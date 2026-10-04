'이럴거면 왜 개최했나?' 도요토미 논란부터 버스 노쇼, 심지어 메달까지 안줬다! 日마저 등돌린 역대 최악의 아시안게임

사진=변준형 개인 계정 캡처

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]역대 최악의 아시안게임이었다.

이번 2026년 아이치-나고야 아시안게임은 32년 만에 일본에서 펼쳐지는 아시안게임이었다. 평소 꼼꼼한 준비와 디테일을 강조해온 일본이기에 많은 기대를 모았다. 하지만 준비부터 운영, 대응까지 모든 면에서 최하점이었다.

사실 시작 전부터 우려의 목소리가 컸다. 대회 조직위원회는 별도의 선수촌을 짓지 않고 컨테이너 임시 선수촌, 크루즈선, 호텔 등으로 대체했다. 경기도 나고야, 아이치현 뿐만 아니라 도쿄, 오사카, 시즈오카 등에서 진행됐다. 대회 시설과 선수단 숙소가 여러 지역에 흩어진 만큼 그 어느 때보다 꼼꼼한 준비가 필요했으나, 미숙한 대회 운영으로 망신살을 자초했다.

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입국부터 문제였다. 선수단의 셔틀 배정이 원활하게 이뤄지지 않아 공항에서 대기해야 했다. 최소 3시간 이상, 일부 종목의 경우에는 5시간 이상 공항에 발이 묶였다. 공항에서 쫄쫄 굶고 잠을 처하는 선수단도 있었다. 어렵게 숙소로 향했지만, 배정에도 시간이 걸렸다.

개막 후에도 문제는 이어졌다. 논란이 됐던 컨테이너 숙소는 침대가 지나치게 작고 물이 새는 등 각종 문제로 도마 위에 올랐다. 크루즈선 숙소에서는 조직위가 남녀를 한 방에 배정하는 등 이해하기 어려운 일까지 벌어졌다. 국가별로, 종목별로 알아서 살길을 찾아야 했다.

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운영은 막장 수준이었다. 남자 하키 예선전에서는 애국가 대신 북한 국가가 흘러나왔다. 여자 핸드볼 경기에서는 아예 애국가가 나오지도 않았다. 남자 축구 대표팀의 금메달 세리머니에서는 애국가가 다 울릴때까지 태극기가 게양되지 않는 초황당 사건까지 벌어졌다. 부실한 음식, 빨래 서비스 부재 등은 애교 수준이었다.

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AFP연합뉴스

가장 심각한 것은 수송 문제였다. 남자 축구 대표팀은 카타르와의 조별리그 첫 경기를 앞두고 야구장으로 갔고, 남자 농구 대표팀은 일본과 결승전 당일 오전 셔틀버스가 오지 않아 훈련하지 못한 채 경기에 임해야 했다. 남자 배구 대표팀은 아예 셔틀버스가 엉뚱한 곳으로 향해 훈련이 무산되기도 했다.

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설상가상으로 정치적 논란까지 야기했다. 크루즈선 숙소 접안 기념행사에서 1592년 임진왜란을 일으킨 도요토미 히데요시를 분장한 인물을 내세워 눈살을 찌푸리게 했다. 대만과 일본의 야구 경기를 앞두고는 경기장 앞에 욱일기와 대만 청천백일만지홍기의 반입을 금지한다는 안내문을 게시했으나, 일본 내 우익세력들의 반발로 욱일기 반입 금지 조처에 사과문을 올리며 비판을 받았다. 유도 경기장에서는 실제 욱일기가 등장했다.

대한체육회는 연일 항의 공문을 보내야 했다. 유승민 대한체육회장은 "점수를 A, B, C를 준다면 C, F까지 있다면 F를 주고 싶다"며 "역대 가장 많은 항의를 한 대회"라고 꼬집었다.

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이처럼 이번 대회가 파행적으로 운영된 배경에는 극단적 비용 절감이 자리잡고 있다. 중앙 정부의 지원과 스폰서 확보에 실패한 조직위는 단체전 예선에 출전한 선수들에게 메달을 수여하지 않을 정도로 허리띠를 졸라맸다. 흠집난 메달은 이번 아시안게임을 상징했다. 여기에 국민들의 외면으로 흥행마저 실패하자 더욱 악화일로를 걸었다. 일본 언론마저 비판을 이어가자, 그제서야 조직위도 고개를 숙였다. 하지만 이미 늦었다. 아시안게임의 위상은 동네 운동회 수준으로 떨어졌다. '일본도 이러한데 아시안게임을 계속 이어갈 수 있냐'며 무용론까지 나오고 있는 상황이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com