"3-10→13-11,이것이 혼복 세계1위의 위엄" 임종훈X신유빈 미쳤다! 대만 에이스조에 소름돋는 대역전 우승![WTT 차이나 스매시]

사진출처=WTT

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[스포츠조선 전영지 기자]'세계 1위' 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공)조가 대만 에이스조의 역습을 이겨내고 짜릿한 역전우승을 이뤄냈다.

임종훈과 신유빈조는 9일 오후 중국 베이징 쇼강파크 인피니티아레나에서 펼쳐진 월드테이블테니스(WTT) 차이나 스매시 혼합복식 결승에서 '대만 에이스조' 린윤주-정이징조와 혈투 끝에 게임스코어 3대2로 승리했다.

최근 몇 년간 수차례 맞붙은 덕에 서로의 장단점을 너무나 잘아는 한국-대만의 에이스조가 결승에서 다시 만났다. 신유빈-임종훈조는 지난 8월 스웨덴에서 열린 WTT 유럽 스매시 혼합복식 8강에선 게임스코어 1대3(3-11, 2-11, 11-4, 9-11)으로 한차례 패했지만 직전 2026년 아이치-나고야 아시안게임 혼합복식 8강에서 신유빈-임종훈조는 린윤주-정이징조를 풀게임 접전 끝에 3대2(11-7, 10-12, 11-7, 5-11, 12-10)로 꺾고 4강에 오르며 동메달을 획득했다. 지난해 세계탁구선수권 때도 혼합복식 8강에서 린윤주-정이징조를 3대2(11-9, 11-9, 6-11, 7-11, 11-9)로 꺾었다. 역대전적에서 3승1패로 앞섰지만 지난해 WTT 스타 컨텐더 런던을 포함 WTT시리즈에서 5번의 우승컵을 들어올린 린-정조를 상대로 손쉬운 승리는 한번도 없었다.

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예상대로 1게임부터 듀스 대접전이었다. 팽팽한 시소 게임 끝에 12-14, 첫 게임을 내줬다. 임종훈과 신유빈이 2게임을 11-9로 가져오며 게임 스코어 1-1로 균형을 맞췄다.

3게임은 총성 없는 전쟁이었다. 7-10까지 밀렸지만 임종훈의 백핸드, 신유빈의 포어핸드가 잇달아 작렬하며 10-10, 듀스 전쟁이 시작됐다. 13-13에서 린윤주-정이정이 다시 게임포인트를 잡았지만 임종훈 3구 공격이 성공했다.14-14, 5번째 듀스. 임종훈의 치키타가 작렬하며 15-14로 게임포인트를 잡았다. 그러나 신유빈의 드라이브가 테이블을 벗어났다. 15-15. 피말리는 듀스 전쟁이 이어졌다. 대만조가 득점하며 15-16. 그러나 다시 임종훈의 포어핸드 드라이브가 작렬했다. 신유빈이 손을 번쩍 들어올리며 환호했다. 16-16. 그러나 린윤주의 서브 포인트. 16-17. 이어 리시브 미스가 나오며 16-18. 3게임을 내줬다.

4게임 3-10. 대만조가 한 포인트만 잡으면 우승하는 상황에서 대한민국 세계 1위조 임종훈-신유빈의 대반격이 시작됐다. 내리 7득점하며 10-10 듀스 접전이 시작됐고 13-11로 4게임을 따낸 후 결국 역전 우승했다. 세계1위조의 위닝멘탈리티를 보여줬다. 출처=WTT

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4게임은 기적과도 같았다. 린윤주-정이징이 7-2까지 앞서나갔다. 정이징의 포어드라이브가 잇달아 먹혀들며 10-3으로 앞서나갔다. 패색이 짙었다. 그러나 임종훈-신유빈은 끝까지 최선을 다했다. 끝날 때까지 끝난 것이 아니었다. 임종훈의 미친 드라이브가 작렬했다. 7연속 득점하며 10-10까지 따라붙었다. 신유빈의 리시브가 흔들리는가 했지만 또다시 득점에 성공하며 11-11, 이어 정이징의 리시브가 네트에 걸리며 12-11 역전에 성공했다. 13-11, 극적인 역전승. 게임 스코어 2-2.

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출처=WTT

결국 최종 5게임, 마지막 승부가 시작됐다. 대만조가 또다시 5-1로 앞서나갔다. 그러나 임종훈-신유빈이 번갈아 4연속 득점하며 5-5 다시 균형을 맞췄다. 이후 해결사 임종훈의 3구 공격 백핸드 드라이브가 잇달아 작렬, 6-5 역전에 이어 7-5로 달아났다. 임종훈의 분투에 힘입어 9-5까지 점수 차를 벌렸다. 임종훈의 집중력, 영리한 리시브에 린윤주가 범실하며 10-6. 챔피언 포인트를 잡았고 결국 11-8, 게임포인트 3대2로 승리했다. US스매시에 이어 차이나 스매시 우승까지 거머쥐며 임종훈과 신유빈이 뜨거운 하이파이브를 나눴다. 세계 탁구의 메카, 중국의 중심 베이징에서 혼합복식 세계 1위가 누구인가를 다시 한번 입증했다.

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임종훈은 경기 직후 인터뷰에서 "아시안게임 때도 불리했지만 지다가 잡았다. (마지막 5게임 10-10 듀스를 허용했으나 12-10으로 승리한) 그때를 복기했다. 유빈이를 믿으면서 끝까지 경기한 것이 승리의 요인"이라는 소감을 밝혔다. 신유빈은 파트너 임종훈에게 공을 돌렸다. "오늘은 탁구대 앞에 그냥 서 있기만 했다. 종훈이 오빠가 다해줬다. 이기려면 종훈이오빠가 필요하다"며 겸손한 소감을 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com