서울시 장애-비장애 모두의 체육관, 서울어울림체육센터 개관

사진제공=서울시체육회

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서울시가 장애-비장애인 모두를 위한 서울 최초의 통합형 시립체육시설 '서울어울림체육센터'를 개관했다. 총사업비 772억원이 투입된 시설은 서울 노원구 동일로 1686에 지하 2층∼지상 3층, 연면적 1만4827㎡ 규모로 들어섰다.

생활체육부터 전문선수 훈련과 각종 경기대회까지 가능한 복합 체육시설로 조성됐다. 전문선수 훈련과 32레인 규모의 국제규격 볼링장과 장애인 전용 4개 레인을 포함한 10레인 규모의 수영장, 유아수영풀, 실내체육관, 다목적실, 체력단련장 등 다양한 체육시설을 갖췄다. 장애-비장애인 누구나 불편 없이 시설을 이용할 수 있도록 건물 전반에 '배리어 프리(barrier free·장벽 없는)' 기준이 반영됐고 장애인 맞춤형 프로그램 26개, 장애-비장애인이 함께 참여하는 통합 프로그램 71개가 운영된다.

8일 개관식에는 박찬구 서울특별시 정무 부시장, 노원구에 지역구를 둔 김성환 기후에너지환경부 장관, 서준호 노원구청장, 오금란, 봉양순, 노연수, 채유미, 김준성 시의원, 강태선 서울시체육회장, 권익태 서울시장애인체육회 사무처장, 밀라노-코르티나 패럴림픽 사상 최다 메달리스트 '스마일 철녀' 김윤지와 양 체육회 임직원, 장애-비장애 회원 300여명이 한자리에 모여 첫 발걸음을 축하했다. 서울시는 3월 장애-비장애인이 함께 이용하는 복지문화복합공간 '어울림플라자'를 강서구 등촌동에 개관한 데 이어 스포츠 분야에서도 '약자와의 동행'을 이어간다는 계획이다.

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오세훈 시장은 "서울어울림체육센터는 장애인과 비장애인이 함께 운동하고 어울리며 서로의 다름을 자연스럽게 이해하는 '약자와의 동행'의 가치를 담은 공간"이라면서 "이곳에서 시작된 어울림을 서울 전역으로 넓혀 나이와 신체 조건, 장애 유무와 관계없이 누구나 일상 가까이에서 운동을 즐기고 건강하게 살아갈 수 있는 '100년 건강도시 서울'을 만들겠다"는 의지를 밝혔다. 전영지 기자