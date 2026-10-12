"올시즌은 쉴게요" 차준환, 한밤의 잠정 활동중단-서울시청 계약종료 선언 '충격'

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[스포츠조선 전영지 기자]대한민국 남자 피겨 '리빙 레전드' 차준환(24)이 올 시즌 선수 활동을 잠정 중단한다.

차준환은 12일 밤 자신의 소셜미디어를 통해 "지난 시즌을 마친 뒤 앞으로의 활동에 대해 정말 많은 생각과 고민을 했다"며 "오랜 고민 끝에 이번 시즌에는 국가대표 활동과 대회 출전을 이어가지 않기로 결정했다"고 밝혔다. "서울시청과의 계약도 서울시와 충분한 이야기를 나눈 끝에 마무리하게 됐다. 그동안 저를 믿고 아낌없이 지원해 주신 서울시와 서울시청 관계자분들께 진심으로 감사드린다"며 이별을 선언했다. 이어 "저는 지금 저에게 주어진 일들에 최선을 다하면서 앞으로 어떤 모습으로 나아갈지에 대해서도 신중하게 고민해 보려고 한다"면서 "늘 저를 응원해 주시고 힘이 되어주시는 모든 분께 진심으로 감사드린다. 앞으로도 좋은 모습으로 인사드리겠다"고 마무리했다.

차준환은 대한민국 남자 피겨스케이팅의 살아 있는 역사이자 국민 스포츠 스타다. 아역배우 출신으로 휘문중 때부터 압도적 실력으로 태극마크를 달았고 2018년 안방에서 열린 평창동계올림픽에서 15위에 오르며 한국 피겨스케이팅 남자 싱글 사상 최고 순위를 기록한 후 폭풍성장을 이어갔다. 2022년 ISU 4대륙선수권 우승, 2023년 ISU 세계선수권 은메달, 2025년 하얼빈동계아시안게임 금메달 등 국제 무대에서 월드클래스 기량을 선보였고 2022년 베이징동계올림픽 5위, 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 4위로 아깝게 포디움을 놓쳤다.

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차준환은 2026~2027시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 그랑프리 시리즈 3차 대회인 컵 오브 차이나와 6차 대회인 NHK 트로피에 초청받았으나 출전하지 않을 것으로 보인다. 차준환은 지난 2월 동계올림픽 4위 이후 선수 생활 지속 여부에 대해 고민해온 것으로 알려졌다. 지난 4월 연예기획사인 판타지오와 전속계약 체결 후 8월에는 아이스쇼 '나 혼자만 레벨업 온 아이스(on ICE)'의 주인공으로 열연했고, 최근 일신상의 이유로 대한체육회 선수위원직에서도 물러나기도 했다. 아래는 차준환의 SNS 입장문 전문이다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

[차준환 SNS 입장문 전문]

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안녕하세요. 차준환입니다.

지난 시즌을 마친 뒤 앞으로의 활동에 대해 정말 많은 생각과 고민을 했습니다.

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오랜 고민 끝에 이번 시즌에는 국가대표 활동과 대회 출전을 이어가지 않기로 결정했습니다.

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서울시청과의 계약도 서울시와 충분한 이야기를 나눈 끝에 마무리하게 되었습니다.

그동안 저를 믿고 아낌없이 지원해 주신 서울시와 서울시청 관계자분들께 진심으로 감사드립니다.

저는 지금 저에게 주어진 일들에 최선을 다하면서 앞으로 어떤 모습으로 나아갈지에 대해서도 신중하게 고민해 보려고 합니다.

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늘 저를 응원해 주시고 힘이 되어주시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 좋은 모습으로 인사드리겠습니다.