"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 안세영 제치고 은메달에 울었던 日 배드민턴 요정, 또 우승 도전 좌절...8강에서 충격 탈락

사진=X 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]'일본 배드민턴 아이돌' 미야자키 도모카가 좀처럼 기를 펴지 못하고 있다. 다시 한번 우승 도전이 좌절됐다.

미야자키는 앞서 11일(한국시각) 막을 내린 세계배드민턴연맹(BWF) 2026년 북극 오픈 슈퍼 500 대회에서 조기에 탈락하며 다시 우승에 실패했다.

미야자키는 앞서 2026년 아이치-나고야 아시안게임을 마친 후 곧바로 다음 대회인 북극 오픈에 참가했다. 엄청난 열정을 보여주며 우승 기대감을 키웠다. 라차녹 인타논, 오쿠하라 노조미 등 상위 랭커들이 참가하기는 했지만, 안세영, 천위페이 등 최강자들이 자리를 비웠기에 충분히 경쟁력을 발휘할 수 있는 기회였다.

Advertisement

AP연합뉴스

하지만 예상과 달랐다. 16강까지는 순조로웠다. 중국의 한첸시를 격파하고 8강에 오른 안세영은 8강에서 같은 일본 출신의 오쿠하라 노조미와 승부를 겨뤘다. 미야자키는 1대2(21-17, 17-21, 19-21) 역전패를 당하는 굴욕과 함께 대회를 마감해야 했다. 우승은 미아 블리치펠트가 오쿠하라와 인타논을 연거푸 제압하며 차지했다.

미야자키로서는 아시안게임을 기점으로 좀처럼 답답한 흐름이 풀리지 않고 있다. 미야자키는 지난 아시안게임 배드민턴 여자 단체전 결승전에서 중국에 세트스코어 0대3으로 패배한 후 울음을 참지 못했다. 일본이 야마구치 아카네, 후쿠시마 유키-마츠모토 마유 조마저 무너지며 수세에 몰린 상황 세 번째 세트 단식 주자로 나선 미야자키는 천위페이를 상대했다. 반전은 없었다. 천위페이는 미야자키를 능수능란하게 제압했다. 결과는 미야자키의 0대2 패배, 일본에 반전은 없었다.

AP연합뉴스

Advertisement

경기 후 미야자키는 "좀처럼 잘 풀리지 않는 경기였다. 정말 죄송합니다. 팀에 기여하지 못해 정말 분한 마음이 들었다"며 눈물을 흘렸다. 이후 개인전 각오를 다졌다. "내 뜻대로 플레이하지 못한 것은 아쉽지만, 단체전에서 많은 좋은 경험을 쌓을 수 있었다. 그 경험을 개인전에 살려 더 좋은 플레이를 하고 싶다"고 했다.

Advertisement

하지만 뜻한대로 이뤄지지 못했다. 이후 여자 단식에서도 16강에서 푸살라 벵카타 신두에 세트스코어 0대2(9-21, 13-21)로 패배, 조기 탈락하는 굴욕을 면치 못했다. 이후 대회에서도 고전한 미야자키로서는 반전의 계기가 필요한 시점이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com