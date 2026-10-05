'말도 안 돼' 엉망진창 日 대참사 두 눈으로 봤다…한국도 내년 대형 행사 있다, "국격에 맞는 대회 준비"

발언하는 유승민 대한체육회장 (나고야=연합뉴스) 서명곤 기자 = 4일 일본 나고야 2026 아이치·나고야 아시안게임 코리아하우스에서 열린 대한민국 선수단 결산 기자회견에서 유승민 대한체육회장이 발언을 하고 있다. 왼쪽부터 이상현 선수단장, 유승민 회장, 김택수 국가대표선수촌장. 2026.10.4 seephoto@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 그야말로 역대급으로 '망한' 아시안게임이 탄생했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임은 4일 폐회식으로 막을 내렸다.

선진국으로 평가받는 일본에서 열리는 스포츠대회인 만큼 많은 기대가 따랐다. 기대는 얼마가지 않아 실망으로 바뀌었다.

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이번 아시안게임은 쉼없이 사건 및 사고가 쏟아졌다. '역대 최악'이라는 수식어가 줄곧 따라왔다.

한 가지 문제가 아니었다. 숙소, 교통, 운영 모두 사고와 불만이 끊이지 않았다. 선수들은 "제 경기력을 보여주기 어렵다"는 하소연을 이어왔다.

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한국도 곳곳에서 당했다. 시작부터 화려했다. 축구 대표팀은 카타르전이 열린 지난달 15일 축구장이 아닌 야구장을 다녀왔고, 16일 회복 훈련 때는 버스가 오지 않았다. 지난달 18일 남자 하키 한국과 방글라데시의 경기 전에는 애국가 대신 북한 국가가 잘못 나왔다.

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농구 대표팀은 20일 일본과의 결승전을 앞두고 훈련장으로 이동하는 차량이 오지 않았다. 결국 훈련은 취소됐다.

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비슷한 사례는 또 나왔다. 28일 배구 대표팀은 조직위원회가 배정한 셔틀버스를 탔지만, 훈련장이 있는 이누야마가 아닌 약 1시간 거리에 있는 오카자키 양궁장으로 갔다. 배구 대표팀도 훈련을 하지 못했다.

야구 대표팀은 입국 후 현지 적응 훈련이 예정돼 있었다. 그러나 많은 비가 왔다고 대책없이 일방적으로 훈련을 취소하기도 했다.

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태극기 게양 사고 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국의 태극기 게양이 이뤄지지 않고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

3일 한국과 일본의 축구 결승전에서는 '치졸한' 모습까지 나왔다. 한국이 1대0으로 일본을 꺾고 우승을 차지했다. 시상식 말미 애국가가 울려퍼지고 국기가 게양돼 올라가야 했다. 그러나 태극기는 올라가지 못했고, 2위 일본과 3위 중국의 국기만 올라갔다.

지난달 15일에 크루즈 선수촌 행사에는 임진왜란을 일으킨 도요토미 히데요시로 분장한 인물이 나타났고, 3일 유도 결승전에서는 관중석에 욱일기가 등장했다. 또 폐회식에서는 한국이 기수로 스포츠클라이밍 서채현을 통보했지만, 같은 종목 이도현으로 공지하기도 했다.

이 밖에도 배드민턴은 18시간 동안 3경기를 치르는 강행군 일정으로 선수들을 질리게 했다.

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다만, 이 모든 미숙한 행정은 한국에는 '타산지석'이 될 전망이다. 한국은 2027년 충청유니버시아드를 개최한다.

아시안게임 성과는(?) (나고야=연합뉴스) 서명곤 기자 = 4일 일본 나고야 2026 아이치·나고야 아시안게임 코리아하우스에서 열린 대한민국 선수단 결산 기자회견에서 유승민 대한체육회장이 발언을 하고 있다. 2026.10.4 seephoto@yna.co.kr(끝)

유승민 대한체육회 회장은 대회 중반 기자회견에서 이번 대회를 두고 "F학점"이라고 평가했다.

모든 대회가 끝난 가운데 유 회장은 "내년에 유니버시아드 대회를 앞두고 있다. 아시안게임 못지 않은 큰 대회다. 이런 부분을 거울 삼아서 대한 체육회 직원도 이런 부분을 다 경험했으니 국격에 맞는 대회 준비를 할 수 있도록 하겠다. 앞으로 세계급 대회를 잘 준비해야겠다는 생각으로 자극을 받은 것 같다"고 밝혔다.

한편, 한국은 이번 대회에서 금메달 39개, 은메달 43개, 동메달 68개, 총 150개의 메달을 수확했다. 목표였던 금메달 40개는 달성하지 못했다. 특히 양궁 태권도 등 전통적으로 강세였던 종목에 주춤했다. 유 회장은 "2022 항저우 아시안게임에서 거둔 메달에 비해 감소했지만 종목 구조 개편의 불리함 속에서도 메달 획득 종목 다변화와 신규 종목 첫 금메달 등 의미 있는 성과도 있었다"라면서도 "세계 최고를 지키는 게 도전하는 것보다 어렵다. 이번 대회도 중요하지만 LA 올림픽으로 가기 위한 발판이자 과정이다. 협회와 면밀하게 소통하면서 준비하겠다"고 강조했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com