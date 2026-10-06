대충격! 아시안게임 유도 경기장에 끝내 등장한 욱일기…되살아난 망령, 서경덕 교수 OCA에 고발

사진캡처=SNS

일본 관중들이 3일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 혼성단체전 일본과 카자흐스탄의 결승전에서 욱일기를 들고 응원하고 있다. [유도관계자 제공. 재배포 및 DB 금지]

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[스포츠조선 김성원 기자]일본의 욱일기가 버젓이 또 등장해 논란을 낳고 있다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임이 4일 폐막한 가운데 3일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 유도 혼성단체전이 열렸다. 일본의 일부 관중이 카타흐스탄과의 결승전에서 욱일기를 펼쳐 응원하는 장면이 포착됐다.

유도계 관계자가 대회 조직위원회에 조처를 취해달라고 했다. 그러나 별다른 제재를 하지 않았다고 전해졌다. 욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯한 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로, 군국주의와 제국주의를 상징한다.

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하지만 일본은 월드컵, 올림픽, 아시안게임 등 국제 스포츠 대회때 마다 욱일기 응원으로 질타를 받았다. 이번 대회에서도 이미 논란이 있었다.

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야구 경기장에 욱일기와 대만 청천백일만지홍기의 반입을 금지하는 공식 안내판이 등장했다. 하지만 하루 만에 철거했다. 일본 우익 세력 등의 항의가 이어지자 욱일기 반입을 금지한 것에 관해 사과해 더 큰 파장을 몰고 왔다. 일본은 혼성단체전에서 카자흐스탄을 4대0으로 완파하고, 금메달을 목에 걸었다.

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욱일기 퇴치 등의 캠페인을 펼쳐온 서경덕 성신여대 교수는 6일 아시아올림픽위원회(OCA)에 고발 메일을 보냈고 밝혔다. 그는 "욱일기를 들고 응원하는 건 아시안인들에게 전쟁의 공포를 다시금 상기시키는 행위"라고 비판한 후 "자국민들의 눈치를 보느라 욱일기 반입을 허용한 조직위원회의 분명한 잘못이다. 이제는 OCA가 나설 차례"라고 밝혔다.

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그리고 "아시아인들의 화합과 평화를 위한 행사를 치르기로 약속한 조직위원회가 공식적으로 사과를 해야 할 것"이라며 "향후 아시안게임에서 다시는 욱일기 응원이 등장하지 않도록 OCA도 꾸준한 관심을 가져주길 바란다"고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com