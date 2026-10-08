'아시안게임 대실패' 탁구 삐약이 신유빈, 펑펑 울었다...'9전 전패' 일본 에이스 드디어 제압, WTT 8강 진출

스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]한국 탁구의 현재이자 미래인 신유빈이 기쁨의 눈물을 흘렸다.

신유빈은 8일 중국 베이징 수오강 파크 인피니티 아레나에서 열린 2026 월드테이블테니스(WTT) 중국 스매시 여자 단식 16강에서 일본의 하야타 히나(세계랭킹 6위)를 3대2(10-12, 13-11, 12-10, 6-11, 11-9)로 꺾었다. 신유빈은 드디어 하야타를 넘었다.

신유빈은 이달 초 막을 내린 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 아쉬운 결과를 받아들였다. 2023년 열린 항저우 대회에서 신유빈은 전지히와 함께 여자 복식에서 21년 만에 금메달을 목에 걸었다. 아시안게임에서 좋은 기억이 있기에 생애 두 번째 대회에서도 좋은 성과를 기대하는 시선이 많았다.

Advertisement

하지만 결과는 참혹했다. 여자 단체전, 혼합 복식에서 결승에 오르지 못해 동메달에 그쳤다. 여자 복식에서는 8강, 단식에서도 8강에서 무릎을 꿇고 말았다. 기대가 컸던 만큼 실망감이 커질 수밖에 없었다.

스포츠조선DB

눈물만 흘릴 수는 없었다. 2028년 LA 올림픽이 2년도 남지 않았기에 아시안게임 실패를 양분 삼아 더 피땀을 흘릴 수밖에 없었다. 곧바로 WTT에 참가한 신유빈은 드디어 일본 천적을 제압했다. 하야타를 상대로 신유빈은 무려 9번 싸워 9번 패배했다. 2024년 파리 올림픽 동메달 결정전에서 신유빈을 제압한 것도 하야타였다.

복수의 칼을 갈은 신유빈은 하야타에게 1세트를 10-12로 내줬지만 내리 2세트를 가져왔다. 1세트부터 3세트까지 매 경기가 듀스까지 진행됐지만 2, 3세트 승부처에서 신유빈이 강했다. 13-11, 12-10으로 승리한 뒤에 4세트에서 6-11로 아쉬운 패배. 마지막 5세트에서 신유빈은 하야타의 추격을 제압하며 11-9로 승리했다. 드디어 하야타를 넘은 신유빈은 눈물을 흘렸다.

Advertisement

Advertisement

일본에서도 화제가 됐다. 일본 매체 NTV는 '하야타는 마지막 5세트에서 중반까지 팽팽한 접전을 벌이다 6-6 동점에서 순식간에 점수를 내주며 6-10으로 상대에게 매치 포인트를 허용했다. 그럼에도 끝까지 끈기를 발휘해 3연속 포인트를 올리며 1점 차까지 바짝 추격했다. 하지만 마지막 리턴에서 실패하며 결국 고개를 숙였다. 승리를 거둔 신유빈은 두 손을 치켜들며 환호했고, 눈물을 흘리는 모습도 보였다'고 전했다.