[오피셜]'역대 최악의 대회' 日 태극기 게양 지연→수송 논란…결국 고개 숙였다 '운영상 과실을 인정' 사과

태극기 게양 사고 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국의 태극기 게양이 이뤄지지 않고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

남자 농구, 금메달 기념으로 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 농구 금메달을 획득한 대한민국 선수들이 시상대에 올라 기념촬영하고 있다. 2026.9.20 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 결국 고개를 숙였다.

대한체육회는 7일 '2026년 아이치-나고야 아시안게임 조직위원회는 오무라 히데아키 위원장 명의로 보낸 서한에서 3일 남자 축구 시상식에서 태극기 게양이 지연돼 정상적으로 게양되지 못한 데 대해 사과했다'고 전했다.

이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 대표팀은 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승에서 일본을 1대0으로 잡고 정상에 올랐다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우, 아이치-나고야까지 4연속 금메달을 목에 걸었다.

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4연패 대업을 이룬 태극전사들은 시상대에 올라 금메달을 목에 걸었다. 뒤이어 국기 게양 순서에서 뜻밖의 문제가 발생했다. 우승국인 한국의 애국가가 울려퍼지는 동안 기수의 실수로 태극기 게양이 제때 이뤄지지 못한 것이다. 결국 애국가가 끝날 때까지 태극기는 지연 게양됐다. 선수들은 좀처럼 올라가지 않는 태극기를 보며 당황했고, 한국 팬들은 야유를 보냈다. 개천절에 벌어진 실수에 일각에선 주최측의 고의성을 의심했다.

태극기 게양 사고에 놀란 엄지성 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 태극기 국기 게양이 이뤄지지 않자 금메달을 획득한 엄지성이 게양대를 가르키고 있다. 2026.10.4 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

대한체육회는 '조직위는 게양 로프 결속 위치에 대한 현장 운영진의 사전 확인이 미흡해 매듭이 게양대 상단 도르래에 걸리면서 제대로 게양되지 못했다. 운영상 과실을 인정하고 대한민국 선수단과 관계자, 국민에게 사과했다'고 전했다. 또한, 조직위는 이메일을 통해 대회 기간 전반에 걸쳐 발생한 수송과 의전 등의 차질과 불편에 대해서도 사과했다.

엄지성 맹활약 속 한국 축구 금메달 (도요타[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기념촬영을 하던 중 대회 득점왕과 도움왕을 차지한 엄지성이 기뻐하고 있다. 2026.10.3 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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한국은 이번 대회 기간 일본의 각종 운영 차질에 어려움을 겪었다. 하이라이트는 남자 축구와 남자 농구 결승전이었다. 두 종목은 결승전을 앞두고 황당한 일을 경험했다. 남자 축구는 최악의 훈련장을 배정받았다. '맨땅'에 가까워 변경을 요청했으나 받아들여지지 않았다. 결국 훈련을 취소했다. 남자 농구는 결승 당일 오전 훈련을 위해 배정된 차가 설명도 없이 나타나지 않았다. 선수들은 훈련 없이 본 경기에 들어갔다. 결국 대한체육회가 조직위에 여러 차례 항의 서한을 보냈다. 연이은 논란에 현지에서도 '역대 최악의 대회', '전수 조사가 필요하다' 등의 의견이 나왔다.

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대한체육회는 '조직위 운영과 관련한 주요 문제점을 종합적으로 검토하고 향후 국제 종합경기대회에서 우리 선수단이 정당한 처우와 원활한 경기 환경을 보장받을 수 있도록 국제스포츠기구와 지속해서 협력·제언을 이어가겠다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com