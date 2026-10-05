일본이 완벽하다고, 그 입 다물어! "죄송합니다"로 시작 "죄송합니다"로 끝난 역대 최악의 아시안게임…아이치현 지사 공식 사과

AG 폐회식 공식 연설하는 오무라 히데아키 조직위원장 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 4일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 폐회식에서 오무라 히데아키 2026 아이치-나고야 아시안게임 조직위원장이 공식 연설을 하고 있다. 2026.10.4

한국-방글라데시 경기 시작 전 조직위 착오로 북한 국가 연주 해프닝 (나고야=연합뉴스) 18일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 남자 하키 A조 조별리그 1차전 대한민국과 방글라데시의 경기에서 양팀 선수들이 도열해있다. 남자 대표팀이 방글라데시와 경기를 치르기 전 국민의례 때 우리 애국가 대신 북한 국가가 연주되는 해프닝도 있었다. 펼쳐진 태극기 앞에서 가슴에 손을 얹고 애국가를 기다렸던 우리 선수들은 황당한 표정을 감추지 못했다. 2026.9.18 [대한하키협회 제공, 재판매 및 DB 금지] seephoto@yna.co.kr끝)

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[스포츠조선 김성원 기자]2026년 아이치-나고야 아시안게임은 '죄송합니다'로 시작해 '죄송합니다'로 끝났다.

아이치-나고야 아시안게임이 4일 폐막했다. 역대 최악의 대회라는 데 이견이 없다. 아이치현 지사인 오무라 히데아키 대회 조직위원장은 이날 열린 기자회견을 통해 "교통 문제로 인해 불편을 끼친 선수들에게도 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

일본의 '데일리스포츠'는 '아이치-나고야 아시안게임은 국가 연주 착오와 선수 운송 버스 고장 등 일련의 문제로 인해 행사가 흐트러졌다. 조직위원회는 해명하느라 분주했고, 시민들도 이를 비판했다'고 꼬집었다.

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유승민 대한체육회 회장은 결산 기자회견에서 "역대 가장 많이 항의한 대회"로 규정한 후 "이번 대회를 반면교사로 삼아 (내년) 충청 유니버시아드 대회를 준비하겠다"고 말했다.

이번 대회는 숙소와 수송, 훈련, 경기 환경까지 총체적인 문제를 그대로 드러냈다. 시작부터 실패였다. 선수단의 셔틀버스 배정이 원할하게 이루어지지 않아 최소 3시간 이상, 일부 종목의 경우는 5시간 이상 공항에 발이 묶였다. 인도 대표팀의 경우 숙소 배정까지 14시간이나 걸리며 공항 바닥에서 잠을 청해야 했다.

아시안게임 수송 문제는(?) (나고야=연합뉴스) 서명곤 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회가 숙박·수송·생활 및 훈련 환경 등에서 불거진 각종 운영 문제에 관해 "대회에 지장을 줄 정도는 아니다"라는 입장을 밝혔다.

아시안게임 수송 문제는(?) (나고야=연합뉴스) 서명곤 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회가 숙박·수송·생활 및 훈련 환경 등에서 불거진 각종 운영 문제에 관해 "대회에 지장을 줄 정도는 아니다"라는 입장을 밝혔다. 그러나 현장에서는 수송과 관련한 문제가 잇따르고 있다.

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한국과 방글라데시의 남자 하키 조별리그 A조 경기 시작 전에 애국가가 아닌 북한 국가가 잘못 연주됐다. 조직위가 "절대 일어나서는 안 될 일"이라고 사과했지만 돌이킬 수 없었다.

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12년 만의 아시아를 제패한 대한민국 남자 농구 대표팀은 결승전 당일 차량 문제로 훈련하지 못하는 황당 사건이 발생했다. 별도의 체육관에서 슈팅 훈련 등을 하며 몸을 풀 계획이었지만, 발이 묶여 훈련을 취소할 수밖에 없었다.

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한국 남자 배구대표팀은 셔틀버스에 탑승했으나 엉뚱한 경기장으로 향하면서 훈련 일정을 소화하지 못했다. 반면 파키스타 배구대표팀은 한국의 훈련장으로 향하는 바람에 경기 시간이 약 30분 지연됐다. 여자배구 순위 결정전에서도 베트남 대표팀을 수송할 버스가 1시간 15분이나 지각 도착하면서 경기가 연기됐다.

끝이 아니었다. 한국 남자 축구도 결전을 하루 앞둔 2일 도요타 스타디움에서 공식 훈련이 진행될 예정이었다. 그러나 잔디 상태 문제로 훈련은 취소됐다.

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도요타시 스포츠파크를 훈련장으로 배정받았다. 하지만 잔디 상태가 최악이었다. 훈련장 변경을 요청했으나 받아들여지지 않았다.

태극기 게양 사고 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국의 태극기 게양이 이뤄지지 않고 있다. 2026.10.4

태극기 게양 사고에 놀란 엄지성 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 태극기 국기 게양이 이뤄지지 않자 금메달을 획득한 엄지성이 게양대를 가르키고 있다. 2026.10.4

결정판은 피날레 무대인 시상식이었다. 대한민국은 남자 축구 결승전에서 엄지성의 천금 결승골을 앞세워 숙적 일본에 1대0 승리하며 4회 연속 금메달을 목에 걸었다.

태극전사들이 최고의 환희를 누려야 하는 순간 조직위는 또 대형사고를 쳤다. 시상식에서 태극기가 게양되지 않는 사고가 발생했다. 애국가가 울려퍼지는 동안 일본과 3위 중국 국기가 올라가는 가운데 '금메달' 태극기만 정상 '작동'하지 않았다. 엄지성 양현준 등 선수들이 국기 게양대를 가리키며 당황하는 모습도 포착됐다.

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일본은 18일 개막하는 아이치-나고야 장애인아시안게임에서 명예회복을 노린다고 했다. 그러나 현실이 될지는 미지수다.

일본은 완벽하다, 그 신화는 이번 대회를 통해 완전히 무너졌다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com