'무려 8개의 챔피언십 포인트 막았다' 韓 탁구 에이스 미쳤다! 임종훈-신유빈, WTT 중국 스매시 혼합복식 우승

[스포츠조선 김가을 기자]탁구 혼합복식 최강 신유빈(대한항공)-임종훈(한국거래소) 조가 정상에 올랐다.
임종훈-신유빈 조는 9일 중국 베이징에서 열린 월드테이블테니스(WTT) 중국 스매시 혼합복식 결승에서 린윈루-정이징 조(대만)를 3대2(12-14, 11-9, 16-18, 13-11, 11-8)로 잡았다.
짜릿한 역전승이었다. 1게임을 내준 임종훈-신유빈 조는 2게임을 챙기며 경기를 원점으로 돌렸다. 하지만 3게임을 듀스 끝에 내줘 게임점수 1-2로 몰렸다. 포기하지 않았다. 임종훈-신유빈 조는 4게임 3-10으로 뒤지던 경기를 역전해내 마지막 게임까지 끌고갔다. 5게임에서도 1-5로 뒤지다 역전해내며 짜릿한 승리를 거뒀다.
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임종훈-신유빈 조는 세계랭킹 1위까지 오를 정도로 상승세를 달렸다. 하지만 최근 막을 내린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 준결승에서 린스둥-콰이만 조(중국)에 패해 동메달에 만족해야 했다. 임종훈-신유빈 조는 보름 만에 국제무대에서 정상에 오르며 아쉬움을 털어냈다. 이로써 임종훈-신유빈 조는 지난 6월 스타 컨텐더 류블랴나, 7월 US 스매시에 이어 올 시즌 3번째 WTT 시리즈 우승을 기록했다.
한편, WTT는 공식 채널을 통해 '화려한 수상 경력을 자랑하는 두 팀의 대결인 만큼 치열한 경기가 예상됐다. 실제로 1게임부터 그 기대에 걸맞은 명승부가 펼쳐졌다. 임종훈-신유빈 조는 힘겨운 상황에 놓였지만, 4게임에서 무려 8개의 챔피언십 포인트를 막아냈다. 이 상황에 큰 충격을 받은 듯한 린윈루-정이징 조는 5게임에서도 내리 8점을 내주며 흔들렸다. 임종훈-신유빈 조가 승리하며 우승을 차지했다'고 전했다.
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김가을 기자 epi17@sportschosun.com
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