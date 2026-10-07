"사타구니 피멍들 때까지 연습!" '2전3기' 17세 스케이트보더 강준이, 병역 관련 질문에도 '금빛' 개념찬 답변

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[스포츠조선 전영지 기자]한국 스케이트보드 사상 최초로 아시안게임 금메달을 목에 건 '17세 초신성' 강준이(서울 영등포고)가 금빛 청춘의 폭풍 매력을 선보였다.

강준이는 7일 서울 영등포구 로프라운지 스케이트파크에서 열린 '레드불과 함께하는 강준이 선수 미디어데이'행사에서 기술 시연과 함께 진솔한 토크 인터뷰에 나섰다. 아직 여드름 자국이 남은 풋풋한 소년의 얼굴, 모든 질문에 거침없이 솔직하게 답하는 2009년생 스케이터보드 소년의 매력에 모두가 홀린 듯 빠져들었다.

강준이 '금메달이 보여!'

강준이는 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 '스케이트보드 최강' 일본 보더들을 모두 꺾고 대한민국 최초의 금메달을 획득했다. 스케이트보드 남자 스트리트 결승. 런 세션, '2전3기' 우승의 과정이 극적이었다. 2년 넘게 갈고닦은 고난도 기술 '널리 270 힐플립 립슬라이드', 보드 앞쪽을 차올려 도약한 뒤 공중에서 발뒤꿈치로 보드를 한 바퀴 회전시키고, 동시에 몸을 270도 틀어 보드 중앙을 난간에 걸친 채 미끄러지는 고난도 복합 기술. 오직 이 기술을 성공시키는 목표뿐이었다. 1-2차 시기 연거푸 넘어지며 0점에 그친 후 눈물을 쏟았지만 심기일전한 3차 시기 보란 듯이 날아올랐다. 오직 그 기술, 다른 도전은 생각조차 안했다. 깔끔한 연기 후 완벽한 착지. 그는 얼굴을 감싸안으며 환호했다. 스스로 놀라움을 감추지 못했다. 92.40점을 받았다. 최종 합계 180.85점으로 '세계 최강' 일본 선수들을 모두 제치고 정상에 올랐다.

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강준이는 "마지막 시도에서 더 어려운 기술로 바꾸는 건 몰라도 더 쉬운 기술로 낮출 생각은 전혀 없었다"며 "그 기술을 대회에서 성공시키기 위해 엄청난 시간을 바쳤기 때문에 할 수 있을 거라는 것을 알고 있었는데, 몸이 안 따라줘서 멘탈이 조금 흔들렸을 뿐"이었다고 돌아봤다.

강준이 '다음 목표는 LA 올림픽'

경남 양산에서 초등학교 시절 운동장 정글짐, 철봉의 지배자였다. "철봉에 거꾸로 매달려 '뱀파이어' 놀이를 하고 정글짐 정상으로 뛰어올라가 '나님 등장!'을 외치던 원래 겁 없는 아이", 타고난 강심장 강준이는 포기를 모르는 기세와 집요한 노력, 부모의 조건없는 믿음 속에 아시아 최고의 보더로 우뚝 섰다. 경남 양산 국제규격도 아닌 작은 파크에서 꿈을 키우던 소년은 서울행 첫차와 막차를 오가며 2년 반 동안 스케이트보드에 미쳤고, "보드 없이는 못 산다" "죽을 것같다"며 아침, 점심, 저녁 떼를 쓴 끝에 초등학교 고학년 이후 서울로 유학, 보라매 공원에서 보드 훈련에 매진해왔다. 금메달을 가져다준 기술을 익히는 동안 넘어지기를 수백번, 수천번, "사타구니에 피멍이 들 만큼 연습했다'고 털어놨다. "하고 싶은 일을 하고 살라"는 부모님의 무한 지지가 가장 큰 동력, 2023년 레드불 등 후원사가 생기면서 일본, 중국을 오가며 훈련하고 국제대회 경험을 쌓으면서 폭풍성장을 거듭했다.

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강준이는 8일 스케이트보드세계선수권 참가를 위해 파라과이로 출국한다. "가장 가까운 목표는 내일 출국하는 세계선수권, 그다음은 2028년 LA올림픽에서 나만의 난해한 기술을 선보이는 것이다. 올림픽 2연패까지 하고 싶다"는 당찬 목표를 밝혔다. "메달에 상관없이 계속 타다 보면 결과는 따라온다. 나만의 스케이트보드를 타는 게 목표"라고 말했다.

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'17세' 강준이는 사상 첫 금메달로 아시안게임 금메달리스트에게 적용되는 보충역 제도, 체육요원에 편입됐다. 아시안게임 금메달리스트에게 적용되는 병무청의 예술·체육요원 제도는 흔히 말하는 '병역특례'나 '병역면제'가 아니다. 이 제도는 병무청이 국위선양과 문화창달에 기여한 예술·체육 특기자에게 군 복무 대신 해당 분야에서 활동하도록 운영하는 보충역 제도로 1973년 처음 도입됐다. 올림픽 동메달 이상, 아시안게임 금메달 선수만이 체육요원에 편입된다. 예술·체육요원으로 편입되면 34개월 동안 해당 분야에서 복무해야 한다. 체육요원의 경우 선수로 활동하거나 체육지도자 등 병무청이 인정하는 분야에서 활동할 수 있고, 특기를 활용한 공익복무 544시간을 반드시 채워야 한다. 사회적 취약계층이나 청소년·미취학아동 등을 대상으로 자신의 특기를 활용한 공연·강습·교육·공익 캠페인 등의 활동을 해야 한다. 544시간을 제대로 이행하지 않으면 복무기간이 연장되고, 1년 이내에도 이행하지 못하면 예술·체육요원 편입이 취소될 수 있다. 어쨌든 전성기가 20~30대로 제한된 스포츠 선수들의 경우 경력 단절 없이 해외 진출을 통해 꿈을 마음껏 펼칠 수 있는 체육요원 편입은 아무나 이룰 수 없는 '로망'이자 '기회'다. 한편으로 강준이처럼 유·청소년의 롤모델이 될 수 있는 스포츠 스타, 국가대표들이 학교 등 현장에서 어린 학생들과 꿈을 나눌 수 있는 대국민 서비스의 장도 될 수 있다. 일부 종목 국가대표들의 무개념 발언, 행동으로 인해 국회, 정치권에서 해당 제도 폐지론, 혁신론이 후끈 달아오르는 가운데 고등학교 2학년 강준이는 금메달, 병역 이슈와 관련해 또렷한 생각을 전했다. "스케이트보드는 선수 생명이 짧다. 병역으로 인해 선수로서 퍼포먼스가 떨어질 수 있다. 하지만 아시안게임 금메달 딴 것은 그런 문제가 아니다. 태극기를 달고 한번도 포디움에 못올라갔다. 태극기 달고 나가는 대회여서 금메달만 보고, 금메달을 위해 노력했다. 병역 혜택보다 금메달 자체가 소중하다. 자신감도 붙고 해서 경험 자체로 만족한다"고 말했다. "항상 응원해주셔서 감사하다. 우리나라와 스스로를 위해 더 열심히 노력해서 대한민국 스케이트보드를 더 많은 나라에 알리고 '레전드' 선수가 되고 싶다. 그때까지지켜봐주시고 응원해주시면 좋겠다"고 씩씩하게 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com