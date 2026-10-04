'일본은 역대 최고인데' 이럴 수가! '44년 만의 최악' 금메달 40개도 못땄다, 양궁-태권도-수영 부진이 결정적...구기 종목 부활+신생 종목 발굴은 '희망'

Advertisement

Advertisement

[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]결국 목표치에 도달하지 못했다. 대한민국 선수단이 44년 만에 최악의 성적표를 받았다.

지난달 19일 개막한 2026년 아이치-나고야 아시안게임이 16일의 열전을 마무리하고 4일 폐막했다. 한국은 금메달 39개, 은메달 43개, 동메달 68개를 획득해 종합 3위에 올랐다. 지난 항저우 대회와 같은 순위다. 펜싱 남자 사브르 개인전과 단체전 2관왕에 성공한 오상욱은 취재단이 선정한 대회 MVP에 선정됐다.

내용을 들여다보면 아쉬운 결과다. 금메달 수만 놓고보면 28개의 금메달을 거머쥔 1982년 뉴델리 대회 이후 가장 좋지 않은 성적이다. 한국은 당초 이번 대회에 금메달 40~45개를 목표로 했지만, 최소치에도 미치지 못했다.

Advertisement

중국-일본과의 차이는 더욱 커졌다. 중국은 말그대로 '넘사벽'이었다. 중국은 뉴델리 대회 후 이번 대회까지 무려 12회 연속 종합 우승을 차지했다. 항저우 대회에서 무려 201개의 금메달을 차지했던 중국은 당시만큼은 아니지만, 그래도 169개의 금메달을 차지하며 압도적 1위에 올랐다. 중국의 금메달은 2위 일본(83개)부터 5위 우즈베키스탄(21개)을 합친 것 보다도 많았다. 중국은 사상 처음으로 7관왕에 오른 장잔숴를 앞세워 경영에서만 금메달 30개를 따는 기염을 토했다.

문제는 일본이다. 한국은 이번 대회에 일본과의 격차를 줄이는데 초점을 맞췄지만, 오히려 더 멀어진 모양새다. 일본은 금메달 83개, 은메달 95개, 동메달 91개를 획득하며 2위를 차지했다. 일본은 처음으로 80개 넘는 금메달을 획득, 1966년 방콕 대회(78개)를 뛰어넘는 역대 최고 성적을 남겼다. 홈어드밴티지를 앞세워 직전 항저우 대회(52개)보다 30개 넘는 금메달을 더 휩쓸었다.

Advertisement

반면 한국은 갈수록 내리막이다. 1986년 서울 대회에서 금메달 93개로 정점을 찍은 한국은 이후 금메달 73개를 차지한 2014년 인천 대회까지 매 대회마다 50개가 넘는 금메달을 챙겼다. 이 기간 동안 무려 7차례나 종합 2위에 올랐다. 하지만 2018년 자카르타-팔렘방 대회부터 수직 하락했다. 금메달 49개에 그치며 3위에 밀려났고, 항저우 대회(42개)에 이어 아예 이번 대회에서는 40개의 벽 마저 깨졌다. 아시아 3위가 굳어져 가는 분위기다.

Advertisement

이번 대회 목표 실패의 가장 큰 이유는 효자 종목의 몰락이었다. 2024년 파리올림픽 전종목 석권에 빛나는 양궁이 금메달 3개에 그쳤다. 당초 양궁은 컴파운드 포함, 10개 전종목 금메달에 도전했지만, 5개의 금메달을 차지한 인도에 밀렸다. 특히 여자부에서는 아시안게임 사상 최초로 '노골드'라는 충격적인 결과가 나왔다. 남자 리커브에서 개인전, 단체전을 거머쥐며 체면치레를 했지만, 세계의 거센 도전에 직면했음을 확인한 대회였다.

Advertisement

'종주국' 태권도도 금메달 3개에 그쳤다. 2개가 품새 종목이었다. 겨루기에서는 여자 67㎏급의 송다빈만이 금메달을 획득했다. 결승에 오른 선수도 없었다. 유도도 허미미가 여자 57㎏급에서 유일하게 금메달을 따냈을 뿐, 은메달 3개와 동메달 4개에 만족해야 했다. 탁구는 신유빈 등 간판스타들이 고개를 숙이며 금메달은 커녕 아시안게임 사상 최초로 '노실버'에 그쳤고, 육상(동 3개), 레슬링(동 1개) 등도 역대 최악의 성적을 냈다.

항저우 대회에서 무려 6개의 금메달을 따냈던 수영은 당시 3관왕을 차지한 김우민의 부상 변수 속에 단 1개의 금메달 밖에 가져오지 못했다. 각각 3개와 2개를 딴 사격과 배드민턴도 목표치에는 미치지 못했다. 4개의 금메달을 차지한 펜싱이 제몫을 했지만, 그나마도 6개를 딴 일본에 밀려 종합 우승을 내줬다.

Advertisement

효자 종목이 우는 동안, 구기 종목은 모처럼 웃었다. 지난 파리올림픽에서 여자 핸드볼을 제외하고 전 종목 본선 진출 실패라는 흑역사를 쓰는 등 최근 좀처럼 힘을 쓰지 못하던 구기 종목이 이번 대회 한국 선수단의 견인차 역할을 했다. 농구는 남녀 대표팀이 12년 만에 동반 우승을 차지한 것은 물론, 3대3 농구에서도 남자가 금메달, 여자가 동메달을 획득하며 농구에 걸린 4개의 금메달 중 3개를 독식했다. 야구와 남자 축구는 각각 5회와 4회 연속 우승을 달성하고 최고 인기 프로스포츠의 자존심을 지켜고, 여자 핸드볼도 금메달을 차지했다.

메달 종목 다변화도 성과였다. 근대5종 성승민은 한국 여자 개인전 사상 첫 금메달의 주인공이 됐고, 스케이트보드 강준이와 양궁 컴파운드 남자 개인전 김종호는 해당 종목 사상 첫 금메달을 따냈다. 이번 대회들어 처음으로 정식 종목이 된 쿠라시(김민영)와 테크볼(이준석)에서도 금메달이 나온 것은 큰 소득이었다. 김택수 선수촌장은 성적 보고를 통해 "종목 구조 개편의 불리함 속에서도 메달 종목 다변화와 신규 종목 첫 금메달 등 의미 있는 성과가 있었다"고 밝혔다.

대한체육회는 "중국과 개최국 일본뿐 아니라 중앙아시아·동남아시아 국가들이 빠르게 성장하고 있다"며 "2028년 LA 올림픽을 2년 앞둔 시점에서 종목별 경쟁력을 냉정하게 재점검해야 한다는 과제를 안았다"고 전했다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com