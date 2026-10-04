'대충격' 태극기 실종에 北 국가까지…'F학점' 최악, "역대 최다 항의" 총평 [나고야 현장]

발언하는 유승민 대한체육회장 (나고야=연합뉴스) 서명곤 기자 = 4일 일본 나고야 2026 아이치·나고야 아시안게임 코리아하우스에서 열린 대한민국 선수단 결산 기자회견에서 유승민 대한체육회장이 발언을 하고 있다. 왼쪽부터 이상현 선수단장, 유승민 회장, 김택수 국가대표선수촌장. 2026.10.4 seephoto@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] "국격에 맞는 대회를 준비하도록 하겠다."

2026 아이치-나고야 아시안게임이 4일 폐회식으로 막을 내린다.

이번 아시안게임은 각종 사건 및 사고로 얼룩지며 '역대 최악'이라는 평가를 받았다. 숙소 교통 운영 모두 사고가 끊이지 않았다.

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시작부터 끝까지 '존중'은 없었다. 남자 하키 한국과 방글라데시의 경기 직전에는 애국가 대신 북한 국가 잘못 울려 퍼졌다.

선수촌을 대신해 도입된 임시 컨테이너 숙소를 두고 해외 선수들의 비좁다는 불만이 폭주했다.

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셔틀버스가 오지 않아 훈련이 취소되는 사태도 나왔다. 경기 당일에 다른 경기장으로 가는 일까지 비일비재했다. 또한 관계자를 수송하는 버스는 "길을 잃었다"라며 지연돼서 오는 일이 나왔다.

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지난 3일 유도 결승전에서는 '욱일기'가 등장했다. 지난 달 26일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 야구장에서 열린 일본과 대만전을 앞두고 경기장 앞에 욱일기와 대만 국기인 청천백일만지홍기의 반입을 금지한다는 안내문을 게시했다가 하루 만에 철거하는 일도 나왔다. 일본 우익 세력 등의 항의가 이어지자 조직위는 욱일기 반입을 금지한 것에 관해 사과의 뜻을 전하기도 했다.

태극기 게양 사고 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국의 태극기 게양이 이뤄지지 않고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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또 일본과의 축구 결승전에서 애국가가 울려 퍼진 순간 태극기만 올라가지 않는 장면이 나오기도 했다. 2위 일본, 3위 중국 국기가 올라간 가운데 태극기만 아래에 있었다.

유승민 대한체육회 회장은 대회 중간 "전체적인 운영은 F 학점을 주고 싶다"고 평가하기도 했다.

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대회가 막을 내린 시점. 유 회장은 여전히 이번 대회 운영을 향한 차가운 시선을 보냈다.

유 회장은 4일 기자 회견에서 "어제 그 자리(축구 결승전)에 있었다. 아마 이번 대회가 대한체육회에서 가장 많이 항의 서한을 보내고 항의를 한 대회가 아닐까라는 생각이 든다"고 했다.

아시안게임 성과는(?) (나고야=연합뉴스) 서명곤 기자 = 4일 일본 나고야 2026 아이치·나고야 아시안게임 코리아하우스에서 열린 대한민국 선수단 결산 기자회견에서 유승민 대한체육회장이 발언을 하고 있다. 왼쪽은 이상현 선수단장. 2026.10.4 seephoto@yna.co.kr(끝)

다만, 단순한 비판이 아닌 타산지석으로 삼겠다는 뜻을 전했다. 유 회장은 " 끝나는 마당에 또 세세한 부분까지 짚어내기에는 무리가 있다"라며 "내년에 유니버시아드 대회를 앞두고 있다. 아시안게임 못지 않은 큰 대회다 이런 부분을 거울 삼아서 대한 체육회 직원도 이런 부분을 다 경험했으니 국격에 맞는 대회 준비를 할 수 있도록 하겠다. 앞으로 세계급 대회를 잘 준비해야겠다는 생각으로 자극을 받은 것 같다"고 밝혔다.

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한국은 이번 대회에서 금메달 39개, 은메달 43개, 동메달 68개, 총 150개의 메달을 수확했다.

유 회장은 "2022 항저우 아시안게임에서 거둔 메달에 비해 감소했지만 종목 구조 개편의 불리함 속에서도 메달 획득 종목 다변화와 신규 종목 첫 금메달 등 의미 있는 성과도 있었다"고 평가했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com