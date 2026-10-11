'KO율 95%' "바주카"라 불린 복싱 레전드의 비극적인 사망...향년 69세

사진캡처=더선

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[스포츠조선 박찬준 기자]'복싱 레전드' 윌프레도 고메스가 세상을 떠났다. 향년 69세.

11일(한국시각) 영국 더선에 따르면, 해당 소식은 세계복싱연맹 전 회장인 파코 발카르셀의 SNS를 통해 알려졌다. 그는 '몇 시간 전에 고메스가 세상을 떠났다. 그는 내가 국제 복싱계의 위대한 일원이 되도록 도와주신 분'이라고 전했다.

고메스는 복싱 역사상 최고의 펀치력을 자랑하는 선수 중 하나다. 그는 프로 경력에서 47전 44승3패를 기록했는데, 44승 중 42승이 KO승이었다. 무려 95%의 KO율을 기록했다. 이같은 파워로 그는 '바주카'라는 별명을 얻었다. 고메스는 15년의 커리어 동안 슈퍼밴텀급, 페더급, 슈퍼페더급, 3체급 챔피언을 휩쓸었다. 1977년 첫 챔피언이 될 당시 상대가 대한민국의 염동균이었다. 염동균과의 WBC슈퍼밴텀급 타이틀 매치에서 1회 다운이 됐지만, 당시 심판의 엉터리 판정으로 기사회생 했고, 결국 승리를 차지했다.

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고메스는 이후 전무후무한 대기록을 썼다. 17번의 타이틀 방어전을 모두 KO승으로 장식했다.

고메스는 은퇴 후 폭력, 마약 등으로 경찰에 수차례 입건되며 좋지 않은 말년을 보냈다. 더선에 따르면 고메스는 최근까지 신경계 질환 등의 건강 문제로 고생했고, 이달 초에는 그의 아들이 SNS에 우려스러운 소식을 전하며 건강 상태가 알려졌다. 그의 아들 윌프레도 주니어는 '기도해 달라'는 내용을 전했다.

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그의 사망 소식이 전해지자 SNS에는 추모 메시지가 쏟아졌다. WBC의 마우리스코 술라이만 회장은 '역대 최고의 복서 중 한명인 고메스가 이제 평안히 잠들었다. 고인의 영원한 안식을 기원한다'고 했다. 복싱팬들은 '복싱계가 진정한 전설을 잃었다', '끔찍한 소식이다' 등의 코멘트를 남겼다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com