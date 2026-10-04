"경악" 아시안게임 마지막까지 대형 사고, 日 연이은 최악의 행정…서채현→이도현 韓 폐막식 기수도 잘못 공지

소감 밝히는 서채현 (나고야=연합뉴스) 서명곤 기자 = 4일 일본 나고야 2026 아이치·나고야 아시안게임 코리아하우스에서 열린 메달리스트 기자회견에서 두 번째 아시안게임 도전 끝에 첫 금메달을 따낸 한국 여자 스포츠클라이밍의 간판 서채현이 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.10.4 seephoto@yna.co.kr(끝)

폐회식 입장하는 한국 기수 서채현 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 4일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 폐회식에서 한국 기수 서채현이 태극기를 들고 입장하고 있다. 2026.10.4 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]마지막까지 사고였다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임이 논란 속 막을 내렸다.

대한체육회는 4일 '스포츠클라이밍 금메달리스트 서채현이 폐회식에서 대한민국 선수단 기수로 태극기를 들고 입장한다'고 밝혔다. 하지만 어찌된 일인지 대회 조직위원회는 45개국의 폐회식 기수를 발표하면서 한국 선수단 기수로 스포츠클라이밍 이도현을 발표했다. 조직위원회의 명백한 실수였다. 서채현 대신 같은 종목의 이도현으로 잘못 공지한 것이다.

태극기 게양 사고 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국의 태극기 게양이 이뤄지지 않고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

이번 대회는 논란 그 자체였다. 개막 전부터 각종 문제로 논란을 야기했다. 이번 대회는 비용 절감을 위해 선수촌을 따로 짓는 대신 크루즈선과 컨테이너 숙소, 시내 호텔 등으로 분산했다. 그 여파로 수송 대란이 벌어지고 선수들이 큰 불편을 겪었다.

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경기 운영에서도 낙제점이었다. 배드민턴은 빡빡한 일정 속 진행됐다. 일부 종목에선 32강전과 16강전이 하루에 동시 열리기도 했다. 무리한 경기 배정 탓에 9월 26일 시작된 경기가 날짜를 넘긴 27일 새벽까지 이어지는 촌극도 벌어졌다.

대회 초반 한국과 방글라데시의 남자 하키 경기에서 애국가 대신 북한 국가를 틀어 논란이 됐다. 남자 근대5종 단체전 시상식에선 금메달을 목에 건 한국을 '대만'이라고 호명하기도 했다.

사진=AFP 연합뉴스

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일본은 이번 대회 아시아의 평화와 화합을 기치로 내걸었다. 하지만 지난달 15일 선수촌 환영행사에선 임진왜란을 일으킨 전범 도요토미 히데요시로 분장한 인물이 등장해 분노를 샀다. 지난달 17일 한국 본진 입국 때는 공항 보안 문제 등으로 태극기를 들지 못하고 입국장에 들어섰다. 3일 나고야 인터내셔널 아레나에서 열린 대회 유도 혼성단체전 일본-카자흐스탄 결승전에는 욱일기가 등장했다. 또한, 남자 축구 시상식에선 기수의 실수로 태극기 게양이 제때 이뤄지지 못했다. 결국 애국가가 끝날 때까지 태극기는 지연 게양됐다. 연이은 논란에 현지에서도 '역대 최악의 대회', '전수 조사가 필요하다' 등의 의견이 나왔다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com