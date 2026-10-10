'무려 8개의 챔피언십 포인트 막았다' 韓 탁구 에이스 미쳤다! 임종훈-신유빈, WTT 중국 스매시 혼합복식 우승

South Korea's Lim Jonghoon (L) and Shin Yubing pose with the trophy after their victory in the women's doubles final match at the China Smash table tennis tournament in Beijing on October 9, 2026. (Photo by WANG Zhao / AFP)

South Korea's Lim Jonghoon (R) and Shin Yubing celebrate after their victory in the women's doubles final match at the China Smash table tennis tournament in Beijing on October 9, 2026. (Photo by WANG Zhao / AFP)

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[스포츠조선 김가을 기자]탁구 혼합복식 최강 신유빈(대한항공)-임종훈(한국거래소) 조가 정상에 올랐다.

임종훈-신유빈 조는 9일 중국 베이징에서 열린 월드테이블테니스(WTT) 중국 스매시 혼합복식 결승에서 린윈루-정이징 조(대만)를 3대2(12-14, 11-9, 16-18, 13-11, 11-8)로 잡았다.

짜릿한 역전승이었다. 1게임을 내준 임종훈-신유빈 조는 2게임을 챙기며 경기를 원점으로 돌렸다. 하지만 3게임을 듀스 끝에 내줘 게임점수 1-2로 몰렸다. 포기하지 않았다. 임종훈-신유빈 조는 4게임 3-10으로 뒤지던 경기를 역전해내 마지막 게임까지 끌고갔다. 5게임에서도 1-5로 뒤지다 역전해내며 짜릿한 승리를 거뒀다.

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South Korea's Shin Yubin (R) and Lim Jonghoon hit a return during the Mixed's table tennis doubles final match in China Smash Table Tennis 2026 tournament in Beijing on October 9, 2026. (Photo by WANG Zhao / AFP)

임종훈-신유빈 조는 세계랭킹 1위까지 오를 정도로 상승세를 달렸다. 하지만 최근 막을 내린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 준결승에서 린스둥-콰이만 조(중국)에 패해 동메달에 만족해야 했다. 임종훈-신유빈 조는 보름 만에 국제무대에서 정상에 오르며 아쉬움을 털어냈다. 이로써 임종훈-신유빈 조는 지난 6월 스타 컨텐더 류블랴나, 7월 US 스매시에 이어 올 시즌 3번째 WTT 시리즈 우승을 기록했다.

South Korea's Lim Jonghoon and Shin Yubing (R) take a selfie after their victory in the women's doubles final match at the China Smash table tennis tournament in Beijing on October 9, 2026. (Photo by WANG Zhao / AFP)

한편, WTT는 공식 채널을 통해 '화려한 수상 경력을 자랑하는 두 팀의 대결인 만큼 치열한 경기가 예상됐다. 실제로 1게임부터 그 기대에 걸맞은 명승부가 펼쳐졌다. 임종훈-신유빈 조는 힘겨운 상황에 놓였지만, 4게임에서 무려 8개의 챔피언십 포인트를 막아냈다. 이 상황에 큰 충격을 받은 듯한 린윈루-정이징 조는 5게임에서도 내리 8점을 내주며 흔들렸다. 임종훈-신유빈 조가 승리하며 우승을 차지했다'고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com