"신유빈이 마침내 日하야타 히나를 꺾었다" WTT도 놀란 '국민삐약이'의 10전11기 투혼의 승리[WTT차이나 스매시]

WTT 헤드라인

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[스포츠조선 전영지 기자]"신유빈이 마침내 하야타 히나를 꺾었다."

월드테이블테니스(WTT)가 홈페이지 대문에 내건 헤드라인이다.

'국민 삐약이' 신유빈(22·대한항공)이 마침내 '일본 탁구의 자존심' 하야타 히나 (26)를 꺾었다. 국제대회에서 10차례 맞붙어 한 번도 이기지 못했던 상대를 상대로 짜릿한 첫 승리를 거두며 중국스매시 2026 여자단식 8강에 진출했다.

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신유빈은 9일 중국 베이징에서 펼쳐진 중국 스매시 2026 여자 단식 16강에서 '세계랭킹 6번 시드' 하야타를 게임 스코어 3대2(10-12, 13-11, 12-10, 6-11, 11-9)로 꺾었다.

하야타 히나와 신유빈은 오래된 인연이다. 2년 전 파리올림픽 여자단식 동메달 결정전에서 2대4로 석패하며 동메달을 놓쳤지만 신유빈은 왼손 부상에도 불구하고 동메달을 획득한 하야타와 따뜻한 포옹을 나누며 한일 에이스간 우정으로 화제가 됐다. 이후 2년간 주요 국제대회에서 맞붙었고 늘 접전을 펼쳤지만 신유빈에게 늘 아쉬운 패배가 이어졌다.

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불과 두 달 전 말뫼에서 열린 유럽 스매시 스웨덴 2026에서도 8강 진출을 놓고 맞붙었던 대진, 하야타가 최종 5게임에서 매치 포인트를 막아내며 3대2로 승리했다. 이번에도 초반부터 팽팽한 초접전 양상이었다. 1·2게임에서만 양쪽 선수에게 총 다섯 차례 게임 포인트 기회가 주어질 만큼 승부는 쉽게 갈리지 않았다.

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경기의 흐름이 바뀐 건 3게임 중반. 2025 WTT 챔피언스 프랑크푸르트 우승자인 하야타가 9-5로 앞서며 승기를 잡는 듯했다. 하지만 신유빈이 거센 반격에 나섰다. 게임 포인트 위기를 넘긴 뒤 역전에 성공하며 경기 주도권을 가져왔다.

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WTT 시리즈에서 10차례 우승을 차지한 하야타도 쉽게 물러서지 않았다. 연속 7득점을 몰아치며 경기를 최종 5게임까지 끌고 갔다. 지난해 이 대회에서 한국 선수 최초로 WTT 그랜드 스매시 4강에 오른 신유빈은 흔들리지 않았다. 최종 5게임 초반 4-1로 앞서간 데 이어 10-6까지 달아나며 승기를 잡았다.

하야타는 매치 포인트 세 차례를 막아내며 마지막까지 추격했지만, 신유빈은 끝내 승리를 지켜냈다. 승리가 확정되는 순간 신유빈은 기쁨에 겨워 주먹을 불끈 쥐며 양팔을 번쩍 들어올려 환호했다. 국제대회 맞대결 10전 끝에 거둔 첫 승리이자, 개인 통산 네 번째 WTT 그랜드 스매시 8강 진출이었다.

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신유빈은 경기 전반에 걸쳐 하야타를 향한 존중도 드러냈다. 인터뷰에서도 품격이 드러났다. "친구라기보다는 정말 아끼고 존경하는 선수로 생각한다. 뛰어난 능력을 갖춘 강한 선수이고, 진심으로 존경한다"며 "하야타와 맞붙을 때마다 많은 것을 배울 수 있어 감사하다"는 겸손한 소감을 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com