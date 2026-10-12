대한MMA총협회 문연다, 긴급 총회 열어 올해 가입비+연회비 100만원 파격 조치 단행

사진제공=대한MMA총협회

대한MMA총협회 정문홍 회장과 황일영 부회장. 사진제공=대한MMA총협회

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[스포츠조선 권인하 기자]대한MMA총협회가 외연 확장을 위해 가입비를 낮추는 파격 조치를 단행했다.

대한MMA총협회는가긴급 총회를 진행해 주요 안건에 대해 논의했다.

지난 11일 대한MMA총협회는 압구정에 위치한 도무스 압구정에서 긴급 총회를 열었다. 이날 총회는 재적 임원 15명 중 10명이 참석해 성원되었으며, 정문홍 회장이 의장을 맡아 진행됐다.

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정관 전면 개정안 통과

협회 운영의 현실화와 효율성을 극대화하기 위한 '정관 전면 개정(안)'이 대의원들의 이의 없이 통과됐다.

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신임 황일영·김명준 부회장 임명… 리더십 강화

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협회의 조직력 강화와 외연 확장을 이끌 신임 부회장으로 황일영 부회장과 김명준 부회장이 공식 임명됐다. 신임 부회장단은 향후 정문홍 회장과 함께 대한MMA총협회의 위상 제고 및 시·도 협회와의 협력 체계 구축에 핵심적인 역할을 수행할 예정이다.

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회원 유치 활성화 위한 '가입비 특별 할인' 12월 31일까지 연장

회원 유치 활성화와 일선 체육관 및 회원들의 부담 완화를 위한 한시적 할인 정책도 의결됐다. 대의원 회의를 거쳐 결정된 안건에 따라, 신규 회원 가입비(기존 400만 원)를 70만 원으로 인하하고 연회비 30만 원을 합산한 Total 100만 원 특별 가입 정책을 시행한다. 현장 대의원(김금천·이재훈 대의원 등)의 건의를 적극 수용해 적용 기간을 2026년 12월 31일까지 연장하기로 했다.

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아시안게임 성과 보고 및 리아드 실내무도대회 파견 논의

보고사항에서는 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 성과가 보고됐다. 여자 모던 -54kg급에서 이보미 선수가 동메달을 획득했으며, 남자 모던 -71kg급 최은석, 남자 트레디셔널 -77kg급 윤태영 선수가 각각 8강에 진출했다. 또한 2026년 리아드 실내 무도 아시안게임 파견 인원에 대한 보고도 함께 진행됐다.

정문홍 대한MMA총협회 회장은 "바쁘신 와중에도 참석해 주요 안건을 심의해주신 대의원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "새롭게 선임된 황일영·김명준 부회장과 함께 MMA 저변 확대를 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com