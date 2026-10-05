일본 국민도 폭발, 이럴 거면 왜 아시안게임 개최했나! 해설도 없고. 중계도 없다...진짜 끝까지 막장 오브 막장

사진캡쳐=더 다이제스트

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[스포츠조선 김대식 기자]이렇게 대충 준비할 계획이었다면 왜 아시안게임을 개최했는지 의문이다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임은 4일 폐회식을 끝으로 막을 내렸다. 하지만 폐회식까지도 아시안게임은 논란의 대상이었다.

일본 매체 론스퍼는 폐회식이 끝난 후 '32년 만에 일본에서 개최된 제20회 아시안게임은 나고야 미즈호 공원 육상경기장에서 폐회식이 거행되었다. 그 모습은 개회식과 마찬가지로 지상파에서는 방송되지 않고, 동영상 스트리밍 서비스 'U-NEXT'를 통한 라이브 스트리밍으로만 진행되었다. 이 때문에 시청자들 사이에서는 아쉬움의 목소리와 함께 스트리밍 방송 특유의 답답함을 토로하는 목소리도 나오고 있다'며 일본 국민들조차 폐회식 방송에 대해서 불만이 많다고 전했다.

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매체는 '오후 6시부터 시작된 폐회식. 세레모니 초반에는 가수 신즈마 세이코의 국가 독창과 선수단 입장 행진, 차기 개최국인 카타르로의 대회기 인계 등이 진행되며 대회의 피날레를 장식했다. 그러나 스트리밍은 해설이나 캐스터 없이 국제 영상만 송출되었다. 선수단 입장이나 세레모니, 퍼포먼스에 대한 설명, 등장하는 인물의 경력 소개도 없이 현장 안내 방송에만 의존해야 하는 상황이었다'고 언급했다. 폐회식은 일반적으로 선수나 초대 가수 등에 대한 설명이 나오는 게 일반적이다. 하지만 이번에는 그런 중계 해설조차 없이 폐회식이 진행된 셈이다.

로이터연합뉴스

론스포는 '이 때문에 시청자들 사이에서는 '캐스터가 없으니 힘드네', '캐스터도 해설도 없다. 관중석도 빈자리가 눈에 띈다. 국제대회답지 않은 이상한 공기', '캐스터가 없으니 카타르 퍼포먼스를 하고 있는 사람이 누군지 모른다. 폐회식 자체는 멋지다', '폐회식을 보고 있는데 개회식 때도 음성만 나와서 누군가 해설 좀 부탁드립니다' 등의 반응이 잇따라 나왔다'며 일본 국민들의 불편함을 고스란히 전했다.

일본이 역대 최다 금메달, 역대 최다 메달 등 좋은 성적을 냈는데도 불구하고, 폐회식 준비조차 제대로 했는지 의문인 상황.

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AP연합뉴스

처음부터 끝까지 대회 준비 및 운영에 대한 논란이 계속됐다. 3일 도요타 스타디움에서 남자 축구 시상식에서 금메달을 딴 한국의 태극기가 올라가지 않았다. 엄지성이 게양대를 가리키는 장면도 사진으로 실렸다. 앞서 유승민 대한체육회장은 선수 경기력에 직접 피해를 주는 운영 실수는 'F학점' 수준이라고 비판한 바 있다.