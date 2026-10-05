"韓스포츠를 부탁해!" 자신X기술만 믿은 10대 앙팡테리블: 황서현X강준이X최지운이 쏘아올린 희망

사진제공=아이치-나고야아시안게임 조직위

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왼쪽부터 평균대 요정 황서현, 스케이트보드 에이스 강준이, 요트 호날두 최지운. 사진=전영지, 기자 연합뉴스

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[스포츠조선 전영지 기자]대한민국은 2026년 아이치-나고야아시안게임에서 1982년 뉴델리 대회 이후 역대 가장 적은 금메달을 획득했다. 금메달 40~45개의 목표를 이루지 못했다. 금메달 39개, 은메달 43개, 동메달 68개로 중국(금169·은89·동83), 일본(금 83개·95개·91개)에 이어 종합 3위에 자리했다. 한때 아시아 2위를 달렸던 스포츠 강국의 쇠락. 한국 엘리트 스포츠의 위기론은 더 이상 생경한 경고음이 아니다. 인구절벽 속 운동장도 운동부도 운동회도 사라지는 학교, 스포츠의 가치를 가르치지 않는 나라에서 저변은 좁아들고, 선수층은 얇아졌다. 중국과 일본이 아시아 투톱 체제를 공고히 하는 가운데 한국은 '압도적 3위'를 확정지었다. 그러나 바위 틈에서도 꽃은 피어난다. 지난 2월 밀라노-코르티나올림픽 때 그러했듯 실패를 두려워하지 않는 강심장, 10대 청춘들은 첫 아시안게임 무대에서 희망을 쏘아올렸다. 거대한 이름도, 화려한 경력도 없지만 오롯한 근성과 패기, 자신과 기술만 믿고 거침없이 날아오른 황금빛 10대 '앙팡테리블', 2028년 LA올림픽을 앞두고 대한민국 스포츠가 발견한 몇 안되는, 그러나 가장 강인한 희망이다.

기념사진 촬영하는 황서현, 여서정

'엄지공주' 황서현, 40년 만의 평균대 금메달

'평균대 요정' 황서현(17·인천체고)은 이번 대회 최고의 깜짝스타다. 대한체육회 미디어가이드에 1m33.8, 가장 작은 선수로 소개됐지만 10㎝ 평균대 위에선 가장 큰 선수였다. 여자 평균대 결선에서 14.700점을 찍으며 '최강' 중국 추치위안(14.566점)을 0.134점 차로 제치고 1986년 서울대회 서선앵 이후 무려 40년 만의 금메달을 찾아왔다. 라이벌의 실수가 속출하는 가운데 천재일우의 기회를 놓치지 않았다. 앉아서 540도를 돌아내는 필살기, 무결점 연기로 승부했다. 민아영 여자체조 대표팀 감독은 "서현이는 작지만 배포가 큰 '강심장' 선수"라고 했다. 금메달 확정 직후 기쁨에 겨워 태극기를 들고 포디움으로 달려올라가다 감점이나 페널티를 우려한 '백전노장' 민 감독에게 번쩍 들려나가는 영상이 회자되며 '국민 다람쥐' 애칭도 얻었다. 황서현은 "너무 흥분해서 기쁜 마음에 규정을 잘 모르고 막 뛰어올라갔다"며 생긋 웃었다.

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'도마공주' 여서정에 이은 금빛 연기, 한국 여자체조사상 멀티 금메달 역시 1986년 이후 40년 만이다. 황서현은 '룸메이트' 서정언니에게 공을 돌렸다. "개인전 첫날 서정언니가 금메달을 따왔는데 너무 부러웠다. 호텔 방에서 슬쩍 훔쳐봤다. 금메달 기운을 완전 많이 받았다"며 웃었다. "아직 부족한 점이 많지만 항상 열심히 하는 선수, 매순간 최선을 다하는 선수가 되겠다"고 다짐했다. "세계선수권, 올림픽에서도 좋은 모습을 보여드리겠다"고 약속했다. 공식기록 1m33.8, 감독은 1m36, '본인피셜' 1m35라고 했던 키의 진실을 묻자 "반올림 해서 1m36… 계속 크고 있어요"라며 방긋 웃었다.

강준이, 정상으로

강준이 '금메달!'

