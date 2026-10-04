정신 나갔네! '역대 최악의 대회' 만들어놓고 충격의 자화자찬..."버스 수송 문제? 전체의 0.0000001%에 지나지 않아"

사진=변준형 개인 계정 캡처

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[스포츠조선 박찬준 기자]이러니까 망했다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임이 4일 막을 내렸다. 32년 만에 일본에서 펼쳐지는 아시안게임, 평소 꼼꼼한 준비와 디테일을 강조해온 일본이기에 기대가 컸다. 하지만 최악이었다. 준비부터 운영, 대응까지 모든 면에서 낙제점이었다.

컨테이너 선수촌은 말할 것도 없었고, 입국부터 제대로 되지 않았다. 도요토미 논란 등 정치적인 이슈가 나왔고, 식사, 빨래 등 기본적인 부분조차 되지 않았다. 애국가가 울리지 않고, 국기 게양이 되지 않는, 동네 운동회도 못한 수준이었다.

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비용을 아끼겠다고 단체전 예선을 뛴 선수에게 메달을 주지 않았고, 그나마 그 메달 조차 흠집이 나 있었다. 그야말로 역대 최악의 대회였다. 유승민 대한체육회장도 "C등급인데, F까지 줄 수 있다면 F를 주겠다"고 혹평했다.

무엇보다 수송 문제는 이번 대회 가장 큰 문제였다. 축구 대표팀을 야구장으로 보내고, 버스가 오지 않아 훈련을 못하는게 부지기수였다. 심지어 경기 당일 늦게 도착해 경기가 지연된 일도 있었다. 호텔에 못가 짐을 끌고 가는 장면은 이번 대회의 가장 상징적인 장면 중 하나였다.

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하지만 대회 조직위원회의 반응은 달랐다. 아시아올림픽 평의회의 타야브 이클람 조정위원장은 "이번 대회가 아시아 톱 선수들에게 훌륭한 경험이 됐다"며 "이것은 우리의 목표가 명확히 달성되었음을 보여준다"고 했다.

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후세인 알 무살람 사무총장은 "선수는 좋은 수면, 좋은 교통 수단, 좋은 의료, 좋은 식사 없이 최고의 성과를 낼 수 없다. 이러한 성과는 조직위가 선수를 위한 최고의 환경을 만들어냈다는 것을 보여준다"고 했다.

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자화자찬의 끝은 조직위의 오무라 회장의 발언 이후였다. 그는 "대회 운영은 힘든 도전이었다. 날마다 개선하며 대응했다. 페를 끼친 선수들에게 죄송했다"고 했다. 그러자 무살람 총장은 "내가 보충하겠다"고 나섰다. 그는 "선수, 코치, 임원을 합쳐 1만700여명, 미디어 약 7000여명, 국내외 기술 임원 5000여명, 그리고 3만여명의 자원봉사자가 없다. 10만회가 넘는 차량 이동 중 1대나 2대가 늦은거다. 이것은 전체의 0.0000001%에 지나지 않는다"며 "이것은 시스템의 실패가 아니"라는 황당한 답변을 내놨다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com