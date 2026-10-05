[오피셜]'사상 초유의 사태' 선수가 진실 밝히자, 협회도 공식 입장 발표 "죄송합니다. 깊은 위로 드립니다"

유도 국가대표 정수진이 9일 충북 진천군 진천국가대표선수촌에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 국가대표팀 미디어데이 공개 훈련에서 연습하고 있다. 2026.9.9 연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]정수진의 계체 초과 실격과 관련해 논란이 불거지자, 대한유도회가 공식 입장문을 발표했다.

여자 유도 48kg이하급 국가대표인 정수진은 지난 9월 30일 열린 아이치-나고야 아시안게임에서 계체 초과 실격을 당했다. 정수진은 하루 전날 열린 계체는 통과했지만, 경기 당일 오전 무작이 계체에서 실격됐다. 계체 허용치는 체급의 5%로 48㎏급인 정수진은 50.4㎏까지 허용된다. 그러나 무작위 계체에서 '100ｇ'이 초과한 50.5㎏이 나왔다. 고작 100g 때문에 실격을 당했다는 사실이 알려지면서 일각에서는 "선수가 자기 관리를 제대로 못했다"는 등의 비난 여론이 일었다.

이에 정수진은 4일 개인 SNS 계정을 통해 공식 입장을 밝혔다. 정수진은 '공식 계체를 힘들게 통과했고, 아침계체 기준인 50.4㎏도 시합 당일아침까지 음식 조절을 하며 추첨시간 전까지 다 맞춰놓았다'라며 '시합 당일 아침 계체 추첨 결과가 나왔고 감독님과 코치님께서 확인하신 후 같은 팀 남자 선수 한명만 걸렸다며 저는 계체 대상이 아니라고 전달해 주셨다'고 했다.

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계체 대상이 아니라는 이야기에 정수진은 경기 준비에 들어갔다. 그는 '오픈 경기였고 아침부터 식사를 하지 않은 상태에서 몸을 풀었기 때문에 첫 경기를 위해서는 빠른 회복이 중요하다고 생각했다'라며 '대략 죽300g, 바나나200g, 이온음료600g 정도를 섭취하고 몸을 풀고 있었다'고 했다.

그런데 '아침 계체 종료 15분 전에 제가 계체 대상이었다는 사실을 그제서야 알게 됐다'고 했다. 정수진은 '그때부터 먹은 것을 모두 토하고 머리카락을 자르고, 계속 뛰면서 마지막 순간까지 어떻게든 체중을 맞추기 위해 최선을 다하려고 노력 했으나 15분이 지났고 100g 오바로 맞추지 못했다'고 했다.

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인생 첫 아시안게임이 허무하게 끝났다. 정수진은 '시합을 뛰는 국가대표 선수로서 계체 추첨 결과를 직접 확인하지 못한 것은 분명한 내 책임도 있다고 생각한다'고 했다.

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그러면서 '지금까지 그래왔던 거 처럼 선수가 지도자 선생님의 말씀을 따르는 것도 자연스러운 상황이었다고 생각한다'라며 '이 일이 일어난 이후 지도자 선생님께서는 미안하다며 저한테 할 말이 없으시다며 한국 돌아가면 본인들이 책임 지겠다라는 말만 남기신 채 남은 선수들을 지도하기 바쁘셨다. 저 또한 저로 인해 남은 국가대표 선수들에게 피해가 가지 않았으면 하여 힘들게 기다릴 수 밖에 없었다'고 당시의 심경

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을 전했다.

정수진 SNS

이어 그는 '한국으로 돌아가는 오늘 아침 감독님께서는 저에게 이대로 마무리가 되어야 조용히 끝낼 수 있다고 말하셨다'고 했다. 은폐를 강요당했다는 정황이다.

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정수진은 '제 잘못이 없다는걸 전하려는게 아니다. 적어도 있는 그대로의 사실이 전달 되었으면 한다. 저는 그동안 유도를 사랑하며 살았고 지금까지 흘린 피와 땀, 눈물을 흘리며 노력했던 시간과 준비해 온 과정, 그리고 마지막 15분 동안 울면서 토하고, 잘려 나간 머리카락과 무릎을 꿇고 3분만 시간을 달라며빌었던 제 모습까지. 그 모든 순간을 돌아보니, 그토록 간절했던 제가 한없이 비참하게 느껴졌다'고 했다.

