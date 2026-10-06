'먹튀 아니다.' 토너먼트 우승자 2년만에 귀환. 전 챔프와 한판 붙는다. 로드FC 079 전대진 15경기 확정

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[스포츠조선 권인하 기자]2년 만에 돌아온 글로벌 토너먼트 우승자부터 로드FC의 미래를 책임질 유망주들까지 총출동한다.

로드FC가 오는 11월 1일 서울 장충체육관에서 열리는 굽네 ROAD FC 079의 전체 대진을 확정했다. 총 15경기에 30명의 파이터가 출전한다.

대회의 메인 이벤트에는 '2023 라이트급 글로벌 토너먼트 우승자' 아르투르 솔로비예프(32·AS TEAM / KINGS MMA)와 '로드FC 라이트급 전 챔피언' 박시원(24·다이아MMA)이 선다.

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로드FC 라이트급 정상에 올랐던 강자들로 솔로비예프는 2023년 글로벌 토너먼트를 제패한 이후 약 2년 만에 로드FC의 케이지로 돌아온다. 박시원 역시 로드FC 라이트급 역대 최연소 챔피언을 지낸 파이터다. 부상과 계약 종료 등으로 경기가 진행되지 못하다가 약 3년이 지나 드디어 성사돼 어떤 경기보다 많은 관심을 받고 있다.

코메인 이벤트에서는 '편스타' 편예준(19·로드FC 군산)과 '중국 유망주' 아얼츠리(25)가 맞붙는다. 어린 나이에 일찌감치 타이틀전에 출전, 가능성을 인정받은 편예준은 최근 2연승으로 상승세다. 상대인 아얼츠리는 조준건(20·THE GYM LAB)을 꺾고 편예준과 대결하게 된 강자로 플라이급의 새로운 바람을 일으키고 있다.

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'일본 최고의 레슬러' 하라구치 신(28)과 'MMA 국가대표' 최은석(20·로드FC 전주)의 맞대결도 준비돼 있다. 하라구치 신은 세계 최고 수준의 그래플링, 최은석은 날카로운 타격이 강점이다. 각자의 장점을 살리는 파이터가 경기의 주도권을 잡을 것으로 예상된다.

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여성부 한일전도 있다. '아톰급 컨텐더' 박서영(23·로드FC 군산)과 '일본의 라이징 스타' 와다 세리나(24)가 맞붙는다. 박서영은 '아톰급 챔피언' 박정은(30·STRONG MMA)과 혈전을 벌일 정도의 강자. 타격과 그래플링 모두 갖춰 우리나라 아톰급의 현재이자 미래로 평가받는다. 와다 세리나는 뛰어난 타격으로 첫 경기부터 강한 임팩트를 남겨 박서영과 대결하고 있다. 챔피언을 목표로 하는 만큼 이번 경기도 화끈한 경기가 기대된다.

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2부의 시작을 알리는 매치는 '플라이급 유망주' 이재훈(24·SSMA 상승도장)과 '우즈벡 청소년 유도 국대 출신' 사르도르(21·로드FC 볼트짐)의 대결이다. 이재훈은 타격을 바탕으로 로드FC 플라이급에서 존재감을 드러내 온 끝에 2부에 올라왔다. 사르도르는 한국에서 공부하는 우즈벡 선수로 유도를 베이스로 그래플링과 타격 모두 뛰어나다. 두 파이터의 대결은 향후 플라이급의 판도를 바꿀 경기로 평가받고 있다.

1부에도 치열한 승부가 예고돼 있다. 1부 메인 이벤트는 군 복무를 마치고 케이지로 돌아오는 한윤수(22·세종 팀피니쉬)와 '천승무자비' 천승무(23·로드FC 전주)의 대결이다. 두 선수 모두 강력한 타격을 바탕으로 적극적으로 상대를 압박하는 스타일. 초반부터 공격적인 승부가 예상되는 만큼 한순간도 눈을 떼기 힘든 경기가 될 전망이다. 특히 복귀전을 치르는 한윤수가 공백을 딛고 어떤 경기력을 보여줄지도 주요 관전 포인트다.

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코메인 이벤트에서는 '데빌수환' 조수환(21·옥타곤 멀티짐)과 100% 피니쉬를 자랑하는 정해완(22·김대환MMA)이 플라이급으로 맞붙는다. 공격적인 파이터들의 빠른 움직임과 쉴 새 없는 공방이 특징인 플라이급의 매력까지 더해져 화끈한 승부가 기대된다.

이외에도 최지운(25·로드FC 원주)과 이제선(19·팀금천), 정승호(25·최정규MMA)와 정호연(29·본 MMA 송탄), 이유찬(24·로드FC 김태인짐)과 송현우(24·TEAM AOM), 김단비(25·레드훅 멀티짐)와 김수영(17·로드FC 군산) 등 흥미진진한 대결이 예정돼 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com

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◇굽네 ROAD FC 079 2부 / 11월 01일(일) 서울 장충체육관

[-72kg 계약체중 아르투르 솔로비예프 VS 박시원]

[-59kg 계약체중 편예준 VS 아얼츠리]

[페더급 하라구치 신 VS 최은석]

[아톰급 박서영 VS 와다 세리나]

[플라이급 이재훈 VS 사르도르]

◇굽네 ROAD FC 079 1부 / 11월 01일(일) 서울 장충체육관

[페더급 한윤수 VS 천승무]

[플라이급 조수환 VS 정해완]

[라이트급 최지운 VS 이제선]

[라이트급 박찬훈 VS 장재욱]

[밴텀급 이유찬 VS 송현우]

[미들급 정승호 VS 정호연]

[스트로급 김단비 VS 김수영]

[플라이급 최재민 VS 황덕영]

[-63kg 계약체중 송호준 VS 임형준]

[웰터급 장현진 VS 한유석]