폭우에 쓸려간 金, 3년 만에 완벽하게 되찾았다 "못 이길 상대 없어…올림픽 메달 확률 높아져"

포즈 취하는 스포츠 클라이밍 금메달 서채현 (나고야=연합뉴스) 서명곤 기자 = 4일 일본 나고야 2026 아이치·나고야 아시안게임 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에서 두 번째 아시안게임 도전 끝에 첫 금메달을 따낸 한국 여자 스포츠클라이밍의 간판 서채현이 메달을 깨물며 포즈를 취하고 있다. 2026.10.4 seephoto@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 통증을 이겨가면서 오른 암벽. 서채현(23)이 마침내 정상에 섰다.

서채현은 지난 3일 나고야 포트 메세 전시관에서 열린 여자 리드 결승전에서 8명의 선수 중 유일하게 톱(TOP)을 받아 우승을 차지했다. 유일하게 완등을 했다는 뜻. 리드는 정해진 시간에 인공 암벽을 최대한 오르는 종목이다.

2018년 자카르타-팔렘방 대회 남자 콤바인 우승자 천종원 이후 8년 만에 한국 스포츠클라이밍에 금메달을 안기게 됐다. 한국 선수로는 두 번째. 여자 선수로는 처음이다.

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서채현은 리드 금메달에 앞서 볼더링에서도 동메달을 목에 걸었다. 볼더링은 짧지만 문제 해결 능력을 요하는 종목이다. 이전까지는 콤바인(리드+볼더링)으로 진행됐지만, 이번 대회부터 분리가 됐다.

'유일한 완등' 서채현, 주 종목 여자 리드 금메달 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 3일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 리드 결승전. 대한민국 서채현이 코스를 공략하고 있다. 유일하게 완등에 성공한 서채현은 금메달을 목에 걸었다. 2026.10.3 eastsea@yna.co.kr(끝)

4일 일본 나고야 코리아하우스에서 열린 금메달 기자회견에 참석한 서채현은 "목표로 했던 리드 금메달과 볼더링 메달을 따서 영광"이라고 소감을 전했다.

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서채현은 2023년 열린 항저우 아시안게임에서 폭우로 결승전이 취소되면서 은메달을 받았다. 서채현은 "억울하다는 마음이 컸다. 충분히 경기를 치를 수 있을 거라고 생각했는데 왜 취소를 했나라는 생각도 했는데 금방 잊었다"라며 "독립적으로 생각하기로 했다. 종목도 분리됐으니 메달을 두 개 딸 수 있는 좋은 기회라고 생각하고 대회에 집중했다"고 말했다.

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이번 대회에서 서채현은 100%의 몸 상태는 아니었다. 그는 "엄지 손가락 부상이 있었는데 그것 때문에 훈련할 때 약간 어려움이 있었다. 대회 중에도 워밍업할 때까지 테이핑을 했고, 경기할 때만 뗐다. 심리적으로 쉽지 않았다. 부상이 있으면서 뛴다는 게 어려웠던 것 같다. 또 4일 동안 경기를 할 일이 많지 않은데 정신적, 체력적으로 지치지 않게 되새기면서 하는 것이 힘들었다"고 밝혔다.

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한국 스포츠클라이밍은 아직 올림픽 메달을 배출하지 못했다. 서채현은 2020년 도쿄와 2024년 파리에서 결선에 올랐지만, 8위와 6위에 머물렀다.

스포츠클라이밍 서채현, 나고야에서 정상을 찍다 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 3일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 리드 결승전. 대한민국 서채현이 코스를 공략하고 있다. 유일하게 완등에 성공한 서채현은 금메달을 목에 걸었다. 2026.10.3 eastsea@yna.co.kr(끝)

서채현은 "LA 올림픽 선발전을 하는데 코 앞에 있다는 느낌이다. (라이벌인) 모리 아이 선수를 상대했을 때 최근에는 이긴 적보다 질 때가 많았다. 쉽지 않을 거라고 생각을 했는데 이번에 하고 나서 충분히 못 이길 상대는 없다고 생각했다. 꼼꼼하게 보완할 점을 찾아 준비를 한다면 올림픽에서는 리드와 볼더링 종목도 나눠지니 메달을 딸 확률이 높지 않을까 생각한다"고 각오를 다졌다.

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나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com