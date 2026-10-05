"의도한 거면 좋지 않다" 태극기 가지고 대형사고, 일본 고의 실수?...36시간 넘었는데, 아직도 원인도 몰라

태극기 게양 사고에 놀란 엄지성 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 태극기 국기 게양이 이뤄지지 않자 금메달을 획득한 엄지성이 게양대를 가르키고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]태극기 게양 관련 문제 원인이 아직도 밝혀지지 않고 있다.

일본 매체 산케이는 5일 '일본 아이치현 도요타시 도요타스타디움에서 3일 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 결승 시상식에서 우승팀 한국의 국기가 게양되지 않은 문제와 관련해, 게양을 맡은 것은 육상자위대 제10사단인 것으로 드러났다. 대회 조직위원회는 '원인을 확인 중'이라는 입장'이라고 보도했다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 대표팀은 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 후반 15분 터진 엄지성의 결승골을 앞세워 1대0으로 승리했다. 한국은 2014년 인천 대회부터 자카르타-팔렘방, 항저우 대회에 이어 4연속 남자 축구 우승을 달성했다.

Advertisement

태극기 게양 사고 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국의 태극기 게양이 이뤄지지 않고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

그러나 금메달의 기쁨을 만끽해야 할 시상대에서는 예상 밖의 문제가 발생했다. 정작 가장 먼저 게양돼야 할 태극기가 제때 올라오지 않은 것이다. 선수들이 시상대에 자리했고 경기장에는 애국가가 울려 퍼졌지만, 태극기는 한동안 모습을 드러내지 않았다. 반면 일장기와 오성홍기는 먼저 게양됐다.

결국 한국 선수들이 시상대에 선 모습이 중계 화면을 통해 잡힌 뒤에야 태극기가 뒤늦게 올라갔다. 하지만 이때는 애국가가 거의 끝나갈 무렵이었다. 게양 과정 역시 매끄럽지 못했다. 태극기가 정상적으로 올라가지 않는 모습이 이어졌고, 이를 지켜보던 선수들의 당황한 표정도 화면에 포착됐다.

Advertisement

이기혁은 이날 태극기 게양 사고에 대해 "의도한 것이라면 너무 좋지 않다. 시상식은 축하해 줘야 하는 자리라고 생각한다. 우리가 이렇게 열심히 했는데, 태극기도 하나 제대로 펼쳐주지 못한 것은 아쉽다고 생각한다. 선수들도 그렇고, 여기까지 응원 와주신 팬들도 불만스러우시지 않았을까 싶다"고 말했다.

Advertisement

아시안게임 남자축구, 4회 연속 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

게양을 담당한 인원의 대처 역시 도마 위에 올랐다. 다른 인원들이 줄을 당기는 모습과 달리 해당 인원은 제대로 동작하지 않는 듯한 모습이 확인됐다. 국가대표 선수들이 시상대에 오른 상황에서 게양 절차가 제대로 이뤄지지 않았다는 점에서 운영에 대한 비판이 나올 수밖에 없었다.

Advertisement

이번 논란이 더욱 커진 것은 대회 기간 한국을 둘러싼 각종 운영 문제가 잇따랐기 때문이다. 실제로 지난 18일 한국과 방글라데시의 남자 하키 경기에서는 애국가 대신 북한 국가가 흘러나오는 일이 발생했다. 여자 핸드볼 경기에서는 애국가가 아예 나오지 않는 상황도 있었다. 20일 근대5종 남자 단체전에서 금메달을 딴 뒤에는 장내 아나운서가 한국 팀을 '리퍼블릭 오브 차이나(중국)'로 소개했다가 곧바로 '코리아'로 정정했다.

유승민 대한체육회장은 4일 기자회견에서 이번 대회를 두고 "지금까지 가장 많이 항의한 대회"라고 비판했다. 유 회장은 내년 충청도에서 열리는 유니버시아드 대회를 앞두고 "반면교사로 삼겠다"고 말했다.