'금메달 83개' 역대 최강의 일본, 한국과 비교불가 초대박 "세계에 자랑할 만" 자화자찬

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[스포츠조선 김대식 기자]아시아 스포츠 강국 2위로서의 지위를 굳힌 일본이다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임은 4일 폐회식을 끝으로 막을 내렸다. 논란의 대회였지만 일본 스포츠계는 웃고 있다. 역대 최고의 성적을 냈기 때문이다. 일본 매체 아사히는 4일 '일본은 83개의 금메달을 획득해 중국에 이어 2위를 차지했다. 총메달 수는 269개입니다. 단일 대회 기준으로는 둘 다 역대 최다 기록이다. 육상에서는 금메달 10개를 포함해 총 32개를 기록하며, 직전 대회인 중국 항저우 대회의 17개(금메달 2개)를 크게 웃돌았다. 수영, 스케이트보드, e스포츠에서는 10대 선수들의 활약이 돋보였다'고 보도했다.

일본 매체 스포니치 아넥스의 보도에 따르면 이노우에 코세이 일본 단장은 "개최국의 이점을 확실하게 살린 것이 매우 컸다. 일본 스포츠는 세계에 자랑할 만하다고 느꼈다"며 성공적인 대회 성적을 자랑스다고 밝혔다.

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또한 그는 "훌륭한 결과를 낳은 대회"라고 덧붙였다. 이를 두고 스포니치 아넥스는 '일본은 전 43개 종목에 역대 최다인 932명의 선수가 엔트리에 올랐다. 전통 종목인 수영에서는 17세의 오하시 신과 코지마 유키 등 주니어 세대가 활약했으며, 비올림픽 종목인 패들과 소프트테니스에서도 메달을 획득했다. e스포츠의 '뿌요뿌요'에서도 11세의 쿠리하라 유키가 역대 최연소 금메달을 획득했다'고 언급했다.

사진캡쳐=산케이스포츠

2022년 항저우 아시안게임만 해도 일본은 한국과의 격차가 크지 않았다. 금메달 52개, 은메달 67개, 동메달 69개로 총메달 188개를 획득했다. 금메달 42개, 은메달 59개, 동메달 89개를 획득한 대한민국과 비교해보면 금메달은 더 많이 획득했지만 총메달 개수에서는 한국에 밀렸다.

하지만 이번 대회에서는 일본이 한국과 비교해 압도적인 성과를 거뒀다. 금메달 83개, 은메달 95개, 동메달 91개를 획득한 일본이 역대 최고 성적을 거둔 가운데, 한국은 금메달 39개, 은메달 43개, 동메달 68개에 그쳤다. 총메달 개수에서도 119개나 차이가 났다.

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중국과의 격차도 상당히 좁혔다. 중국이 금메달 169개, 은메달 89개, 동메달 83개다. 지난 대회에서는 총메달 개수 차이가 약 200개 차이가 났지만 이번 대회에서는 70개 정도로 상당히 줄였다. 일본에서 열린 자국 대회라는 걸 감안해도 엄청난 성장이라는 걸 부정하기 힘들다.