'세계 최강' 안세영 또 이겼다! 아시안게임 金→전국체육대회 전격 출격 '여자 단체전 출전-2연속 승리'

안세영 '정면으로 맞선다' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 대한민국과 일본의 결승전. 대한민국 안세영이 일본 야마구치 아카네를 상대로 경기를 펼치고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

질문에 답하는 배드민턴 안세영 (영종도=연합뉴스) 김주형 기자 = 아시안게임 배드민턴 여자 단식 사상 첫 2연패를 달성한 배드민턴 '세계 최강' 안세영이 30일 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 인터뷰하고 있다. 2026.9.30 kjhpress@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(삼성생명)이 승리 기운을 이어갔다.

안세영은 5일 제주의 제주복합체육관에서 열린 김효민(김천시청)과의 제107회 전국체육대회 배드민턴 여자 일반부 단체 4강전에서 팀의 2단식 주자로 나서 게임스코어 2대0(21-12, 21-12)으로 이겼다. 그는 지난 3일 열린 16강전엔 출전 명단에 이름을 올리고도 뛰지 않았고, 4일 치른 8강전에선 서보현(새마을금고)을 게임스코어 2대0으로 잡아냈다.

안세영 '금빛 포효' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식에서 금메달을 차지한 대한민국 안세영이 태극기를 두른 뒤 포효하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

빡빡한 일정이다. 안세영은 지난달 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 야마구치 아카네(일본)와 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승전을 치렀다. 곧바로 귀국한 안세영은 전국체전으로 무대를 옮겼다. 삼성생명 소속으로 부산을 대표해 경기에 임하고 있다. 그는 단체전 두 경기에서 연달아 승리하며 기세를 올렸다. 팬들은 뜨겁게 반응하고 있다. SNS에는 안세영 직관 및 사인 후기 등이 올라오고 있다.

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안세영 '여왕을 숭배하라' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식에서 금메달을 차지한 대한민국 안세영이 시상식을 마친 뒤 메달에 입을 맞추고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

안세영은 설명이 필요 없는 선수다. 자타공인 역대 최강이다. 아이치-나고야 아시안게임에서도 야마구치를 게임스코어 2대0(21-17, 21-9)으로 잡고 승리했다. 파이널 매치를 승리로 장식한 안세영은 2023년 열린 항저우 대회에 이어 2연속 우승을 차지했다. 이로써 안세영은 여자 단식 사상 첫 2연패라는 새 역사를 썼다. 또한, 안세영은 올해 57경기에서 단 1번의 패배만 기록하며 98％가 넘는 경이로운 승률 행진을 이어갔다.

당시 안세영은 "대회마다 새로운 경기를 한다고 생각한다. 그리고 모든 대회에서 도전자의 입장으로 임한다. (많은 우승을 차지했지만) 여전히 계속 우승하고 싶다. 또 우승할 때마다 새로운 기분이다. 그런 게 강한 승부욕을 만드는 것 같다"며 "(전승 우승을 목표로 세웠지만) 현실에선 1패를 기록했다. 그 꿈이 이뤄질 수 없는 건가 싶지만, 내가 마지막까지 부상 없이 최선을 다한다면 달성할 수도 있지 않을까 싶다"고 말했다. 안세영은 전국체전 뒤 덴마크오픈(13~18일), 프랑스오픈(20~25일) 등에 출전할 예정이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com