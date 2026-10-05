'금 10개 싹쓸이 도전' 완벽 박살, 韓 양궁 충격 부진, '세계 최강' 더 이상 아니다...'금 5개' 인도가 1등, 역대급 재능 탄생 조명

인도에 져 은메달 차지한 여자 양궁 단체 (오카자키[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전에서 은메달을 차지한 한국 강채영, 이윤지, 오예진이 시상대에서 메달을 목에 걸고 있다. 오른쪽은 금메달을 차지한 인도 대표팀. 2026.10.2 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]세계양궁연맹도 놀란 한국 양궁의 부진이다.

세계양궁연맹은 4일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '17세의 쿰쿰 아닐 모홋은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 인도 선수단의 마지막 여정을 환상적인 모습으로 장식하며, 인도 선수로는 최초로 리커브 여자 개인전 금메달을 획득하고 2029년 LA 올림픽 출전권까지 거머쥐었다. 그녀의 개인전 우승은 전날 안키타 바카트, 키르티와 함께 아시안게임 대륙 대회 사상 최초로 리커브 여자 단체전 금메달을 합작하여 아시안게임에서 한국의 7연패 독주 역사를 깨뜨린 지 하루 만에 나온 쾌거'라며 새로운 양궁 슈퍼스타 탄생을 조명했다.

한국은 쿰쿰이라는 역대급 인도 유망주가 만들어낸 희생양이 됐다. 랭킹 라운드에서 9위에 불과했던 쿰쿰은 한국 에이스 강채영을 시작으로 중국 세계랭킹 3위인 주징이마저 잠재웠다. 개인전 결승에서도 한국 막내 오에진을 슛오프 끝에 제압하고 금메달을 목에 걸었다.

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충격은 하루 전부터 예고돼 있었다. 인도는 여자 단체전에서 강채영, 이윤지, 오예진으로 구성된 한국의 '스타 트리오'를 5대3으로 꺾고 사상 첫 금메달을 가져갔다. 한국 여자 단체전 7연패가 끝난 순간이었다. 연맹은 이로써 한국 여자 리커브 대표팀이 '아시안게임 양궁 48년 역사상 처음으로 단 한 개의 금메달도 목에 걸지 못한 채' 귀국하게 됐다고 짚었다.

여자 양궁은 리커브뿐만 아니라 컴파운드에서도 금메달을 가져오지 못했다. 원래 컴파운드에서는 세계 최강의 경쟁력을 보여주지 못한 건 사실이었지만 금메달 0개가 현실화되면서 위기감이 커졌다.

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그나마 남자부에서는 한국이 체면을 지켰다. 리커브에서 이우석이 김우진, 김제덕과 함께 단체전 우승을 이끌고 개인전 금메달까지 차지하며 연맹으로부터 '한국의 스타로 떠올랐다'는 평가를 받았다. 컴파운드 개인전에서도 김종호가 금메달을 목에 걸었다. 그러나 양궁의 부진을 가리기에는 역부족이다.

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'이것이 태극기' (오카자키[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 3일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 개인 결승전. 한국 이우석이 일본의 나카니시 준야와의 경기에서 승리한 뒤 환호하고 있다. 2026.10.3 saba@yna.co.kr(끝)

더 뼈아픈 것은 경쟁국의 약진이다. 인도는 컴파운드와 리커브 전 종목에서 고른 활약으로 2022년 항저우 대회 기록과 같은 금메달 5개를 따냈다. 한국은 금메달 3개에 그쳤다. 연맹은 인도의 호성적을 두고 'LA 올림픽을 준비하는 과정에서 엄격한 훈련 체계와 선발 프로세스에 대한 국가적 깊이와 신뢰를 여실히 증명'한 결과라고 평가했다. 한국이 흔들리는 사이 경쟁국은 체계를 갖추며 치고 올라오고 있다는 뜻이다.

한국 양궁에는 비상이 걸렸다. 세계 최강으로 군림해 온 여자 대표팀이 단체전과 개인전 모두 인도에 무너진 만큼, 세계 최고의 위상을 되찾기 위한 근본적인 점검이 시급하다는 지적이 나온다. 위기를 극복하지 못하면 2년 뒤 LA 올림픽에서도 '효자 종목' 노릇을 하지 못할 수 있다는 위기감이 현실이 될 수 있다.