이어 '더 늦기 전에, 그동안의 과정과 제 입장을 직접 남기고자 한다. 제가 이런 글을 올리면 저는 더 이상 선수 생활을 못할 수도 있단 것을 인지 하고 있다. 국가망신 계체 탈락 선수로 낙인 찍히며 눈치보고 온전치 않은 정신 상태로 운동을 계속 이어가는 것 보단 제 입장을 확실히 밝히며 억울한 부분을 조금이라도 해명하고자 한다'고 했다. 정수진은 마지막으로 '다시 한번 국가대표로서 경기에 출전하지 못하게 된 점, 그리고 기대에 미치지 못하는 결과를 보여드리게 되어 죄송하다'고 심경을 밝혔다.

대한유도회는 5일 오전 협회의 공식 입장문을 발표했다. 유도회는 "심각성에 대해 무겁게 인식하고 있다"면서 "선수에게 깊은 위로의 뜻을 전한다. 심려를 끼쳐 진심으로 사과드린다. 귀국 후 사실 관계를 객관적이고 철저하게 확인하고, 이를 바탕으로 규정과 절차, 원칙에 따라 필요한 조치를 엄정하게 취하겠다"고 밝혔다.

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다음은 대한유도회 공식 입장문 전문.

안녕하십니까. 대한유도회입니다.

먼저 대한민국 유도에 많은 관심과 성원을 보내주시고 계신 언론 관계자 여러분께 감사드립니다.

대한유도회는 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 경기에서 발생한 정수진 선수의 계체 탈락 관련 개인 입장문과 최근 언론 등을 통해 제기되고 있는 내용에 대해 그 심각성을 무겁게 인식하고 있습니다.

무엇보다 오랜 시간 아시안게임을 준비해 온 정수진 선수가 계체 문제로 경기에 출전하지 못하게 된 상황을 매우 안타깝게 생각하며, 이 과정에서 선수가 겪었을 심적 어려움에 대해서도 깊은 위로의 뜻을 전합니다.

아울러 이번 사안으로 인해 대한민국 유도를 믿고 아낌없는 관심과 응원을 보내주신 유도인과 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점에 대해 진심으로 사과드립니다.

현재 국가대표 선수단은 세계유도선수권대회에 참가하고 있습니다.

이에 대한유도회는 선수단의 안정적인 대회 참가와 경기 수행을 위해 대회가 종료될 때까지 선수단이 경기에 전념할 수 있도록 하고, 귀국 후 관련 사실관계를 면밀하게 확인할 예정입니다.

선수단 귀국 즉시 정수진 선수와 관련 지도자들을 대상으로 당시 상황에 대해 객관적이고 철저하게 사실관계를 확인하고 조사결과 확인된 사실을 바탕으로 관련 규정과 절차, 원칙에 따라 필요한 조치를 엄정하게 취하겠습니다.

아울러 이번 사안을 계기로 국가대표팀의 선수 관리와 국제대회 운영 체계를 전반적으로 점검하겠습니다. 특히 계체 대상자 확인 및 전달 체계, 선수와 지도자 간 보고·소통 절차 등 대회 현장에서 발생할 수 있는 문제점을 면밀히 살펴 유사한 사례가 다시 발생하지 않도록 필요한 개선방안을 마련하겠습니다.

대한유도회는 이번 사안을 결코 가볍게 여기지 않고 있으며, 철저한 사실 확인과 책임 있는 후속 조치를 통해 선수 보호와 국가대표팀 운영에 대한 신뢰를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

아울러 이번 사안으로 인해 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 대한민국 유도 국가대표 선수들이 흘린 땀과 노력, 그리고 값진 성과의 의미가 빛바래지 않기를 진심으로 바랍니다. 어려운 여건 속에서도 대한민국 유도의 명예를 위해 최선을 다해 준 선수들의 노력과 성과에 대해서는 변함없는 관심과 격려를 부탁드립니다.

끝으로, 다시 한 번 이번 일로 심려를 끼쳐드린 정수진 선수와 유도인, 그리고 국민 여러분께 깊은 위로와 사과의 말씀을 드립니다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com