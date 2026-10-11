"열심히 살았다고 하늘이 도운게 아닐까요?" '금의환향' 신유빈이 말하는 3-10→13-11 혼복 기적우승의 비결..."계속 성장하는것이 목표"[진심인터뷰]

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[스포츠조선 전영지 기자]"(임)종훈이오빠와 '우리가 열심히 살아서 하늘이 도운 게 아닐까' 했어요."

신유빈(22·대한항공)이 중국스매시 혼합복식에서 기적같은 우승을 거둔 후 '세계 1위 파트너' 임종훈(한국거래소)와 나눈 비하인드 스토리를 전했다. '대만 에이스조' 린윤주-정이징과의 결승, 게임 스코어 1-2에서 맞은 4게임 3-10으로 밀렸다. 패색이 짙었다. 7개의 챔피언십 포인트를 내주는 절체절명의 위기. 그러나 임종훈과 신유빈은 포기하지 않았다. 내리 7점을 따내 10-10 듀스를 만들었고 13-11로 4게임을 뒤집더니 마지막 5게임, 초반 1-5 열세를 딛고 내리 8득점, 9-5로 경기를 뒤집은 후 11-8. 기적 같은 역전 우승을 완성했다.

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혼복 우승만큼 단식서도 빛나는 성과가 있었다. 신유빈은 여자단식 16강에서 '일본 탁구의 자부심' 하야타 히나를 게임 스코어 3대2(10-12, 13-11, 12-10, 6-11, 11-9)로 돌려세웠다. 만 15세 때인 2019년 8월 체코오픈에서 2대4로 패한 이후 2021년 도하아시아선수권 결승(1대3 패), 파리올림픽 동메달 결정전(2대4 패), 직전 아이치-나고야 아시안게임 단체전(0대3 패)까지 승부처에서 앞을 막았던 천적, 단 한번도 이기지 못한 일본 에이스를 10번 만에 마침내 꺾었다. 과감한 3구 공격, 흔들림 없는 경기 운영, 서로를 향한 존중이 빛났다. WTT 최상위 대회인 그랜드 스매시에서의 단식 8강은 곧 월드클래스의 상징이다.

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10일 밤 인천공항 입국장에서 만난 신유빈은 "단식도 8강에 가고 혼합복식도 우승해서 기쁘다. 혼합복식 결승에선 기적적으로 우승했다. 종훈이 오빠가 잘해준 덕분이다. 고마운 마음이 크다"는 담담한 소감을 전했다. 신유빈은 "종훈이오빠와 '우리가 열심히 살아서 하늘이 도운 게 아닐까' 하는 이야기를 나눴다. 탁구를 하면서 이런 경기는 처음이었다. 스매시 결승이었고, 1회전서도 겪어본 적 없는 기적 같은 경기였다. 공에만 집중하고 따라가다 보니 이런 결과가 따라왔다"며 미소 지었다. 극한의 상황에서 빛난 건 기술만이 아니었다. 신유빈은 이번 대회를 통해 멘털의 중요성을 다시 한번 실감했다. "기술도 기술이지만 멘털이 정말 중요하다고 느꼈다. 기술과 멘털이 모두 높은 수준에 올라야 높은 레벨의 선수들과 경쟁할 때도 유리하다"고 힘주어 말했다.

'세계 1위' 임종훈-신유빈 조는 린윈루-정이징조에 WTT 유럽스매시에서 단 한번 패했을 뿐, 2025년 도하세계선수권 8강전, 미국스매시 4강전, 2026년 아이치-나고야 아시안게임 8강전에 이어 이번 우승까지 4승1패의 우위를 이어가게 됐다. 신-임조는 2022년 9월 WTT 컨텐더 무스카트 이후 통산 21번째 결승 진출에서 12번째 우승을 달성했고 6월 미국스매시에서 '중국 최강조' 왕추친-쑨잉샤조를 꺾고 우승한 데 이어 중국스매시 정상과 함께 그랜드 스매시 2연속 우승 위업을 이루며 '왜 세계 1위인가'를 입증했다.

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하야타와의 맞대결에서 10경기 만에 첫 승을 거둔 데 대해 신유빈은 "하야타와는 한두 번 해본 것도 아니어서 기술적인 부분에만 집중하려고 했다. 공 하나에만 집중했고 다른 것은 신경쓰지 않았다 "며 "나와 공 하나만 있었다"고 승리의 비결을 돌아봤다. 아시안게임 단체전에서 0대3으로 완패한 후 설욕한 데 대해 신유빈은 "아시안게임 때는 복식과 혼합복식 훈련에 집중하면서 단식 준비가 충분치 않았다. 단식 훈련양을 늘리며 감각을 다시 끌어올렸다"고 설명했다. 하지만 한번의 승리에 들뜨거나 안주할 뜻은 1도 없어보였다. "이번엔 이겼지만 다시 만나도 똑같이 어려운 상대다. 준비한 과정이 나온 것은 기쁘지만 한번 이겼다고 달라지는 것은 없다."

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단체전, 혼합복식 동메달 2개로 마무리한 아이치-나고야 아시안게임을 돌아보는 시선도 담담했다. 주변에선 아쉬움을 이야기했지만 신유빈의 표정은 가벼웠다. "딱 준비한 만큼의 결과"라고 했다. "아시안게임 때도 다들 아쉽다고 하셨지만 저는 최선을 다했고 훈련한 만큼 나왔다"고 돌아봤다. 주천희와의 여자복식에 대해서도 "주변에서는 아쉽다고 하시지만 맞춘 지 얼마 되지 않았다. 언니도 국가대표로 나선 종합대회가 처음이라 적응 시간이 필요했다. 함께 더 나아질 것"이라고 평가했다.

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결국 22세의 톱랭커 신유빈에게 당장의 결과보다 중요한 건 '지속적인 성장'이다. 스매시 혼합복식 2연속 우승, 단식 8강의 성과에도 신유빈은 "또 하나의 기분 좋은 추억이자 결실, 한 줄이 더 생긴 정도"라고 자평했다. 신유빈의 시선은 이미 다음 도전을 향했다. "내 목표는 커리어 내내 성장하는 탁구를 만드는 것이다. 한번 이겼다고 해서 크게 마음에 두지 않는다. 결국 탁구를 그만두는 날까지 내 탁구가 얼마나 더 성장하는지, 어떤 탁구를 치는지가 가장 중요하다. 어디까지 갈 수 있을지 나도 기대되고 궁금하다."

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com