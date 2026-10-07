압박 속에도 자기 활을 쏜다...'선수들은 괜찮다지만' 인도에 밀린 韓양궁, 이유 없는 2위는 없다

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[스포츠조선 박찬준 기자]한국 양궁은 설명이 필요없는 세계 최강이다.

멀리 갈 것도 없다. 2024년 파리올림픽에서 리커브 전 종목을 싹쓸이했다. 여자 단체전은 정식 종목이 된 1988년 서울올림픽 이후 단 한 차례도 놓치지 않고 10회 연속 금메달을 거머쥐었다. '효자 종목' 한국 양궁은 메이저 대회마다 항상 기대에 120% 부응했다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 그 신화에 균열이 왔다. 컴파운드에 많은 공을 들인 한국은 당초 10개 전 종목 금메달을 목표로 했지만, 단 3개의 금메달(은메달 3, 동메달 3)을 획득하는 데 그쳤다. 여자부는 사상 처음으로 '노골드'라는 충격적인 성적표를 받았다.

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부진한 한국의 빈자리는 인도가 채웠다. 인도는 리커브에서 여자 개인전, 단체전 2개의 금메달을 수확하며 무려 5개의 금메달(은메달 2개, 동메달 2개)을 따냈다. 한국을 제치고 종합 우승을 차지했다. 한국이 종합 우승에 실패한 것은 양궁이 처음 정식 종목이 된 1978년 대회를 제외하고 처음이다.

전례없는 상황에도 선수들은 크게 개의치 않는 분위기다. '남자 양궁의 에이스' 김제덕은 "지금은 아시안게임이다. 만약 올림픽 경기를 뛴다고 하면 인도 선수들이 저렇게 완벽한 경기를 한다고 장담할 수 없다"고 말했다. '맏형' 김우진도 "외국 선수들의 성장세도 충분히 느껴진다. 하지만 상대가 잘 쏘면 '잘 쐈구나' 정도이다. 격차는 줄어들겠지만 우리는 더 전진할 것"이라고 했다.

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하지만 이번 대회에서 보여준 인도의 성장세는 인상적이었다. 인도는 10년 전부터 리커브를 올림픽 메달 전략 종목으로 선정해 집중 투자를 이어오고 있다. 훈련 방식을 고도화하고, 직업 선수들을 크게 늘리는 등 한국 양궁이 발전해 온 길을 그대로 벤치마킹하며 급성장했다. 그 투자의 결과가 이번 대회 눈에 띄게 나타났다.

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가장 신경쓰이는 부분은 멘털이다. 과거 한국 양궁을 상대한 팀들은 지레 무너진 경향이 컸다. 한국 양궁에 압도됐다. 잘 쫓아가다가도 승부처에서 흔들렸고, '이제 안 되겠지' 하며 자멸했다. 한국은 그 기회를 놓치지 않았다. 그러나 이번 대회는 달랐다. 이쯤되면 흔들려야 하는 상대가 무너지지 않자 우리가 더 부담감을 느꼈다. 과거 결승전 슛오프 패배는 상상도 할 수 없는 일이었다.

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한국 양궁이 세계 최강을 유지하려면, 상대의 달라진 멘털에 적응해야 한다. 기술은 이제 큰 차이가 없다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com