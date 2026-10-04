'스포츠 산업-정책 전문가' 한남희 고려대 교수, 국민체육진흥공단 상임감사 내정

사진제공=대한체육회

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[스포츠조선 전영지 기자]한남희 고려대 국제스포츠학부 교수가 국민체육진흥공단 신임 상임감사로 내정됐다.

2026년 아이치-나고야아시안게임 현장에서 코리아하우스 단장을 맡고 있는 한 교수는 대회 일정이 종료되는 4일 귀국해 6일 공단 상임감자직에 공식 취임할 예정이다.

국민체육진흥공단 상임감사는 공단 경영 및 회계 전반을 독립적으로 감시하고 내부통제 시스템 구축 및 관리, 감사기능 수행, 윤리·투명경영 정착 등이 주요 업무다. 임기는 2년이며 직무수행 실적에 따라 1년 단위 연임이 가능하다.

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국민체육진흥공단 상임감사 자리는 2024년 11월 하형주 전 감사가 공단 이사장에 취임한 이후 무려 1년 10개월째 공석이었다. 후임 인선이 수차례 진행됐지만 난항을 겪었고 마침내 지난 1일 스포츠 산업 및 스포츠 정책 전문 체육학자 한 교수 내정 소식이 알려졌다. 한 교수는 2016년부터 고려대 국제스포츠학부 교수로 재직하며 글로벌 스포츠 비즈니스 환경, 스포테인먼트, 스포츠 브랜딩, 스포츠 창업 등 다양한 분야를 연구하는 한편 체육 정책 현장에 직접 참여해 폭넓은 네트워킹을 통해 이론과 실무를 연결하는 활동을 꾸준히 이어왔다. 유승민 대한체육회장 취임 직후인 난해 4월 대한체육회 스포츠개혁위원회 공동위원장으로 선임돼 체육계 개혁 정책 자문을 맡았고, 지난달 대한체육회 추천을 받아 국가스포츠정책위원회 2기 민간 위원으로 선임된 바 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com