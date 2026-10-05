158명 몰린 인제스피디움…KARA, 모터스포츠 ‘직업의 세계’를 열었다

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'드라이버'만 모터스포츠의 전부가 아니다. 레이스컨트롤, 엔지니어, 정비, 오피셜, 미디어, 대회 운영 등 수많은 직무가 하나의 레이스를 완성한다. 미래의 모터스포츠 인재들이 실제 서킷의 통제 구역까지 들어가 이 과정을 직접 경험했다.

대한자동차경주협회(KARA)는 국제자동차연맹(FIA)과 함께 지난 3일 강원도 인제스피디움에서 '2026 FIA Girls on Track & Career Shift in Korea'(FIA 걸즈 온 트랙&커리어 시프트 인 코리아)를 개최했다. 청소년 대상 'Girls on Track'(걸즈 온 트랙) 71명과 청년 대상 'Career Shift'(커리어 시프트) 87명 등 모두 158명이 참가했다.

지난해 국내에서 처음 열린 'Girls on Track'에 53명이 참가했던 것과 비교하면 규모가 3배 이상으로 커졌다. 특히 올해는 여성 청소년을 대상으로 했던 기존 프로그램에서 한발 더 나아가 청년층의 모터스포츠 직무 탐색을 위한 'Career Shift'를 새롭게 도입했다.

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참가자들은 모터스포츠의 가장 생생한 현장을 경험했다. 인제스피디움에서는 세계적인 투어링카 대회인 'TCR 월드 투어'와 국내 최대 규모 원메이크 레이스인 '현대 N 페스티벌'이 함께 열리고 있었다.

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일반 관람객의 접근이 제한된 레이스컨트롤과 테크니컬 구역, 팀 개러지, 그리드 등을 직접 둘러보며 실제 대회가 어떻게 운영되는지를 살폈다. 단순히 관중석에서 경기를 지켜보는 데 그치지 않고 경주차가 출발하기까지 어떤 사람들이 어떤 역할을 하는지를 현장에서 확인한 것이다.

그리드워크와 서킷 사파리 버스 투어, 클래식카 박물관 견학, 심레이싱 체험, TCR 월드 투어 및 현대 N 페스티벌 경기 관람 등 하루 일정으로 구성된 프로그램을 통해 모터스포츠 산업 전반을 체험했다.

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수도권 참가자 100여명은 KARA가 마련한 셔틀버스를 이용해 인제를 찾았고, 인제군 지역 초등학생을 비롯한 청소년 50여명도 참여했다. 국제대회가 열리는 서킷을 지역 청소년들의 스포츠·진로 체험 공간으로 활용했다는 점에서도 의미가 있었다.

현역 선수와 국제 모터스포츠 관계자들이 참가한 'Meet the Experts'도 이어졌다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임 '그란 투리스모 7' 동메달리스트 김영찬과 2026 TCR 유럽 4~5라운드 우승자 박준의가 현역 드라이버로서 국제무대에 도전해온 과정과 경험을 전했다. FIA GT·투어링카 부문을 담당하는 브랜든 주간트(Brandon Jugant)와 이정민 인제스피디움 대표는 국제대회 운영 과정과 모터스포츠 산업에서 요구되는 다양한 직무를 소개했다.

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이번 행사는 모터스포츠를 '경기를 보는 스포츠'에서 '직업을 발견하는 산업'으로 바라볼 수 있는 기회가 됐다. 지난해 53명으로 시작한 프로그램이 올해 158명으로 확대된 것도 모터스포츠를 진로의 관점에서 바라보는 대상이 여성 청소년에서 청년층까지 넓어지고 있음을 보여준다.

KARA 관계자는 "모터스포츠 산업에는 드라이버뿐 아니라 기술, 경기 운영, 미디어, 이벤트 등 다양한 전문 직무가 존재한다"며 "FIA와의 협력을 바탕으로 청소년과 청년들이 모터스포츠 안에서 새로운 진로와 커리어의 가능성을 발견할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com