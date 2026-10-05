아시안게임 한국만 망했어?...'금메달 169개 싹쓸이' 중국도 해외 최다 금 신기록 "화려한 마침표" 자화자찬

사진캡쳐=소후닷컴

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[스포츠조선 김대식 기자]중국도 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서의 성과를 긍정적으로 바라보고 있다.

중국 매체 소후닷컴은 5일(한국시각) '중국은 최종 금메달 169개, 은메달 89개, 동메달 83개로 총 341개의 메달을 기록했다. 이로써 1982년 뉴델리 아시안게임부터 이어온 12회 연속 금메달 순위 1위 자리를 지켰으며, 169개의 금메달은 해외에서 개최된 아시안게임 사상 최다 금메달 신기록이다. 중국 대표단의 이번 아시안게임 여정은 원만하게 마침표를 찍었다'고 보도했다.

아시아 최강 스포츠국답게 중국의 금메달 소식은 각 종목에서 고루 터져 나왔다. 소후닷컴은 골프 금메달을 주목했다. '골프 종목에서 역사적인 돌파구가 마련되었다. 인뤄닝, 류옌, 장웨이웨가 출전한 여자 대표팀이 언더파 22언더파의 성적으로 우승을 차지했고, 딩원이, 정윈허, 진쯔하오가 나선 남자 대표팀은 2타 차이로 한국을 제쳤다. 중국은 골프 남녀 단체전 금메달을 석권하며 아시안게임 해당 종목 금메달 '0의 행진'을 깨고 첫 금메달을 수확했다'고 조명했다.

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사진캡쳐=소후닷컴

또한 '리듬체조 단체 종합 결승에서는 중국이 55.300점을 기록하며 금메달을 목에 걸었다. 이번에 처음으로 아시안게임 정식 종목으로 채택된 리듬체조 단체에서 중국이 아시안게임 첫 금메달을 거머쥐었다. 브레이킹(비보잉) 여자 결승에서는 18세의 궈푸가 만장일치로 일본의 베테랑 후쿠시마 아유미를 3-0으로 꺾고 개인 첫 아시안게임 금메달을 목에 걸었다. 중국은 이번 신흥 종목에서 총 금 1, 동 2개를 달성했다'며 신흥종목에서의 성과도 높게 평가했다. 또한 남자 축구에서 28년 만에 동메달을 딴 것도 중국 스포츠가 발전하고 있다는 걸 보여준 셈.

마지막으로 소후닷컴은 '중국 대표단이 수영, 사격, 육상 등 전통적인 우세 종목에서 선두를 유지했으며 다이빙 대표팀은 10개 금메달을 전 종목 석권했고, 트랙 사이클 대표팀은 6개의 금메달을 획득하며 4차례 아시아 신기록을 경신했다. 장잔솨오, 천위제, 위쯔디로 대표되는 젊은 선수들이 대거 주축으로 나서며 중국 스포츠의 인재 두께와 경기력을 증명했다. 4일 폐막한 이번 대회에서 중국은 역대 최다인 169개의 금메달로 화려한 마침표를 찍었다'고 덧붙였다.

일본도 역대 최다 금메달과 최다 메달이라는 호성적을 낸 가운데, 금메달 39개에 그쳐 목표치를 달성하지 못한 한국만 초라한 성적표를 받아 들게 됐다.