"불굴의 황선우X조엘진X홍텐" 각자의 자리에서 한걸음 더…TEAM CJ, 아이치·나고야 넘어 LA2028 향해!

TEAM CJ 소속 황선우, 나마디 조엘 진, 김홍열 (홍텐) (왼쪽 부터)

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2026년 아이치-나고야아시안게임에 나선 팀 CJ(TEAM CJ) 선수들이 의미 있는 성과와 함께 대회를 마무리했다.

이번 아시안게임에는 CJ그룹(이하 CJ)이 후원하는 수영 황선우(23·강원특별자치도청), 육상 나마디 조엘 진(20·예천군청)과 박시훈(19·울산광역시청), 테니스 구연우(23·CJ제일제당), 브레이킹 김홍열(Hong10·42)·김헌우(Wing·39)·권성희(Starry·30) 등 7명이 태극마크를 달았다. 종목도, 커리어도 다르지만 이들 모두는 CJ와 함께 꿈을 꾸며 성장해 왔다. CJ는 선수가 세계적 스타가 된 이후가 아니라, 가능성을 보여주기 시작한 순간부터 일찌감치 주목, 맞춤형 성장 과정을 지원해왔다. '기업은 젊은이들의 꿈지기가 돼야 한다'는 철학 아래 가능성을 발굴하고 꿈이 현실이 되는 과정의 징검다리가 되는 것이 CJ 스포츠 후원의 방향이다.

특히 수영, 육상 등 기초종목에서 CJ의 눈 밝은 후원은 빛을 발해왔다. 가장 대표적 모델이 바로 '수영괴물' 황선우(23·강원특별자치도청)다. 서울체고 시절부터 CJ와 동행해온 황선우는 이번 대회 주종목 자유형 200m, 계영 400m에서 은메달 2개, 자유형 100m(47초79)와 계영 800m, 혼계영 400ｍ, 혼성 혼계영 400ｍ에서 동메달 4개를 따냈다. 항저우(금2, 은2, 동2)에 이어 2대회 연속 6개의 메달을 수확했다. 특히 남자계영 400m 첫 영자로 나서 47초50을 찍으며 자유형 100m 개인최고기록을 무려 5년 만에 경신했다. 주종목인 자유형 200m(1분44초62)에서 이번 대회 7관왕 '중국 신성' 장잔숴(1분43초49·아시아신기록)에게 밀려 2연패를 놓쳤다. 그러나 단거리 스피드 향상을 확인하는 성과도 있었다. 황선우의 시선은 이제 2028년 LA올림픽을 향한다. "100m 기록을 통해 1%의 자신감을 얻었다. 나머지 99%는 2년간 열심히 노력하고 보완하겠다. 200m 막판에 밀리는 부분은 반드시 보완할 것"이라고 했다.

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'대한민국 육상의 희망' 나마디 조엘진도 CJ와 함께 아시안게임 첫 도전에 나섰다. 남자 100m 결선에서 10초17, 동메달과 불과 0.06초 차 4위에 오른 후 남자 400m 계주에서는 38초43의 한국신기록과 함께 동메달을 목에 걸었다. 조엘진은 '레전드' 김국영 대표팀 코치의 100m 한국신기록 10초07을 넘어 한국선수 최초의 9초대 진입을 목표 삼고 있다. 아시안게임을 앞두고 'Beyond 9.99' 반지를 끼고 목표를 향한 강력한 의지를 드러냈었다. 조엘진의 개인최고기록은 10초13. 첫 메이저 대회, 실패와 성공의 경험이 스무 살 조엘진에게 성장의 동력이 될 것으로 기대하고 있다.

또 한 명의 육상 유망주 '토르' 박시훈에게 이번 대회는 주니어에서 성인 무대로 넘어가는 시험대였다. CJ는 박시훈이 고교 1학년이던 2023년부터 동행해왔다. 8월 U-20 세계육상선수권에서 20m31로 은메달을 획득하며 사기충천했던 박시훈은 첫 아시안게임 포환던지기 결선에서 성인 규격 7.26㎏ 포환으로 17m97, 12위를 기록했다. 성인 무대 적응과 기록 향상이라는 과제를 확인한 박시훈은 한국신기록 19m49 경신을 단기 목표, 올림픽 출전을 장기 목표 삼아 정진할 각오다.

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테니스의 구연우는 여자단식 2라운드, 일본의 우치지마 모유카와 풀세트 접전 끝에 석패했다. 메이저 예선 무대까지 진입한 구연우는 세계랭킹을 끌어올려 본선에 안착하는 것이 다음 목표다. CJ는 구연우가 고교 1학년이던 2019년부터 코칭과 피지컬, 전략적인 대회 스케줄링, 멘탈 관리 등을 지원해왔다.

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브레이킹에선 TEAM CJ의 맏형 김홍열(Hong10)이 다시 한번 저력을 보여줬다. '42세 리빙 레전드' 김홍열은 8강과 4강에서 우즈베키스탄과 중국 선수를 각각 꺾고 결승에 올라, 첫 아시안게임 우승에 도전했으나, '디펜딩 챔프' 일본 나카라이 시게유키(24·시게킥스)에 석패, 항저우에 이어 2연속 은메달을 획득했다. CJ는 브레이킹이 국제 종합대회 종목으로 영역을 넓혀가던 2021년부터 선수와 크루를 후원하고 국내 대회를 개최하며 시장을 개척해왔다. 이 또한 선수 개인의 성장을 넘어 스포츠 종목의 성장 기반을 함께 만들어간다는 CJ의 '꿈지기' 철학이다.

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CJ는 아시안게임, 올림픽 무대의 단 몇 초, 몇 분의 경기 뒤에 숨어 있는 수년간의 피, 땀, 눈물을 묵묵히 후원하고 있다. 꽃봉오리 시절 가능성을 발굴해 성인 무대에서 경쟁력을 꽃피울 수 있도록 선수별 맞춤형 지원을 이어가고 있다. 길이 끝난 곳에서 다시 길이 시작된다. TEAM CJ 선수들은 아이치-나고야에서 확인한 성과와 과제를 바탕으로 2028년 LA올림픽을 향한 도전을 시작한다. 꿈이 현실이 되는 그날을 위한 CJ와 선수들의 동행도 이제 다시 시작이다. 전영지 기자