"토하고, 머리카락까지 잘랐는데" '감독 실수로 100g 실격' 정수진 파문 알파만파...대한유도회 "심각성 인식, 매우 안타까워" 사과→지도자 징계 불가피

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[스포츠조선 박찬준 기자]정수진 계체 파문이 점점 커지는 분위기다.

사건은 이렇다. 정수진은 지난달 30일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 48㎏ 알리야 무미노바(타지키스탄)와 16강전에 모습을 드러내지 않았다.

대한유도회 관계자에 따르면 정수진은 전날 계체는 통과했으나 경기 당일 오전 무작위 계체를 통과하지 못해 탈락했다. 계체 허용치는 체급의 5%로 48㎏급인 정수진은 50.4㎏까지 허용되지만, 무작위 계체에서 '100ｇ'이 초과한 것으로 알려졌다.

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경기 당일 무작위 계체를 통과하지 못해 매트도 밟지 못한 채 대회를 마감한 이례적 상황에 많은 비판의 목소리가 나왔다.

이후 당시 진실이 밝혀졌다. 정수진이 4일 자신의 SNS를 통해 사실을 폭로했다.

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정수진은 '저는 공식 계체를 힘들게 통과했고 아침 계체 기준인 50.4㎏도 경기 당일 아침까지 음식 조절을 해 추첨 시간 전까지 다 맞춰놨다'며 '경기 당일 아침 계체 추첨 결과가 나왔고 감독님과 코치님께서 확인하신 후 같은 팀 남자 선수 한 명만 걸렸다며 저는 계체 대상이 아니라고 전달해주셨다'고 밝혔다.

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그러면서 '체중을 많이 감량했으니 얼른 천천히 밥 먹고 회복하라는 말씀에 그 말을 믿고 첫 경기를 준비했다'며 '그래서 대략 죽 300ｇ, 바나나 200ｇ, 이온 음료 600ｇ 정도를 섭취하고 몸을 풀고 있었다'고 전했다.

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그는 '그런데 아침 계체 종료 15분 전에 제가 계체 대상이었다는 사실을 그제야 알게 됐다'며 '그때부터 먹은 것을 모두 토하고 머리카락을 자르고, 계속 뛰면서 마지막 순간까지 어떻게든 체중을 맞추기 위해 최선을 다했으나 100ｇ이 넘었다'고 했다.

정수진은 '그렇게 간절히 준비했던 인생의 첫 아시안게임을 계체 탈락으로 마무리 지을 수밖에 없었다'며 '국가대표 선수로서 계체 추첨 결과를 직접 확인하지 못한 것은 분명히 제 책임도 있지만, 지금까지 그랬던 것처럼 선수가 지도자의 말씀을 따르는 것도 자연스러운 상황이었다'고 덧붙였다.

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그는 또한 '이 일이 일어난 이후 지도자께서는 귀국 후 본인들이 책임지겠다는 말만 남긴 채 남은 선수들을 지도하기 바빴고, 내게 많은 비난이 쏟아졌다'며 '한국으로 돌아가는 오늘 아침엔 감독님께서 저에게 이대로 마무리가 돼야 조용히 끝낼 수 있다고 말씀하셨다'고 폭로했다.

유도는 전날 계체를 한 뒤 경기 당일 오전 경기 시작 최소 1시간 전에 무작위 계체 대상자를 추첨해 팀 관계자에게 통보한 뒤 해당 선수들을 대상으로 계체한다.

정성숙은 2024년과 2025년에 열린 주니어 아시아선수권대회에서 2년 연속 동메달을 딴 기대주다. 첫 아시안게임에서 메달 후보로 평가받으며 구슬땀을 흘렸지만, 경기 한 번 뛰지 못하고 대회를 마쳤다. 여기에 본인 실수라는 누명까지 쓰게되며 결국 입을 열었다.

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대한유도회 관계자는 "관련 내용을 인지했다"며 "대표팀은 세계선수권대회를 마치고 13일 귀국할 예정인데, 직후 내부 평가회를 통해 진상을 다시 파악한 뒤 적절한 조처를 할 계획"이라고 밝혔다.

정성숙 유도대표팀 총감독도 "우리의 실수로 일어나지 말아야 하는 상황이 발생했다"며 "우리의 실수"라고 인정했다. 이어 "선수에게 미안하다고 사과했으며 대화 과정에서 오해가 생긴 것 같다"고 덧붙였다.

비난 여론은 점점 커졌다. 대한유도회가 고개를 숙였다. 대한유도회는 5일 보도자료를 통해 "정수진의 계체 탈락 관련 개인 입장문과 제기되고 있는 내용에 관해 심각성을 무겁게 인식하고 있다"며 "무엇보다 정수진이 경기에 출전하지 못하게 된 상황을 매우 안타깝게 생각하며 이 과정에서 겪었을 심적 어려움에 관해 깊은 위로를 전한다"고 밝혔다.

이어 "유도인과 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳐드린 점에 관해 진심으로 사과드린다"며 "현재 대표팀은 세계선수권대회에 참가하고 있어서 선수단 귀국 후 관련 사실관계를 면밀하게 확인할 예정"이라고 덧붙였다.

또한 "이번 사안을 계기로 대표팀의 선수 관리와 국제대회 운영 체계를 전반적으로 점검하겠다"며 "특히 계체 대상자 확인 및 전달 체계, 선수와 지도자 간 보고·소통 절차 등 대회 현장에서 발생할 수 있는 문제점을 면밀히 살펴 유사한 사례가 다시 발생하지 않도록 필요한 개선방안을 마련하겠다"고 전했다.

대한유도회가 공식 사과하면서 책임 소재와 후속 조치에 대한 논의가 어디까지 갈 것인지에 관심이 모아지고 있다. 현재 대표팀은 아제르바이잔 바쿠에서 열리고 있는 세계선수권에 참가 중이다. 대회는 11일까지 진행되고 대표팀은 13일 귀국할 예정이다.

지도자에 대한 중징계는 불가피해보인다. 설령 중징계가 내려진다고 하더라도 감독의 한마디에 4년 간 흘린 피, 땀을 날려버린 선수의 노력은 보상할 수 없다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com