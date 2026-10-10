"K-봅슬레이 또 한번의 쾌거!" '평창銀' 김동현 日대표팀 코치 선임 "나가노서 국대 꿈꿨는데 일본대표팀 지도자가 됐다"

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[스포츠조선 전영지 기자]'평창 봅슬레이 은메달 레전드' 김동현 국제봅슬레이·스켈레톤연맹(IBSF) 스포츠 분과위원이 일본 국가대표 코치에 선임됐다.

일본 봅슬레이·루지·스켈레톤 연맹(JBLSF)은 이달 초 김동현 위원의 봅슬레이 국가대표 코치 취임을 공식 발표했다.

출처=일본봅슬레이스켈레톤 연맹

평창 동계올림픽 봅슬레이 4인승 원윤종, 전정린, 서영우, 김동현(왼쪽 끝)이 은메달을 차지했다. 팬들과 시민들이 지켜보는 가운데 대표팀이 시상식에 참석해 은메달을 받고 있다. 평창=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2018.02.25

JBLSF는 '올해 8월 대한민국 봅슬레이·스켈레톤 연맹(KBSF)과 상호 협력을 위한 MOU를 체결하고, 봅슬레이를 중심으로 선수 육성, 훈련 기회 제공, 코칭 및 지식 공유 등 다양한 분야에서 협력을 추진하고 있다. 이번 김동현 코치의 취임은 이러한 협력을 구체적인 경기력 강화 활동으로 발전시키는 중요한 첫걸음'이라고 설명했다. '김동현 코치는 2010년 밴쿠버, 2014년 소치, 2018년 평창, 2022년 베이징동계올림픽에 4회 연속 출전했고, 2018년 평창동계올림픽에서는 봅슬레이 남자 4인승 은메달을 획득했다'고 이력을 소상히 소개한 후 '김 코치는 한국 봅슬레이에서 쌓은 국제대회 경험과 지도·선수 육성에 관한 전문 지식을 바탕으로 일본 선수들의 기술 지도, 훈련 계획 검토, 선수 및 경기용 장비 평가 등의 업무를 담당하게 된다. 또 일본 코치 및 스태프들과 협력해 지도와 관련된 지식과 경험을 공유하고, 지속적인 선수 육성을 뒷받침할 수 있는 체계 구축에도 힘쓸 예정'이라고 밝혔다. '2026년에는 선수 한 명 한 명의 현재 상태와 과제를 파악하고, 일본 국내에서의 훈련과 평창 등 해외에서의 주행 기회를 연계하면서 향후 경기력 강화 활동의 기반을 마련해 나갈 계획'이라며 구체적 로드맵도 제시했다. '일본 연맹은 2034년 동계올림픽 무대에 일본 봅슬레이팀의 복귀를 기본 목표로 삼고 여건이 갖춰질 경우 2030년 동계올림픽 도전도 시야에 두고, 지속가능한 경기력 강화 및 선수 육성 체계를 구축해 나갈 방침'이라고 했다.

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평창 동계올림픽 봅슬레이 4인승 국가대표 원윤종, 전정린, 서영우, 김동현이 힘차게 출발하고 있다. 평창=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2018.02.24/스포츠조선 DB

스포츠조선 DB

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동계 썰매 불모지 대한민국 출신이 동계 스포츠 선진국 일본대표팀 지도자에 선임된 것은 전례가 없는 일이다. 지난 2월 밀라노-코르티나동계올림픽 현장에서 원윤종의 IOC선수위원 당선 쾌거에 이어 2018년 평창올림픽의 인적 레거시가 국제적으로 인정받은 또 하나의 모범사례다. 원 위원과 함께 대한민국 최초의 봅슬레이 은메달 역사를 쓴 김 코치는 선수 은퇴 이후 IBSF 봅슬레이 스포츠 분과위원, KBSF 경기력향상위원장, 한국도핑방지위원회(KADA) 선수위원회 부위원장으로 스포츠 행정 및 국제 스포츠 외교 쪽에서도 튼실한 커리어를 쌓아왔고 꾸준한 자기 계발을 이어가며 국내외에서 실력을 인정받아왔다.

김동현 코치는 "처음 봅슬레이를 시작했을 때 한국에는 경기장이 없어 일본 나가노에서 국가대표 선발전을 치렀다. 그곳에서 국가대표의 꿈을 시작했던 제가 이제 일본 대표팀을 지도하게 돼 감회가 남다르다"는 선임 소감을 밝혔다. "선수로서 네 번의 올림픽을 경험하며 수많은 도전과 시행착오를 겪었고, 아무것도 없던 한국 봅슬레이가 성장해 올림픽 메달을 만들어내기까지의 과정도 함께했다"면서 "그 과정에서 쌓은 경험과 노하우를 이제 일본 선수들과 나누게 됐다. 단기간의 성적보다 선수 개개인의 가능성을 끌어내고, 일본 봅슬레이가 꾸준히 성장할 수 있는 훈련·육성 시스템을 만들어가는 것이 저의 몫이라고 생각한다"고 말했다. "일본연맹이 2034년 동계올림픽 복귀를 장기 목표로 삼고 있는 만큼, 그 여정의 출발점에서 제 역할에 최선을 다하겠다"는 각오와 함께 "나가노동계올림픽을 개최했던 일본 썰매 종목의 역사와 전통을 존중하며, 한국인 지도자로서 저 역시 새로운 도전을 시작한다. 스포츠를 통해 서로의 경험을 나누고 함께 성장하는 좋은 사례를 만들어가고 싶다"는 단단한 포부를 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

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