금메달 든 강준이

'K-스케이트보더' 강준이의 첫 금, 넘어져도 다시 일어난다

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강준이(17·영등포고)는 '스케이트보드 최강' 일본의 중심에서 K-고딩의 패기를 제대로 보여줬다. 스케이트보드 남자 스트리트 결선에서 런 최고 88.45점을 찍으며 쾌조의 스타트를 끊었지만 트릭 1·2차 시기에서 잇달아 넘어졌다. 0점을 받아들었다. 속상한 마음에 눈물을 훔쳤다. 하지만 마지막 3차 시기, 마음을 다잡고 다시 보드에 올랐다. 벼랑 끝에서 뒤로 물러서지 않았다. 두 번을 넘어진 그 기술, 그 난도에 다시 도전했다. 2전3기, 짜릿한 성공. 스스로도 깜짝 놀랐다. 92.40점. 최종 180.85점으로 일본 에이스 사사키 도아(172.35점)를 제치고 금메달을 따냈다. 한국 스케이트보드 사상 첫 아시안게임 금메달 역사다. "2차 시기 실패하고 울면서 코치님께 달려가 '어떡하냐'고 매달렸다. '정신 차리고 너 자신을 믿으라'고 다독여 주셔서 제정신이 돌아왔다"고 돌아봤다. "3차 시기 직전 관중석을 바라봤는데 어머니가 눈에 들어왔다. '까짓거 해보자'며 마음을 다잡았다"고 돌아봤다. 금메달 확정 후 "엄마!"를 외치며 눈물을 터뜨리는 모습은 천생 10대 소년이었다.스케이트보드는 2년 후 열리는 2028년 LA올림픽에서도 정식종목이다. 이날 강준이가 꺾은 일본 선수들은 LA에서도 맞붙을 월드클래스 강자들이다. 강준이는 "올림픽에서 1등을 하면 가장 좋겠지만, 순위와 상관없이 더 어렵고 난해한 나만의 새로운 기술을 완성해 전세계에 보여주는 것이 가장 큰 목표"라는 단단한 각오를 밝혔다.

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요트 소년부 15세 최지운, 금빛 물살

최지운 AG 요트 출전

'요트계 호날두' 꿈꾸는 최지운, 중3의 금빛 역전극

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'15세 중3' 최지운(대천서중)은 이번 아시안게임 대한민국 선수단의 최연소 금메달리스트다. 거친 바람과 파도를 뚫고 요트 남자 소년부 딩기(ILCA 4)에서 12차 레이스 끝에 최종 벌점 25점으로 금메달을 목에 걸었다. 한국 요트가 청소년부에서 2014년 인천 대회 U-16 옵티미스트 박성빈 이후 12년 만에 금메달을 되찾았다. 최지운은 초반 1위 등 선두권을 달렸지만 8~10차 레이스에서 4위까지 떨어졌다. 안갯속 승부, 강풍에 고전했다. 하지만 다시 미풍 속에 돛을 올린 15세 소년은 거침없이 파도를 갈랐다. 11차 레이스 1위, 마지막 12차 레이스 2위. 최지운은 끝까지 포기하지 않았다. 최종 점수는 싱가포르의 고 이안과 나란히 25점. 더 높은 순위의 레이스가 많았던 최지운이 타이브레이크로 극적인 역전 우승을 확정지은 후 환호했다.

충남 보령 대천 출신인 최지운은 초등학교 3학년 때 체육 선생님의 권유로 요트를 시작한 후 지난해 중국 친황다오 아시아선수권 5위, 올해 대만 펑후 아시안컵 U-16 금메달로 가능성을 보여줬고 아이치-나고야에서 그 가능성을 금메달로 증명해냈다. 최지운의 꿈은 "요트계의 호날두"가 되는 것. 그의 곁엔 든든한 '월드클래스 요트 삼촌' 하지민(37)이 있다. 아시안게임 5회 출전해 2010년 광저우, 2014년 인천, 2018년 자카르타-팔렘방에서 3연속 금메달을 따냈고, 2023년 항저우 은메달 후 2026년 나고야에서 다시 금메달을 되찾은 하지민은 2008년 베이징부터 2024년 파리까지 5연속 올림픽 무대를 밟은 '리빙 레전드'다. 19세 하지민이 베이징에서 첫 올림픽 돛을 올린 지 18년. 15세 최지운이 아시안게임에서 대한민국 최연소 금메달리스트로 2028년 LA, 2032년 브리즈번올림픽을 향한 금빛 항해를 시작했다.

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전영지 기자 sky4us@sportschosun.com