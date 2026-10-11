中탁구 대참사! "사퇴해라" 경기장 밖 욕설 난무→감독이 팬들 무더기 고발 '경악'....베이징 경찰 출동→3명 구류

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[스포츠조선 박찬준 기자]중국 탁구계가 큰 충격에 빠졌다.

최근 일본 디앤서에 따르면, 중국 베이징에서 열린 월드테이블테니스(WTT) 차이나 스매시에서 경찰이 출동했다. 이 매체는 '3명이 구류되고, 17명에게 엄중주의 처분이 내려졌다'고 했다.

사건은 이렇다. 중국 남자 탁구 대표팀의 왕하오 감독이 경기 후 팬들에게 포위 당했다. 왕하오 감독은 지난 2026년 아이치-나고야 아시안게임에서 일본에 패배, 은메달에 머물며 남자 탁구 단체전 9연패에 실패했다.

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당시 중국은 결승에서 세계랭킹 1위였던 왕추친과 19세 원루이보에게 각각 두 경기를 맡긴 반면 팀의 두 번째 에이스로 평가받는 린스둥은 세 번째 경기에만 출전시켰다. 이 결정은 두고두고 비판의 대상이 됐다.

탁구에 관한 한 최고라 자부하던 중국 탁구계는 큰 쇼크를 받았다. 특히 팬들의 불만은 극에 달했다. 왕하오 감독에 대한 사퇴 여론이 커졌다.

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곧바로 이어진 이번 대회에서 팬들이 직접 시위에 나섰다. 팬들은 경기장 밖에 나온 왕하오 감독을 향해 "린스둥을 1번 단식으로 내보내라!", "사퇴하라" 등의 고함을 질렀다. 일부 팬들은 거친 욕설까지 퍼부은 것으로 전해졌다.

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그러자 왕하오 감독이 대응했다. 자신을 향해 폭언을 쏟아낸 팬들에게 "다시 한번 말해봐!"라고 소리를 질렀다. 이어 휴대전화를 꺼내 자신을 둘러싼 사람들을 촬영했고, 결국 경찰을 불러 고발했다. 베이징 경찰을 이들을 조사했고, 3명을 구류했다. 이들은 인터넷 상에서도 악플을 남기고, 악의적인 동영상을 올린 것으로 알려졌다. 이들 3명은 모두 10대 여성인 것으로 알려졌다.

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중국탁구협회는 즉각 선수, 스태프 등에 관한 악의적인 비난에 대해 좌시하지 않겠다는 성명을 냈다. 블랙리스트에 오른 팬들은 경기장에 올 수 없다는 방침도 내걸었다.

네티즌들은 "팬들의 행동이 심했다"라고 주장하는 쪽과 "패배했다면 비판을 달게 받아들여야 한다"라고 주장하는 쪽으로 나뉘었다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com