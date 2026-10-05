'100g 초과 실격'에 "울면서 토하고 머리 잘랐다"…선수 생활 건 충격 폭로, 왜 나왔나 [나고야 현장]

연습하는 정수진 (진천=연합뉴스) 김성민 기자 = 유도 국가대표 정수진이 9일 충북 진천군 진천국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 국가대표팀 미디어데이 공개 훈련에서 연습하고 있다. 2026.9.9 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] "더 이상 선수 생활을 못할 수 있다는 걸 인지하고 있습니다."

정수진은 지난달30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 48㎏급에서 계체 초과 실격을 받았다.

대한유도회 관계자에 따르면 정수진은 전날 계체는 통과했다. 그러나 경기 당일 오전 무작위 계체를 통과하지 못한 것으로 알려졌다. 계체 허용치는 체급의 5%로 48㎏급인 정수진은 50.4㎏까지 허용된다. 그러나 무작위 계체에서 '100ｇ'이 초과한 50.5㎏이 나왔다.

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고작 100g이라는 이야기에 일각에서는 "관리를 제대로 안한다"는 등의 비난 여론이 일었다.

4일 정수진은 SNS를 통해 입장을 밝혔다. 당시 상황을 세세하게 설명했다. 정수진의 주장이 맞다면 억울할 노릇이었다.

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정수진은 '공식 계체를 힘들게 통과했고, 아침계체 기준인 50.4㎏도 시합 당일아침까지 음식 조절을 하며 추첨시간 전까지 다 맞춰놓았다'라며 '시합 당일 아침 계체 추첨 결과가 나왔고 감독님과 코치님께서 확인하신 후 같은 팀 남자 선수 한명만 걸렸다며 저는 계체 대상이 아니라고 전달해 주셨다'고 했다.

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계체 대상이 아니라는 이야기에 정수진은 경기 준비에 들어갔다. 그는 '오픈 경기였고 아침부터 식사를 하지 않은 상태에서 몸을 풀었기 때문에 첫 경기를 위해서는 빠른 회복이 중요하다고 생각했다'라며 '대략 죽300g, 바나나200g, 이온음료600g 정도를 섭취하고 몸을 풀고 있었다'고 했다.

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다시 몸을 올리고 있던 가운데 날벼락 소식이 전해졌다. '아침 계체 종료 15분 전에 제가 계체 대상이었다는 사실을 그제서야 알게 됐다'고 했다.

정수진은 '그때부터 먹은 것을 모두 토하고 머리카락을 자르고, 계속 뛰면서 마지막 순간까지 어떻게든 체중을 맞추기 위해 최선을 다하려고 노력 했으나 15분이 지났고 100g 오바로 맞추지 못했다'고 했다.

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인생 첫 아시안게임이 허무하게 끝났다. 정수진은 '시합을 뛰는 국가대표 선수로서 계체 추첨 결과를 직접 확인하지 못한 것은 분명한 내 책임도 있다고 생각한다'고 했다.

그러면서 '지금까지 그래왔던 거 처럼 선수가 지도자 선생님의 말씀을 따르는 것도 자연스러운 상황이었다고 생각한다'라며 '이 일이 일어난 이후 지도자 선생님께서는 미안하다며 저한테 할 말이 없으시다며 한국 돌아가면 본인들이 책임 지겠다라는 말만 남기신 채 남은 선수들을 지도하기 바쁘셨다. 저 또한 저로 인해 남은 국가대표 선수들에게 피해가 가지 않았으면 하여 힘들게 기다릴 수 밖에 없었다'고 당시의 심경을 전했다.

정수진 SNS

이어 충격적인 폭로가 나왔다. 정수진은 '한국으로 돌아가는 오늘 아침 감독님께서는 저에게 이대로 마무리가 되어야 조용히 끝낼 수 있다고 말하셨다'고 했다. 선수의 상태와는 상관없이 은폐를 하려고 했던 것.

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정수진은 '제 잘못이 없다는걸 전하려는게 아니다. 적어도 있는 그대로의 사실이 전달 되었으면 한다. 저는 그동안 유도를 사랑하며 살았고 지금까지 흘린 피와 땀, 눈물을 흘리며 노력했던 시간과 준비해 온 과정, 그리고 마지막 15분 동안 울면서 토하고, 잘려 나간 머리카락과 무릎을 꿇고 3분만 시간을 달라며빌었던 제 모습까지. 그 모든 순간을 돌아보니, 그토록 간절했던 제가 한없이 비참하게 느껴졌다'고 했다.

이어 '더 늦기 전에, 그동안의 과정과 제 입장을 직접 남기고자 한다. 제가 이런 글을 올리면 저는 더 이상 선수 생활을 못할 수도 있단 것을 인지 하고 있다. 국가망신 계체 탈락 선수로 낙인 찍히며 눈치보고 온전치 않은 정신 상태로 운동을 계속 이어가는 것 보단 제 입장을 확실히 밝히며 억울한 부분을 조금이라도 해명하고자 한다'고 했다.

정수진은 마지막으로 '다시 한번 국가대표로서 경기에 출전하지 못하게 된 점, 그리고 기대에 미치지 못하는 결과를 보여드리게 되어 죄송하다'고 남겼다.

유도계는 그야말로 뒤집어졌다. 정수진의 주장이 맞다면 경기 준비를 제대로 하지 않았고, 이후 은폐하면서 선수에게 모든 걸 뒤집어 씌우려고 했다.

대한 유도회는 "내부 조사를 진행하겠다"고 했다. 정성숙 유도대표팀 총 감독 또한 실수를 인정했다. 이제 남은 건 선수의 폭로가 이어질 수밖에 없게 한 상황을 철저하게 조사하고 억울한 이가 없도록 하는 진상 규명 뿐이다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com