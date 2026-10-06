국민체육진흥공단 상임감사에 '스포츠 산업-정책 전문가' 한남희 고려대 교수

사진제공=국민체육진흥공단

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한남희 고려대학교 국제스포츠학부 교수가 6일 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단) 신임 상임감사로 취임했다. 임기는 2028년 9월까지 2년이다.

한남희 신임 상임감사는 스포츠 현장의 실무 감각과 학계의 정책 전문성을 두루 겸비한 스포츠 분야 전문가다. 스포츠 전문 기업인 조이포스(現 조이포스플러스) 대표이사를 역임하며 스포츠산업에 대한 현장 이해와 소통 역량을 쌓았다.

아울러, 지난 2016년부터 고려대학교 국제스포츠학부 교수로 재직하며 스포츠 정책 및 산업 분야의 연구와 교육을 이어왔으며, 최근에는 국가스포츠정책위원회 위원을 맡아 체육계 주요 현안과 제도 개선을 위한 논의를 이끌고 있다.

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한 신임 상임감사는 "체육공단의 일원이 될 수 있어 매우 영광스럽고, 대한민국 체육계에서 차지하는 체육공단의 역할과 중요성을 잘 이해하고 있다"라며 "앞으로 체육공단이 본연의 역할에 충실할 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이는 감사가 될 것"이라고 취임 소감을 밝혔다.

한남희 상임감사의 임기는 2028년 9월까지 2년이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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