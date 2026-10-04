메달 하나 바라보고, 4년 선수촌에서 피땀 쏟는 선수들은 뭐가 되나...야구-축구 철부지들, 정신 차려라

사진출처=박승수 인스타그램

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[스포츠조선 김용 기자] 4년 동안 선수촌에서 피땀 흘린 선수들은 뭐가 되는가.

터질 게 제대로 터져버렸다. 아이치-나고야 아시안게임에 출전한 구기 종목 프로 선수들의 '병역 혜택' 논란에 시끄러워지고 있다. 정치권까지 문제를 감지했다. 구시대 유물인 병역 혜택에 대한 원점 재검토 얘기까지 나오고 있다.

예술, 체육 요원 편입 제도가 있다. 특정 분야 자신의 특기를 앞세워 국위 선양을 하면, 대체 군 복무를 할 수 있게 해주는 것이다. 체육의 경우 올림픽 3위 입상 또는 아시안게임 1위 입상자가 대상이다.

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1973년 생긴 제도다. 그 때는 국제대회 메달이 귀할 때였다. 또 메달 하나에 전국민이 울고 웃던 시절이었다.

그리고 50년이 흘렀다. 물론 지금도 올림픽과 아시안게임 소식을 국민들은 기다리기는 한다. 하지만 아시안게임 메달 하나에 목숨 거는 시대는 지났다. 선수들이 최선을 다해 좋은 결과를 내면 박수를 보내고, 실패할 경우 위로하는 성숙한 문화가 자리잡은지 오래다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 주장 노시환이 인터뷰에 응하고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

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오히려 이 병역 혜택이 형평성 문제로 불거졌다. 예를 들면 야구 종목의 경우 라이벌 국가인 일본, 대만은 아마추어 선수 위주의 팀을 구성한다. 하지만 한국은 프로 선수들로 가득하다. 병역 혜택을 받기 위함이다. 홍콩, 태국 등 약체 팀들을 상대할 레벨의 선수들이 아니다. 일본, 대만도 전력적 열세다. 냉정히 수준이 맞지 않는 선수 구성임은 분명하다. 주요 경기는 핵심 전력 몇 명이 책임지고, 나머지 선수들은 거의 '무임승차' 하는 듯한 모습을 보이니 형평성 문제가 나온다. 여기에 이번 대회는 사회인 선수로 구성된 일본에 슈퍼라운드에서 완패하며 논란에 더욱 불이 지펴졌다.

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이걸로 끝이 아니었다. 금메달 획득 후 주장인 노시환(한화)이 "과정은 필요 없다. 비판 여론은 신경 안 썼다. 어쨌든 금메달을 따지 않았느냐"고 해 공분을 일으켰다. 경기 후 방송 인터뷰에서는 이런 말을 하지 않았지만, 신문과 인터넷 기자들에게는 분명히 했던 말이다. 박영현(KT)도 "결승전 전날 미필 형, 동생들이 잠을 못 이루더라"말을 꺼냈다. 그럼 군필 선수들에게는 아시안게임이 편한 대회인가.

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노시환은 양반이었다. 축구대표팀 선수들의 몰지각한 반응은 안그래도 불난 집에 기름을 붓는 격이 됐다. 주장이라는 이기혁(강원)은 카메라에 대고 "군대 안 간다"라고 외쳤다. 상무에 합격해 금메달을 따지 못하면 며칠 후 입대해야 할 상황이었다. 양민혁(베스테를로)은 "메달보다는 군 면제라는 보상만 보고 뛰었다"고 당당하게 말했고, 19세 박승수(뉴캐슬)는 전역모를 쓴 사진을 SNS에 올렸다. 표현은 개인의 자유라지만, 이 선수들이 아시안게임이라는 대회를 어떻게 인식하는지 여실히 보여주는 장면이었다. 애국심, 메달의 가치 이런 건 애초에 1%도 없었다. 오직 개인의 커리어와 수익 증대를 위해 병역 혜택을 받는 것만이 유일한 목표였다.

법이 규정한 제도로 이익을 얻는 것에 반대할 사람은 없다. 하지만 분위기는 살펴야 한다. 국민, 팬을 떠나 함께 출전한 다른 비인기 종목 선수들에 대한 엄청난 결례다.

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이번에 문제을 일으킨 야구, 축구 선수들은 프로팀에서 부와 명예를 다 누리는 선두들이 대부분이다. 그러다 오직 병역 혜택을 위한 집단처럼 아시안게임 대회장에 모였다.

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다른 종목 선수들도 군대에 가기 전, 병역 혜택을 받으면 분명 기쁠 것이다. 하지만 다른 종목 선수들 사이 이런 논란이 일어난 적이 있었는가. 본 적이 없다. 이 선수들에게는 올림픽, 아시안게임이 인생의 전부고 꿈의 무대다. 이 무대를 통해 자신을 시험하고, 가치를 끌어올릴 수 있다. 이를 위해 4년 동안 선수촌에서 피땀을 쏟는다. 병역 혜택 전, 메달의 숭고함이 먼저다.

그 사이 철없는 '부자' 선수들이 대형 사고를 쳤다. 정신 차려야 한다. 자신들 때문에 정말 혜택이 필요한 후배들이 그 기회를 잃을 위기에 처했다. 이제 국민 여론은 '이런 선수들에게 병역 혜택을 줘야하는가'로 모아지고 있다. 안철수 국회의원은 "군대가 혐오 시설인가. 이런 병역 혜택은 없애야 한다"며 대노했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com