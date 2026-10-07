韓 양궁 제치고 대형 사고 칠 준비..."한국 리커브 독주 시대 종식" 아시안게임 뒤흔든 인도 양궁, 역대급 야망 폭발 "다음 목표 LA 올림픽"

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[스포츠조선 이현석 기자]인도 양궁이 본격적인 올림픽 메달 사냥 도전 의지를 드러냈다.

인도의 타임즈오브인디아는 7일(한국시각) '한국의 아시안게임 우승을 저지하고, 2028년 LA 올림픽을 향해서, 인도 양궁 선수들은 더 큰 목표를 향해 나아간다'고 보도했다.

한국은 2026년 아이치-나고야 아시안게임, 가장 아쉬움이 컸던 효자 종목은 단연 양궁이었다. 2024년 파리올림픽 전종목 석권에 빛나는 양궁이 금메달 3개에 그쳤다. 당초 양궁은 컴파운드 포함, 10개 전종목 금메달에 도전했지만 이뤄지지 못했다. 특히 여자부에서는 아시안게임 사상 최초로 '노골드'라는 충격적인 결과가 나왔다. 남자 리커브에서 개인전, 단체전을 거머쥐며 체면치레를 했지만, 세계의 거센 도전에 직면했음을 확인한 대회였다.

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한국을 가로막은 주인공은 인도였다. 5개의 금메달을 차지하며 한국을 밀어내고 아시아 정상에 올랐다. 이미 컴파운드에서는 최강자다. 인도는 2014년 인천, 2022년 항저우까지 컴파운드 단체전 메달만 3개를 휩쓸었다. 혼성 단체전에서도 2022년 메달을 추가했다. 이번 대회에선 리커브에서도 강세를 보였다. 리커브 여자 단체전과 개인전에서 모두 금메달을 목에 걸며 뛰어난 기량을 선보였다.

인도의 목표는 이미 다음으로 향하고 있다. 바로 올림픽이다. 타임즈오브인다아는 '인도는 이번 대회 양궁에서 금메달 5개, 은메달 2개, 동메달 2개를 따냈다. 오랜 기간 이어진 한국의 리커브 독주 시대를 종식시켰다'며 '이번 아시안게임 승리의 순간은 역사적인 순간이다. 다음 목표는 더 크다. 2028년 LA 올림픽이다'고 전했다.

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인도가 양궁에서 상승세를 유지한다면 다가오는 2028년 LA 올림픽, 전종목 석권에 다시 한번 도전하는 한국 양궁에는 가장 큰 적이 될 전망이다. 컴파운드에서 인도를 넘어서야 하는 한국으로서는 리커브에서의 왕좌 사수, 컴파운드에서의 왕좌 탈환을 동시에 해내야 하는 쉽지 않은 미션이 될 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com