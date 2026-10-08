'2036 서울-전주올림픽 현실로?' 오세훈 서울시장 "전북 올림픽 공동개최 요청, 어떤 제안이라도 받겠다"

취임 100일, 질문에 답변하는 오세훈 서울시장

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[스포츠조선 전영지 기자]"전북이 공동개최를 요청하면 마다할 이유가 없다는 것이 서울시의 입장이다."

2036년 서울-전주올림픽 공동개최가 현실이 될까. 오세훈 서울시장이 2036년 하계올림픽 개최지로 서울이 적합하다는 입장을 강조하면서 전북이 공동개최를 위해 어떤 형태의 제안을 하더라도 수용하겠다는 입장을 내놨다.

오 시장은 7일 서울시청에서 열린 '민선 9기 취임 100일 기자간담회'에서 서울·전북의 2036년 하계올림픽 공동개최 가능성에 대한 질문에 "전북이 공동개최를 요청하면 마다할 이유가 없다는 것이 서울시의 입장"이라고 말했다.

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오 시장은 국제올림픽위원회(IOC)가 최종 개최지로 서울을 절대적으로 선호할 것이라는 전망을 내놨다. 대한체육회 대의원총회에서 올림픽 유치 후보 도시로 서울이 아닌 전북의 손을 들어준 것과 관련, 오 시장은 "(전북이)각종 스포츠단체에 어떤 스포츠 시설을 마련해주겠다는 공약을 하면서 체육인들의 선택으로 전북이 결정 되면서 이 어려움이 시작이 된 것"으로 진단했다.

오 시장은 "결정권자인 IOC 입장에서 생각해 보면 가장 효율적으로, 가장 훌륭한 올림픽을 적자가 나지 않고 치를 수 있는 곳을 선호하게 된다"며 "최적지는 서울이다. 물어볼 것도 없다"며 자신감을 표했다. "서울에는 이미 88올림픽을 치른 올림픽 레거시가 그대로 유지·관리되고 있다. 2031년을 목표로 잠실 스포츠·MICE 리모델링 사업이 이미 시작됐기 때문에 늦어도 2031~2032년에는 거의 모든 올림픽 관련 시설들이 새롭게 단장된다. 이 사실을 IOC도 알고 있다. 그래서 서울시와 교감을 하면서 2036년 올림픽 개최지 선정을 위해 뛰었던 것"이라고 설명했다. "그런데 잘 아시다시피 예측하지 못한 전북의 등장으로 구도가 흔들렸다. 어디에서 개최하면 각 스포츠단체들에게 혜택이 가느냐를 놓고 판단이 되는 넌센스가 결정을 좌우했고 전북으로 결정되면서 어려움이 시작된 것"이라고 거듭 주장했다. 이어 "공동개최를 하게 되면 서울에서 전주까지 2~3시간 왕복하며 대회를 치러야 하는데 이 부분을 IOC가 선호할 것이냐 하는 현실적 벽에 부딪치게 된다"면서 "구체적인 실행 계획이 전북에서 나와야 한다. 아직 그런 실무적 제안이 없다"고 현 상황을 짚었다. 이어 전북이 구체적인 공동개최 방안을 제시한다면 서울시는 제안의 형태와 관계없이 수용할 수 있다는 입장도 밝혔다. 오 시장은 "서울시는 전북이 어떤 형태의 제안을 해오더라도 공동개최의 모양새가 될 텐데 다 수용할 생각"이라며 "어떤 결정을 내려서 제안하더라도 다 수용할 생각"이라고 말했다. 오 시장은 이원택 전북지사을 만나 이 같은 입장을 전달했다고 공개했다. "이 지사를 만날 기회가 있어 이런 뜻을 분명히 전달했다. 개최권을 딸 수 있는 공동개최 형태가 어떤 것인지 충분히 감안해서 서울시에 제안해 달라고 한 상태"라고 말했다.

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문화체육관광부는 지난 17일 전주하계올림픽 유치 심의를 보류했다. 법정 심의기간 10월 4일이 임박한 상황에서 전북도가 전주 단독 개최 계획을 접고 전주와 서울 공동개최로 방향을 바꿨다. 경기장, 숙박, 선수촌 등 전북의 인프라, 예산이 부족한 상황에서 전북이 서울시를 방문해 공동개최 방안을 제안했고 서울시도 긍정 검토에 들어갔다.

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전주와 서울의 공동개최가 성사될 경우, 대회 명칭은 '전주·서울올림픽' 또는 '서울·전주올림픽' 형태로 변경되며, 대한체육회의 유치신청도시 승인 절차를 처음부터 다시 밟아야 한다. 전북은 '전북 중심·비수도권 연대'를 내세워 서울을 제치고 국내 후보도시로 선정된 만큼 서울이 실질적인 주개최지 역할을 맡을 경우 대한체육회 재심의나 대의원총회 재의결이 필요하다. 또 이 과정에서 다른 지방자치단체가 새롭게 유치 신청에 나설 가능성도 있다. 또 7조원의 사업비를 제시했지만 문체부와 대한체육회는 적정비용을 10조~11조원으로 보고 있는 만큼 비용과 분담 주체가 확정되지 않은 상태에서 정부가 IOC에 재정보증을 해야 하는 부분도 관건이다. 모든 절차는 내년 3월 IOC가 신설한 '전략대화(Strategic Dialogue)' 시작 전까지는 마무리돼야 한다. 전략대화는 IOC가 올림픽 개최지 선정 과정에서 후보 도시를 압축하고 공정성, 지속가능성을 확보하고자 새로 도입한 중간 단계로 전략대화 진입시 개최 계획서와 함께 정부 재정보증서, 공공서비스 보증서, 신규시설 투자보증서를 제출해야 한다. 6개월 동안 유치 계획 변경및 각 부처간 소통, 신속한 의사결정이 요구된다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com