끝에 한국 선수 최초로 컴파운드 남자 개인전 금메달을 획득했다"고 설명했다.
나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.