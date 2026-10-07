석고대죄 해도 모자랄 판에, 이게 할 소리? AG 마친 日지사, 해외 선수단에 폭언 '일파만파'

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[스포츠조선 박상경 기자] 부끄러움을 모르는 것인가.

막장행정으로 구설수에 올랐던 2026 아이치-나고야 아시안게임이 막을 내렸으나 파문이 가시지 않고 있다. 이번에는 대회를 주관한 아이치현 지사가 참가 선수단의 불만에 폭언을 퍼부어 논란이 되고 있다.

일본 마이니치신문은 6일 오무라 히데아키 아이치현지사의 정례 기자회견 소식을 전했다. 이 자리에서 오무라 지사는 테크볼에 참가했던 태국 대표팀 관계자가 SNS를 통해 선수단 식사에 불만을 제기했던 사례를 언급하며 "'이런 요리 밖에 없느냐'는 불평은 너무 심했다. 조회 수를 벌러 (대회에) 온 것인가 싶었다"며 "이런 사람들은 애초에 오지 않았으면 좋았을 것"이라고 말했다.

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앞서 태국 대표팀 관계자는 선수단 식사 메뉴가 턱없이 부실하다는 취지의 영상과 글을 SNS에 올렸다. 사진에는 선수단 식사라고는 믿기 어려울 정도로 적은 양과 숫자의 식사가 식판에 담겨 있었다. 태국은 테크볼 금메달 3개를 싹쓸이 했다.

해당 영상이 온라인을 타고 비난으로 이어지자, 대회 조직위원회 측은 "해당 종목 식사는 우리가 직접 제공한 것이 아니다"라고 해명한 바 있다. 테크볼이 지난 2월 아시안게임 정식 종목 편입될 당시, 조직위가 실무 운영과 제반 경비를 일절 부담하지 않는다는 조건을 내걸었고, 선수단 숙소 및 식사 등 운영 전반을 국제테크볼연맹이 맡아 진행했다는 게 이유였다.

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오무라 지사의 발언이 전해지자 일본 국내 반응은 엇갈리고 있다. 조직위가 운영에 관여하지 않았던 만큼, 억울했을 것이라는 의견이 존재한다. 그러나 대회를 총괄하는 조직위원장이자 광역자치단체장이 공식 기자회견에서 해외 선수단을 비난한 게 과연 적절한 처신이었는지에 대한 지적이 이어지고 있다.

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이번 아시안게임은 논란의 연속이었다. 컨테이너 숙소, 선수단 버스의 이동 착오와 장시간 지연, 국가 연주 실수 등 갖가지 문제가 터져 나왔다. 급기야 일본 자위대가 맡았던 남자 축구 메달 수여식 국기 게양에서 금메달을 딴 태극기만 올라가지 않아 고의성 논란까지 이어지고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com