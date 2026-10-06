"원팀 코리아 화이팅" 대한민국 금메달 21개+종합 6위 목표, 아시안패러게임 결단식 열려

단기 흔드는 박흥식 선수단장 (이천=연합뉴스) 박동주 기자 = 6일 경기도 이천 대한장애인체육회 이천선수촌에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안패러게임 결단식에서 박흥식 선수단장이 단기를 흔들고 있다. 2026.10.6 pdj6635@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]또 하나의 '원팀 코리아'가 닻을 올렸다.

2026년 아이치-나고야 아시안패러게임 선수단 결단식이 6일 경기 이천선수촌 삼성관에서 열렸다. 이날 행사에는 이재정 국회 문화체육관광위원회 위원장, 김대현 문화체육관광부 제2차관, 정진완 대한장애인체육회 회장을 비롯해 박흥식 선수단장, 선수, 지도자, 관계자 등 총 500여명이 참석했다.

정 회장은 개식사를 통해 "국가대표라는 자부심을 품고 당당히 경기에 임해주길 바란다. 오늘의 도전이 내일의 무대를 만든다"며 "자신의 가능성을 확인하고 한 단계 더 성장할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다. 이어 "대한장애인체육회는 선수들이 나고야 현지에서 빠르게 적응해 최고의 경기력을 발휘할 수 있도록 경기 단체와 함께 선수 중심의 지원을 이어가겠다"며 지원을 약속했다.

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김대현 제2차관이 대독한 이재명 대통령 축사에는 "2026년 아시안패러게임을 우리 국민과 함께 진심으로 축하하며, 우리 선수단을 위해 물심양면으로 노력해 주시는 모든 장애인체육 관계자, 가족 분들께 깊이 감사드린다. 우리 국민과 그동안 기울여 온 노력을 믿고, 한 점 후회도 남지 않도록 끝까지 최선을 다해주시길 바란다"는 응원 메시지가 담겼다. 더불어 "정부는 대회가 끝나는 순간까지 선수단 여러분의 안전과 건강을 최우선에 두고, 현지 지원에 소홀함이 없도록 끝까지 챙기겠다"고 밝혔다.

2026 아이치-나고야 아시안패러게임 결단식 (이천=연합뉴스) 박동주 기자 = 6일 경기도 이천 대한장애인체육회 이천선수촌에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안패러게임 결단식에서 참석자들이 국기에 대한 경례를 하고 있다. 2026.10.6 pdj6635@yna.co.kr(끝)

결단식은 이번 대회를 임하는 선수들의 피땀을 담은 훈련 영상으로 시작했다. 각 종목 국가대표 선수들을 모두 소개하면서 '원팀 코리아'로서의 소속감을 다잡았다. 정 회장이 박 선수단장에게 단기를 건네며 선수단의 힘찬 출발을 알렸다. 가수 솔라의 축하 공연으로 분위기가 고조된 결단식은 모든 선수들이 '팀 코리아 화이팅'을 외치며 마무리됐다.

일본에서 처음 열리는 아시안패러게임이다. 오는 18일 일본 아이치현 나고야의 파로마 미즈호 스타디움에서 열리는 개회식을 통해 막을 올려 24일에 마무리된다. 우리 선수단은 18개 전 종목에 357명의 선수단(선수 214명, 경기임원 104명, 본부임원 39명)을 파견한다. 금메달 21개 이상을 획득, 종합 6위를 목표로 내세웠다.

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대한장애인체육회는 이번 대회를 2028년 LA 패럴림픽을 위한 전초전으로 삼을 계획이다. 18개 종목 모두 패럴림픽 종목 대상이기 때문에 2024년 파리 패럴림픽 메달리스트들의 기량 확인에 더해 새 유망주들의 가능성을 점검할 수 있는 기회다. 4년을 노력한 선수단 본진은 오는 14일 결전지 일본을 향한다.

한편 앞서 열린 아시안게임에서 대회 운영 및 준비에 미숙함이 확인된 만큼, 대한장애인체육회는 각 종목별 담당관을 배치해 현장 문제를 사전에 방지하겠다고 밝혔다. 이천=김대식 기자rlaeotlr2024@sportschosun.com