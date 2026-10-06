"정말 죄송합니다. 100% 고의 아닙니다" 관중 얼굴에 공 맞힌 테니스 스타, 공개 사과…실격승에 웃은 조코비치, 차이나오픈 '33연승' 달성

AFP연합뉴스

Xinhua연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]세계적인 테니스 스타 다닐 메드베데프(5위·러시아)가 대회 도중 공으로 관중 얼굴을 맞혀 실격 처리되는 역대급 불운을 겪었다.

메드베데프는 5일 중국 베이징에서 열린 노바크 조코비치(11위·세르비아)와의 남자프로테니스(ATP) 투어 차이나오픈 단식 준결승전에서 2세트 도중 실격 처리됐다. 첫 세트를 5-7로 내주고 2세트에서도 3-5로 뒤쳐진 상황, 조코비치가 친 공이 메드베데프 코트에 튕긴 뒤 메드베데프 쪽으로 향했다. 이미 조코비치의 포인트로 기록됐지만, 메드베데프는 이를 백핸드로 다시 네트를 넘겼다. 이 공이 하필 관중석 앞줄에 앉은 한 남성의 얼굴에 맞았다. 눈 부위를 손으로 감싼 이 팬은 부축을 받으며 경기장을 빠져나갔다.

평소 신경질적인 반응으로 종종 비난을 받았던 메드베데프는 이날은 별다른 항의없이 실격 판정을 받아들였다. 그는 피해를 본 팬에게 "정말 미안하다. 괜찮기만을 바란다. 만나서 어떻게든 보상을 하고 싶다"라고 고개를 숙였다. "100% 사고였다. 화가 나서 공을 친 건 아니다. 그냥 아무 데로나 공을 보내려고 한 것"이라고 해명했다.

Advertisement

Xinhua연합뉴스

AFP연합뉴스

이날 승리로 차이나오픈 33연승을 질주한 조코비치는 "관중이 크게 다치지 않았기를 바란다"라고 했다. 조코비치 역시 과거 공으로 선심의 목을 가격해 실격 처리된 바 있다.

조코비치는 6일 앨릭스 디미노어(9위·호주)와 우승을 다툰다. 이날 승리하면 통산 7번째 차이나오픈 우승 트로피를 들어 올린다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Advertisement