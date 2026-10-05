구시대적 AG 병역혜택. 프로야구, 프로축구 일부 선수들 충격적 '일탈'. 더 이상 아시아 최고 무대 아닌 AG 金, 병역혜택 폐지가 맞다.

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 노시환. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

사진=박승수 SNS

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[스포츠조선 류동혁 기자] 안타깝다. 한 번 뱉은 말과 행동은 주워 담기 힘들다. 특히, 병역혜택과 같은 민감한 사항은 더욱 그렇다. 아시안게임 병역혜택 논란이 커지고 있다. 여기에는 구체적 배경이 있다.

스포츠 병역혜택의 역사는 길다. 1973년 '병역의무의 특례 규제에 관한 법률'을 제정하면서 시작됐다. 당시 북한과의 메달 경쟁에서 밀리자, 국가 차원에서 체육, 예술 분야 우수 인재를 발굴하고 '국위선양'을 독려하기 위해 만들어졌다. 1976년 레슬링 양정모가 1호 수혜자가 됐다.

1990년 올림픽 3위 이상, 아시안게임 금메달 기준이 확립됐다. 이 과정에서 2002년 한-일월드컵 4강, WBC 준우승으로 병역혜택이 확대됐다. 당시 신드롬을 불러일으킬 정도로 엄청난 사건이었다. 현 시점 아시안게임 금메달보다 훨씬 더 강력했고, 병역혜택의 당위성도 있었다. 하지만, 이후 형평성 논란이 있었다. 당시, 아마추어 종목 지도자들은 엄청난 반발을 하면서 '세계선수권대회 입상도 병역혜택을 도입하자'는 긴급회의를 하기도 했다. 포퓰리즘적 정책이라는 비판도 많았다. 결국 예외없이 올림픽 3위 이상, 아시안게임 금메달만 병역혜택을 받는 기준점이 확립되면서 지금까지 이어오고 있다.

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스포츠 국위선양은 중요하다. 설명이 필요없다. 하지만, 아시안게임 금메달 병역혜택은 최근 10년 간 계속 논란이 됐다. 특히, 대한민국의 2대 프로스포츠 야구와 축구에서는 아시안게임 무대가 '합법적 병역 브로커'라는 비판이 제기됐다. 구시대적 행정이라는 배경도 있었다.

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이유가 있다. 아시안게임은 아시아 최고의 무대가 아니다. 특히, 야구, 축구, 농구 등은 노골적이다.

일본, 중국 등 동아시아 뿐만 아니라 중동에서도 아시안게임은 유망주들의 육성의 장이다. 야구의 경우, 일본은 사회인 야구팀이 나온다. 금메달 난이도가 급격히 떨어진다. 결국 베스트 멤버가 아닌 병역혜택을 받아야 할 선수가 출전한다. 이 점 때문에 긴 세월 논란이 되기도 했다. 야구계 입장에서는 '합리적 선택'이지만, 국민 정서의 눈 높이에는 전혀 맞지 않다.

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대한민국 축구는 23세 이하 선수들이 출전했다. 와일드카드까지 적극 활용하면서 우승 확률을 극대화했다. 정작 일본은 이번 대회 21세 이하 대표팀이 나왔다. 올림픽을 대비하기 위해서다. 경쟁국들 대부분 그렇다. 야구에 비해 우승 난이도는 높지만, 축구 역시 아시안게임이 국위선양의 무대로는 적합하지 않다. 오히려 월드컵 4강 혹은 8강과 같은 조건이 훨씬 더 병역혜택 조건으로 어울린다.

농구도 마찬가지다. 이번 아시안게임에서 농구는 남녀 농구 모두 극적인 우승을 차지했다. 일본의 텃세를 딛고 정상에 올랐다. 단, 병역혜택이 무더기로 쏟아진 남자농구의 경우, 경쟁국 대부분은 2진이 출전했다. 아시아 최강 일본과 레바논, 중국 등은 2진이 출전했고, 필리핀 등 우승 경쟁국 역시 마찬가지였다. 야구, 축구, 농구 모두 우승을 폄훼할 생각은 없다. 냉정하게 보면 아시안게임이 '국위선양'의 무대로 가치가 사라진 지 오래다. 단, 야구, 축구, 농구, 배구 등 프로선수들에게 민감하다. 돈과 연결돼 있다. 병역혜택을 받으면 1인 당 최소 10억원 이상의 경제적 가치가 유발된다.

극히 일부 선수들의 경솔한 말과 행동은 그런 점에서 더욱 안타깝다. 현 시점 대한민국을 관통하는 민감한 단어는 '공정'이다. 아시안게임 금메달 병역혜택에 대해서 일반 대중들은 의심의 눈초리가 극대화된 상황이다. '공정하지 못하다'는 인식이 짙게 깔려 있다. 이런 상황에서 일부 선수가 경솔한 말과 행동으로 논란의 중심에 섰다.

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야구대표팀 주장 노시환은 경기력 비판 논란에 대해 "신경 안쓴다. 어쨌든 (금메달을) 땄고, 과정은 필요없다"고 했다. 과정보다 병역혜택 결과에 안주한 태도라는 비판이 일었다.

축구대표팀 주장 이기혁은 "군대 안갑니다"라고 했고, 양민혁은 "군 면제만 보고 뛰었다"고 했다. 또 박승수는 SNS에 전역모를 착용한 채 인증 사진을 올리면서 '전역모 세리머니'를 했다. 뒤늦게 경솔한 발언과 행동을 사과했다. 어린 선수들이다. 혈기왕성한 나이에 한 일탈은 충분히 이해할 수 있다. 즉각적 사과를 했기 때문에, 더 이상 확대 반응할 필요는 없다.

문제는 이런 말과 행동이 '아시안게임 병역혜택 폐지론'에 본격적으로 불을 지핀 계기가 됐다는 점이다.

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유승민 대한체육회장은 "선수들은 개성 있는 표현으로 생각하지만 국민 정서에 맞지 않는 발언들이 나온다. 논란에 휩싸이면서 배우고 느꼈을 것이다. 국가대표답게 품위와 품격을 지킬 수 있는 방법을 모색하고, 이런 분위기에 맞는 자세를 잘 전달하도록 더 노력하겠다"고 했다. 일부 선수들의 돌출행동에 대해 비판하면서도 '교육'하겠다는 소극적 입장이다.

근본적 문제가 빠져 있다. 중요한 것은 일부 선수들의 일탈에 대한 대처가 아니다. '구시대적' 아시안게임 금메달 병역혜택 시스템을 고쳐야 한다. 과장된 비유를 들면 아시안게임 금메달보다 BTS의 해외활동이 더욱 병역혜택에 격이 맞다. 아시안게임은 더 이상 아시아 최고 무대가 아니다.

대안도 있다. 아시안게임 금메달이 아니라, 각 종목에서 진정한 '국위선양'을 할 수 있는 세계선수권, 월드컵, WBC 등 세계 최정상의 무대에서 빛을 발한 선수들에게 '병역혜택'을 주는 게 맞다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com