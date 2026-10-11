'씨름선수 딸' 이현지, 아시안게임 눈물 씻었다...'1라운드부터 결승까지 모조리 한판' 세계선수권 女최중량급 압도적 우승

사진캡처=IJF 홈페이지

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[스포츠조선 박찬준 기자]'한국 유도의 차세대 간판' 이현지(19·용인대)가 2026년 아이치-나고야 아시안게임의 아픔을 씻었다.

'세계랭킹 4위' 이현지가 월드챔피언으로 우뚝 섰다. 이현지는 11일(한국시각) 아제르바이잔 바쿠 국립 체조경기장에서 열린 2026년 국제유도연맹(IJF) 세계선수권대회 여자 78㎏ 이상급 결승전에서 로만 디코(프랑스·3위)를 제압하고 우승을 차지했다.

이현지의 우승으로 한국 유도는 2년 연속 세계선수권 여자 최중량급 우승자를 배출했다. 지난해 세계선수권대회에선 김하윤(안산시청·14위)이 해당 체급에서 우승을 차지한 바 있다. 그해 준준결승에서 김하윤에게 패한 뒤 패자부활전을 통해 동메달을 목에 걸었던 이현지는 1년 뒤 끝내 정상에 섰다.

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이현지는 이날 최고의 기량을 과시했다. 1라운드부터 결승까지 상대를 모조리 한판으로 제압하는 기염을 토했다.

1라운드에서 모이라 모리요(도미니카공화국·36위)를 경기 시작 5초 만에 왼쪽 발뒤축후리기 한판으로 제압했다. 2라운드에선 카렌 레온(베네수엘라·17위)을 단 9초 만에 오른쪽 허리대돌리기 한판으로 꺾었다.

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8강에서 만난 세계랭킹 6위 아시아 타바노(이탈리아)도 기볍게 제압했다. 시작하자마자 오른쪽 가로누르기로 타바노를 압박해 한판승을 거뒀다. 이현지는 준결승에서 현 세계랭킹 1위인 라즈 헤르슈코(이스라엘)까지 경기 시작 46초 만에 왼쪽 발뒤축후리기 한판승으로 꺾고 결승에 올랐다.

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결승상대는 2020년 도쿄 올림픽과 2024년 파리 올림픽에서 동메달을 딴 이 종목 베테랑 강자, 디코. 이현지는 패기로 디코를 몰아붙였다. 이현지는 경기 시작과 동시에 곧바로 오른쪽 밭다리 걸기를 시도하는 등 적극적으로 상대를 밀어붙였다. 이후에도 이현지는 뒤로 물러서지 않고 힘으로 상대를 제압했다.

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잡기 싸움을 펼치던 이현지는 경기 종료 2분여를 남기고 상대의 굳히기 공격을 막다가 지도 1개를 받았다. 이현지는 위축되지 않았다. 오히려 공격 수위를 높이며 상대를 몰아붙였다. 잡기 싸움을 하던 이현지는 경기 종료 1분 44초를 남기고 오른쪽 다리대돌리기로 상대를 넘어뜨렸다. 이후 이현지는 상대 몸에 올라타 굳히기에 나섰고, 곁누르기로 한판이 선언됐다.

이현지는 승리 후 소녀처럼 기쁨을 감추지 않았다. 이현지는 불과 9일 전 눈물을 흘렸다. 아시안게임에 나선 이현지는 압도적인 경기력으로 결승까지 올랐다. 결승에서도 마찬가지였다. 세계 9위인 중국의 뉴신란을 맞아 시종 일방적인 경기를 펼쳤지만 마지막 통한의 밭다리걸기를 허용하며 한판패를 당했다.

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경기 후 이현지는 하염없이 눈물을 흘리며 자책했다. 더 강하게 정신무장을 한 이현지는 세계 정상급 선수들이 총출동한 세계선수권에 나서 당당히 금메달을 목에 걸었다. 이현지의 금메달은 한국 유도가 이번 대회 개인전에서 획득한 유일한 메달이라 더욱 의미가 있었다.

이현지는 전국체전 입상 경력이 있는 씨름 선수 출신 이치훈 제주도씨름협회 전무이사의 딸로, 제주도에서 성장했다. 아버지의 운동 재능을 물려받은 이현지는 씨름 기술과 비슷한 허리후리기를 주 무기로 삼아 청소년 무대를 평정했다.

남녕고 2학년에 재학 중이던 2024년 IJF 세계청소년유도선수권대회에서 우승하며 한국 유도계를 깜짝 놀라게했고, 고교 3학년 때는 도쿄 그랜드슬램 우승자인 일본의 아라이 마오를 한판으로 꺾는 등 세계 정상급 선수들을 누르며 파란을 일으켰다.

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최근엔 세계선수권대회와 2022년 항저우 아시안게임 우승자인 대표팀 선배 김하윤을 국가대표 선발전에서 꺾고 아이치-나고야 아시안게임 개인전 대표로 뽑혔다.

그는 경기 후 IJF와 인터뷰에서 "세계선수권대회 우승을 차지해 정말 기쁘다"며 "오늘은 완성도 높은 경기력을 보여드렸다고 생각한다"고 했다. 이어 "디코와 맞붙은 것은 이번이 처음이어서 경기 전엔 굉장히 긴장했다"며 "하지만 나는 처음 상대하는 선수와 경기할 때마다 좋은 모습을 보여왔다. 그래서 내 능력을 믿고 경기 내내 밀어붙였다"고 밝혔다.

그는 "이 금메달을 한국에 가져갈 수 있다는 사실이 정말 자랑스럽다"고 웃었다.

이현지는 이번 우승으로 2028년 LA 올림픽 금메달을 향한 힘찬 걸음을 이어갔다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com