[오피셜]미쳤다! 안세영의 적은 오직 안세영 뿐...안세영, 배드민턴 단식 랭킹 집계 이래 역대 최고점 '104주째 1위'-2위 왕즈이와는 '무려 18298점 차'

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[스포츠조선 박찬준 기자]'여제' 안세영이 또 한번의 역사를 썼다.

세계배드민턴연맹(BWF)은 6일(한국시각) 2026년 아이치-나고여 아시안게임 결과 등을 반영한 새로운 세계 랭킹을 공개했다. 안세영은 예상대로 세계 랭킹 1위를 굳건히 지켰다. 안세영은 무려 104주 동안 세계랭킹 1위를 지키고 있다.

예견된 결과였다. 안세영은 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 통해 'GOAT(Greatest Of All Time·역대 최고의 선수)' 반열에 올랐다. 이번 대회 기록을 보면 입이 다물어지지 않을 정도다. 8강부터 결승까지 세계랭킹 5위→4위→3위를 차례로 만났지만, 단 1게임도 내주지 않았다. 아시안게임 역사상 최초의 무실게임 금메달을 이뤄냈다. 경기당 평균 실점은 8.9점, 평균 36분 만에 게임을 끝냈다. 아시안게임 역사상 첫 여자 단식 2연패는 당연한 결과였다.

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올 시즌 안세영은 그야말로 '퍼펙트'하다. 아직 시즌이 끝나지 않았지만, 벌써 8번의 우승을 차지했다. 단일 시즌 세계선수권과 아시안게임을 석권한 선수는 역사상 안세영이 유일하다. 올 시즌 기록은 최근 40연승을 포함해, 56승1패다. 승률이 무려 98.2%에 달한다.

관건온 2위와의 격차였다. 공개된 지표에서 안세영은 아시안게임 여자 단식 우승에 따른 랭킹포인트 1000점을 추가로 누적해 기존 12만1287점에서 12만2287점이 됐다. 이는 지난 8월 세계선수권 우승으로 12만1287점으로 본인이 갖고 있던 단식 역대 최고점 기록을 경신했다. 10만3989점으로 세계랭킹 2위에 오른 왕즈이아의 격차는 무려 1만8298점으로 벌어졌다.

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안세영의 질주는 놀라울 정도다. 배드민턴 랭크스의 기록을 보면 트렌딩 플레이어(Trending Players) 랭킹에서도 연속 1위를 사수한 것으로 나타났다. 트렌딩 플레이어는 '배드민턴랭크스' 이용자들이 가장 많이 검색하고 관심을 보인 선수들의 실시간 인기 순위를 의미한다. 사이트 검색량과 조회 트래픽을 기반으로 집계한 수치를 '서치히트(Search Heat)' 점수로 환산해 순위를 매기는데, 안세영은 2658점으로 1위에 올랐다. 2위는 중국의 최고 레전드 린단으로 1391점이다.

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안세영은 'GOAT 랭킹'에서도 수지 수산티(831점)에 이어 809점으로 2위에 올라 있다. 가시권에 둔 모습이다.

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그럼에도 안세영은 만족하지 않았다. 그는 완벽했던 이번 아시안게임 조차 "90점" 밖에 주지 않았다. 안세영은 "모든 대회에서 도전자의 입장으로 임한다. 여전히 계속 우승하고 싶다. 또 우승할 때마다 새로운 기분이다. 그런 게 강한 승부욕을 만드는 것 같다"고 했다.

안일해질 법도 하지만, 안세영을 여전히 이끄는 힘이 있다. '완벽'을 향한 집념이다. 야마구치가 "안세영은 모든 면에서 완벽한 선수"라고 극찬했지만, 안세영은 여전히 스스로 공격력이 부족하다고 느낀다. "천위페이의 반 정도 따라왔다"고 한다. 취재진이 '말도 안된다'고 했지만, 안세영은 정색했다. "천위페이는 어느 구간에서든 다 정확하게 라인을 따라 때린다. 상대 입장에서는 압박감이 엄청 심할 수 밖에 없다. 나는 좋은 찬스에서만 그렇게 때릴 수 있는데, 천위페이는 아무데서나 정확히 때릴 수 있다. 그래서 아직 반 밖에 못따갔다." 진심이었다.

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목표는 비현실적이었지만, 안세영이라 가능해 보였다. "(전승 시즌을 목표로 세웠지만) 현실에선 1패를 기록했다. 그 꿈이 이뤄질 수 없는 건가 싶지만, 내가 마지막까지 부상 없이 최선을 다한다면 달성할 수도 있지 않을까." 그는 아시안게임도 이를 위한 과정이라 여겼다. 단체전에서 야마구치에 한 게임을 내준 것을 두고 "많이 배웠다"고 했다. 안세영이 개인전에서 더욱 강해진 이유다.

"앞으로도 많은 대회에 나설 텐데, 제가 어디까지 더 성장할 수 있을지는 아무도 모르기 때문에 저 스스로도 기대된다"는 안세영은 "정말 힘들고, 버티기도 힘들 때도 많겠지만, 그 끝에는 분명 나의 행복이 있을 것이라고 믿는다. 그 행복을 위해서 끊임없이 스스로를 채찍질하며 도전해 갈 것"이라고 했다. 안세영은 그렇게 '완벽'을 향해 가고 있다. 이번 결과 역시 과정일 뿐이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com