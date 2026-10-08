"60~70%만 해도 중국 이긴다" 이런 기적있을까...日 탁구 초유의 성과, 46년 만에 세계 랭킹 1위 등극 탄생 "탁구 세력도 바뀐다"

사진=마쓰시마 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 탁구가 엄청나 괘거를 이뤄냈다. 남자 단식 세계 1위를 차지했다.

일본의 도스포웹은 7일 '일본 탁구 남자 단식에서 46년 만에 세계 랭킹 1위에 등극한 마쓰시마 소라가 큰 충격을 줬다'고 보도했다.

국제탁구연맹(ITTF)은 5일(한국시각) 2026년 아이치-나고야 아시안게임 이후 갱신된 세계 랭킹을 공개했다. 마쓰시마는 남자 단식 랭킹 1위에 올랐다. 1980년 7월 오노 세이지 이후 처음으로 1위에 오른 일본 선수다. 독일 빌트에 따르면 '중국 국적이 아닌 선수가 세계 랭킹 1위에 오른 것은 독일의 드미트리 옵차로프 이후 8년 만이다'고 밝혔다.

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로이터연합뉴스

도스포웹은 '국제탁구연맹은 5일 최신 세계랭킹을 발표했고 마쓰시마가 1위를 차지했다'고 전했다. 빌트지는 '탁구계의 세력도가 바뀐다. 수십 년 동안 이어진 세계 랭킹에서 중국 선수들이 압도해왔다. 하지만 남자 탁구계에서는 오랫동안 눈에 띄지 않았던 일이 벌어졌다'고 전했다.

앞서 일본 남자 탁구 대표팀은 24일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 남자 단체전 결승전에서 3시간이 넘는 접전 끝에 중국을 3대2로 제압했다. 60년 만의 금메달이라는 엄청난 대업을 이뤄냈다. 일본이 남자 탁구 단체전에서 금메달을 목에 건 것은 1966년 방콕 대회 이후 60년 만의 일이다. 중국의 9연패 도전도 저지했다.

사진=마쓰시마 SNS 캡처

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마쓰시마는 아시안게임 당시 중국 관련 도발 멘트로 큰 화제를 모으기도 했다. 그는 "팀 전체가 100%의 기량을 발휘할 필요는 없다. 60~70% 정도만 발휘해도 현재 중국 팀과 충분히 경쟁해서 이길 수 있다고 생각한다. 물론 50%도 안 되면 이길 수 없겠지만, 팀 전체가 60~70% 정도의 기량만 보여준다면 승리할 수 있다"고 중국을 도발했었다.

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마쓰시마가 세계 랭킹 1위에 오르며 본격적인 탁구계에서의 중국과 일본의 치열한 접전이 예상된다. 남자 탁구에서 먼저 균열을 내고 있는 상황, 중국이 이를 어떻게 따돌릴지, 일본이 어떻게 더 거세게 추격할지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com